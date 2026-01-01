2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Vágott erdő, Ardennek, Luxemburg tartomány, Vallónia, Belgium
Gazdaság

Fontos változás élesedett: már ilyen esetben sem kell súlyadót, települési adót és illetéket fizetniük egyes magyaroknak

Pénzcentrum
2026. január 1. 12:33

Év elejétől több olyan könnyítés is érvénybe lépett, amelyet a kormány a mezőgazdasági szereplők adó- és adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében fogadott el. Ezeknek köszönhetően kiszámíthatóbbá válik a termelés, tovább erősödik a gazdák versenyképessége, ráadásul az intézkedések hozzájárulnak hazánk élelmiszer-biztonságának megőrzéséhez – közölte Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy január 1-től a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mentesülnek a gépjárműadó alól, ami jelentős könnyebbséget jelent a szállítási feladatokat végző gazdák számára. Szintén fontos változás, hogy az erdőművelési ágú ingatlanok ettől az évtől a termőfölddel azonos kategóriába tartoznak, így az önkormányzatok többé nem vethetnek ki rájuk települési adót. A termőföld-adásvételeknél pedig megmarad az illetékmentesség akkor is, ha a földön jogszabályból eredő szolgalmi jog szerepel. A módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.

A piaci kitettség mérséklését, az értékesítésbiztonság erősítését szolgálja, hogy ettől az évtől a marhatőkehús és a marhabelsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá tartoznak, amely korábban kizárólag a fél és a negyedelt marhára volt érvényes.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a kora tavaszi fagykárral és az aszállyal sújtott termelők egyéves hitelmoratóriumban részesülhetnek, amennyiben bejelentkeztek a kárenyhítési alapba. A könnyítés célja, hogy az időjárási szélsőségek által érintett gazdák pénzügyi helyzete stabil maradjon és folytatni tudják gazdálkodási tevékenységüket.

A borászati ágazat számára is új lehetőségekkel indul az év. A kisüzemi habzóborokra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezmény lépett életbe, továbbá a borászok mostantól tartályos formában is előállíthatják a habzóbort saját szőlő vagy bor felhasználásával. Ez erősíti a hazai borászatok versenyképességét, ösztönzi a technológiai fejlődést, és hozzájárul a kulcsfontosságú értékláncok megerősítéséhez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

Nehéz helyzetbe kerültek a magyar borászatok: ha ez így megy tovább, sokan húzhatják le a rolót
Európa-szerte komoly gondokkal küzd a borágazat, és ez alól Magyarország sem kivétel.

Nagy István hangsúlyozta, a hatályba lépett intézkedések közös célja a gazdák megélhetésének támogatása és a magyar agrárium teljesítőképességének megőrzése, ami az ország élelmezésbiztonságának alapja. A kormány továbbra is minden eszközzel azon van, hogy a kihívások közepette is kiszámítható körülményeket biztosítson ehhez a munkához. Az agrárium szereplői, ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak ránk – fogalmazott az agrárminiszter
Címlapkép: Getty Images
