2026. január 1. csütörtök Fruzsina
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
orosz tokhal víz alatti fotója Tudományos név: Acipenser gueldenstaedtii - Típus: Chordata - Class: Osztály: Osteichthyes csontos halak - Rend: Acipenseriformes - Family: Acipenseridae vágótok
Gazdaság

Döntöttek: ez a különleges magyar hal lett az év hala 2026-ban

MTI
2026. január 1. 16:26

A Magyar Haltani Társaság "Év hala" 2026 szavazását a védett vágótok nyerte meg. A december 31-én délig beérkezett 2462 voks 45,2 százalékát a vágótok kapta, megelőzve a szilvaorrú keszeget (31,2%) és a paducot (23,6%).

A Magyar Haltani Társaság által meghirdetetett szavazáson az "Év hala" címet 2026-ban a nálunk már ritkaságnak számító vágótok nyerte el. 2025. december 31-én délig beérkezett 2462 szavazat megoszlása alapján a harmadik helyen a folyók paduczónájának névadó faja, a paduc végzett 581 szavazattal (23,6%). A második legtöbb voksot a szintén áramláskedvelő szilvaorrú keszeg szerezte meg, amely összesen 769 szavazatot kapott (31,2%). A voksolók közel fele (1112: 45,2%) a védett vágótokra adta le szavazatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vágótok teste nyúlánk, orra rövid és lekerekített. Nevét az erős csontvértezetéről kapta. Szája közepesen nagy, négy bajuszszála az orrcsúcshoz közel ered és rövid, hátrasimítva nem éri el a felső ajkat. Szakirodalmi adatok alapján testhossza akár a 3 métert, tömege az 1 mázsát is elérheti.

A régmúlt időkben, amikor még nem akadályozta a nagytestű tokfélék vonulását a Vaskapu Erőmű, rendszeresen úsztak fel a tokfélék a Fekete-tengerből a Dunába és a nagyobb mellékfolyókba ívni. Az 1970-es években a dunai nagy erőművek megépülésével azonban vonulási útvonaluk akadályozott, így csak kivételes esetekben tudnak feljutni a magyar Duna-szakaszra.

A vágótoknak leírták egy kizárólag folyóvizekben élő változatát is, amelyek felhagytak a tengerbe történő vándorlással, egész életüket a folyóvizekben töltik. A Magyarország halfaunája (Harka & Sallai, 2025) című könyv alapján az elmúlt 50 évben a Dunából, a Ráckevei (Soroksári)-Dunából és Tiszából ismertek természetesvízi előfordulásai. Biztosra vehető, hogy a fogások nagy része mesterséges kihelyezésekből származik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Sajnálatosan több horgásztóba is betelepítették, ahol nem érzik jól magukat, melyről a közösségi oldalakra feltöltött fotók is árulkodnak. A vágótok 1988 óta élvezi a természetvédelem oltalmát, jelenleg is védett, természetvédelmi értéke egyedenként 50.000 Ft - közölte a Magyar Haltani Társaság. 

Kapcsolódó cikkeink:

MTI/NKT
Címlapkép: Getty Images
#duna #magyarország #horgászat #gazdaság #hal #védelem #folyó #természet #tisza #természetvédelem #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:57
16:26
15:59
15:03
14:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 1. 06:00
2026 legnagyobb kérdése: mibe kell befektetnünk, ha nyerni akarunk az AI-ralin  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 1. 14:09
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpo...
iO Charts  |  2025. december 31. 17:23
A PayPal részvény elemzése (PYPL) - Árfolyam nem egyenlő érték
Az PayPal részvény (PYPL) alapadatai, áttekintés A PayPal 1998 óta működik digitális fizetési szolgá...
MEDIA1  |  2025. december 31. 12:47
A Fidesz elnémítja a választás előtt a Pécsi Híreket - Péterffy Attila szerint alantas politikai döntésről van szó
A Pécsi Hírek - amely eddig heti rendszerességgel jelent meg - 2026 első felében legfeljebb kétszer...
Holdblog  |  2025. december 31. 11:32
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefogl...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 1.
„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2026. január 1.
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
2026. január 1.
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
2026. január 1.
Friss! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai
NAPTÁR
Tovább
2026. január 1. csütörtök
Fruzsina
1. hét
Január 1.
Újév napja
Január 1.
A béke világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
3 napja
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
3
1 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
4
1 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
5
1 hete
Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: "19 év után most először tudom felújítani a lakást..."
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 15:59
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 13:03
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Agrárszektor  |  2026. január 1. 15:33
Bekeményítettek a kínaiak: durva vámokat vetettek ki erre az élelmiszerre