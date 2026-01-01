Döntöttek: ez a különleges magyar hal lett az év hala 2026-ban

A Magyar Haltani Társaság "Év hala" 2026 szavazását a védett vágótok nyerte meg. A december 31-én délig beérkezett 2462 voks 45,2 százalékát a vágótok kapta, megelőzve a szilvaorrú keszeget (31,2%) és a paducot (23,6%).

A Magyar Haltani Társaság által meghirdetetett szavazáson az "Év hala" címet 2026-ban a nálunk már ritkaságnak számító vágótok nyerte el. 2025. december 31-én délig beérkezett 2462 szavazat megoszlása alapján a harmadik helyen a folyók paduczónájának névadó faja, a paduc végzett 581 szavazattal (23,6%). A második legtöbb voksot a szintén áramláskedvelő szilvaorrú keszeg szerezte meg, amely összesen 769 szavazatot kapott (31,2%). A voksolók közel fele (1112: 45,2%) a védett vágótokra adta le szavazatát.

A vágótok teste nyúlánk, orra rövid és lekerekített. Nevét az erős csontvértezetéről kapta. Szája közepesen nagy, négy bajuszszála az orrcsúcshoz közel ered és rövid, hátrasimítva nem éri el a felső ajkat. Szakirodalmi adatok alapján testhossza akár a 3 métert, tömege az 1 mázsát is elérheti.

A régmúlt időkben, amikor még nem akadályozta a nagytestű tokfélék vonulását a Vaskapu Erőmű, rendszeresen úsztak fel a tokfélék a Fekete-tengerből a Dunába és a nagyobb mellékfolyókba ívni. Az 1970-es években a dunai nagy erőművek megépülésével azonban vonulási útvonaluk akadályozott, így csak kivételes esetekben tudnak feljutni a magyar Duna-szakaszra.

A vágótoknak leírták egy kizárólag folyóvizekben élő változatát is, amelyek felhagytak a tengerbe történő vándorlással, egész életüket a folyóvizekben töltik. A Magyarország halfaunája (Harka & Sallai, 2025) című könyv alapján az elmúlt 50 évben a Dunából, a Ráckevei (Soroksári)-Dunából és Tiszából ismertek természetesvízi előfordulásai. Biztosra vehető, hogy a fogások nagy része mesterséges kihelyezésekből származik.

Sajnálatosan több horgásztóba is betelepítették, ahol nem érzik jól magukat, melyről a közösségi oldalakra feltöltött fotók is árulkodnak. A vágótok 1988 óta élvezi a természetvédelem oltalmát, jelenleg is védett, természetvédelmi értéke egyedenként 50.000 Ft - közölte a Magyar Haltani Társaság.

MTI/NKT