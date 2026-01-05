Korábbi csapattársai, barátai és a volt edzője beszélt megrendülten arról, hogy elhunyt a mindössze 34 esztendős sportoló.
Nagyot húzott a világbajnok McLaren: komoly vezetőt igazoltak, folytatódik az egyeduralom?
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról - tudósított a BBC.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája megkezdte munkáját a McLarennél, ahol sportigazgatói pozíciót tölt be. A csapat szóvivője megerősítette, hogy Courtenay hivatalosan 2026. január 2-án csatlakozott a wokingi istállóhoz.
Courtenay már tavaly jelezte távozási szándékát, a Red Bull azonban eredetileg ragaszkodott ahhoz a szerződéséhez, amely 2026 első hónapjaira is kiterjedt. Christian Horner júliusi menesztése után új vezetés került a csapat élére. A felek ismét tárgyalóasztalhoz ültek, és végül sikerült megállapodniuk Courtenay idő előtti távozásáról.
Courtenay a közösségi médiában búcsúzott el korábbi munkatársaitól: "Hatalmas köszönettel tartozom mindenkinek, akivel a Red Bullnál dolgozhattam. Rengeteg barátot szereztem, és remélem, sokukkal még találkozom a paddockban. Hihetetlen két évtized volt. Most azonban alig várom, hogy beleássam magam az új szerepkörömbe, és mindent megtegyek azért, hogy a McLaren folytassa az elmúlt évek sikereit."
Új pozíciójában Courtenay Randy Singh versenyigazgatónak jelent. A Red Bullnál várhatóan Hannah Schmitz veszi át a stratégiai csapat irányítását; ő az elmúlt 15 évben szorosan együttműködött Courtenay-vel.
Az új Forma–1-es szezon március 6–8. között, a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal rajtol. A csapatokra előtte három előszezoni teszt vár. Január 26–30. között a barcelonai versenypályán zárt tesztet tartanak, majd február 11–13. és 18–20. között Bahreinben folytatódik a felkészülés. A 2026-os szabályváltozások jelentős módosításokat hoznak mind az autók karosszériájában, mind a hajtásláncokban.
címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával.
Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
Luke Littler 18 éves korára nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését.
A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
Drámai mezőnygól-kihagyás, nagy győzelmek és egymás eredményinek fontossága: így alakult az NFL legutolsó alapszakaszhete.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.
80 éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette csapatát.
Venus Williams 45 évesen pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője
A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.
Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak
A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.