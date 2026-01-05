2026. január 5. hétfő Simon
Mogyoród, 2025. augusztus 3. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án. MTI/Vasvári Tamás
Sport

Nagyot húzott a világbajnok McLaren: komoly vezetőt igazoltak, folytatódik az egyeduralom?

Pénzcentrum
2026. január 5. 20:23

Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról - tudósított a BBC.

Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája megkezdte munkáját a McLarennél, ahol sportigazgatói pozíciót tölt be. A csapat szóvivője megerősítette, hogy Courtenay hivatalosan 2026. január 2-án csatlakozott a wokingi istállóhoz.

Courtenay már tavaly jelezte távozási szándékát, a Red Bull azonban eredetileg ragaszkodott ahhoz a szerződéséhez, amely 2026 első hónapjaira is kiterjedt. Christian Horner júliusi menesztése után új vezetés került a csapat élére. A felek ismét tárgyalóasztalhoz ültek, és végül sikerült megállapodniuk Courtenay idő előtti távozásáról.

Courtenay a közösségi médiában búcsúzott el korábbi munkatársaitól: "Hatalmas köszönettel tartozom mindenkinek, akivel a Red Bullnál dolgozhattam. Rengeteg barátot szereztem, és remélem, sokukkal még találkozom a paddockban. Hihetetlen két évtized volt. Most azonban alig várom, hogy beleássam magam az új szerepkörömbe, és mindent megtegyek azért, hogy a McLaren folytassa az elmúlt évek sikereit."

Új pozíciójában Courtenay Randy Singh versenyigazgatónak jelent. A Red Bullnál várhatóan Hannah Schmitz veszi át a stratégiai csapat irányítását; ő az elmúlt 15 évben szorosan együttműködött Courtenay-vel.

Az új Forma–1-es szezon március 6–8. között, a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal rajtol. A csapatokra előtte három előszezoni teszt vár. Január 26–30. között a barcelonai versenypályán zárt tesztet tartanak, majd február 11–13. és 18–20. között Bahreinben folytatódik a felkészülés. A 2026-os szabályváltozások jelentős módosításokat hoznak mind az autók karosszériájában, mind a hajtásláncokban.

címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
