Venus and Jupiter are exceptionally close to each other
Tech

Csodálatos égi jelenséget láthatsz a héten: csak nagyon ritkán adódik ilyen, kár lenne kihagyni

Pénzcentrum
2026. január 5. 15:24

Január 10-én a Föld a Jupiter és a Nap közé kerül, ami kiváló alkalmat teremt a gázóriás megfigyelésére. A bolygó ekkor éri el oppozícióját, amikor a legfényesebben látható az éjszakai égbolton - számolt be az earthsky.org.

A Jupiter 2026. január 10-én, magyar idő szerint reggel 9 órakor (UTC 9:00) kerül szembenállásba a Nappal. Ez azt jelenti, hogy a Föld pontosan a Nap és a Jupiter között helyezkedik el, így a gázóriás a Nappal ellentétes irányban látható az égbolton - keleten kel, amikor a Nap nyugaton lenyugszik.

A bolygó egy nappal az oppozíció előtt, január 9-én kerül legközelebb a Földhöz, ekkor 633 millió kilométerre (393 millió mérföldre) lesz bolygónktól, ami fénysebességgel számolva 35 fényperces távolságot jelent.

A 2026-os oppozíció idején a Jupiter az Ikrek csillagképben tartózkodik majd. Fényessége -2,7 magnitúdó lesz, ami a negyedik legfényesebb objektummá teszi az égbolton a Nap, a Hold és a Vénusz után. Mivel 2026 januárjában a Vénusz a Nap mögött tartózkodik, a Jupiter lesz a legfényesebb csillagszerű égitest az éjszakai égbolton.

Megszólalt a Harvard professzora a 3I/ATLAS-ról: nem zárható ki az idegen életforma
Távcsövön keresztül nézve a Jupiter látszólagos mérete 46,6 ívmásodperc lesz. Már egy egyszerű binokulárral is megfigyelhető a bolygó korongja, és jó eséllyel láthatóvá válik négy nagy holdja is, amelyeket Galilei-holdaknak nevezünk.

A Jupiter 12 földi év alatt kerüli meg egyszer a Napot, így nagyjából 13 havonta kerül oppozícióba. 2025-ben nem volt szembenállása, a legutóbbi 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.

A földi naptár szerint a Jupiter oppozíciója évente körülbelül egy hónappal később következik be, és minden évben más állatövi csillagképben figyelhető meg. Ez olyan, mintha a gázóriás 12 éves pályája során lépésről lépésre haladna végig az állatövi csillagképeken.
Címlapkép: Getty Images
#tech #január #égi jelenségek #megfigyelés #égi jelenség #jupiter #csillagászat #bolygó #2026 #3iatlas

