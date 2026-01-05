Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít minden iskoláskorú gyermek számára.
Top 10 fesztivál a Balatonnál 2026-ban: sztárfellépők és dátumok, amiket már most véss a naptáradba
Elő a naptárral! Ha különleges programokra vágysz a Balaton körül, a 2026-os évben sem fogsz csalódni! Már most látszik, hogy sűrű és izgalmas év vár ránk: több nagy fesztivál időpontját és első fellépőit már bejelentették. Hozunk is ebből egy színes válogatást!
Január van, kint szállingózik a hó, és kutya hideg van – mégis nehéz elképzelni, hogy pár hónap múlva már a szabadtéri fesztiválok szezonja veszi kezdetét. Pedig érdemes most előre tervezni: nemcsak a nyári szabadságok miatt, hanem azért is, mert az elővételes jegyek olcsóbbak, és a legjobb helyek gyorsan elfogynak. Ha szeretnéd, hogy 2026 nyara igazán emlékezetes legyen, már most érdemes beírni a naptárba a balatoni fesztiválok dátumait.
Gasztrofesztiválok, nemzetközi sztárok, összművészeti kavalkád és elektronikus tánczene – a Balaton 2026-ban is a fesztiválozók egyik legizgalmasabb célpontja lesz. A We Love Balaton összegyűjtötte a legnagyobb, többnapos eseményeket, amelyeket mindenképp érdemes előre bejelölni a naptárban – legyen szó jazzről, elektronikus zenéről, összművészeti kavalkádról vagy gasztroélményekről. Ez az összeállítás alap, de mi is körbenéztünk a neten, hogy minden fontos eseményt felsorolhassunk:
1. Taste Balaton 2026. (március 6–15.)
A tavasz első nagy balatoni rendezvénye tizenegy napon át kínál gasztro‑kulturális élményeket több mint 100 programmal. Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere, Kollár-Klemencz László koncertvacsorája csak a kezdet, az éttermek exkluzív kóstolómenükkel, workshopokkal, beszélgetésekkel és borbemutatókkal várják a látogatókat, így nemcsak ízekben, hanem kultúrában is bővelkedik a rendezvény.
2. VeszprémFest 2026. (július 15–18.)
A VeszprémFest egy sokszínű zenei fesztivál, amely nem kötelezi el magát egyetlen műfaj mellett. Évről évre az opera, a jazz, a klasszikus zene, a világzene és a pop területéről hozza a legjobb előadókat Veszprémbe, miközben a legmagasabb nemzetközi színvonalat és minőséget célozza. A fesztivál így nemcsak a város, hanem a régió, az ország és a szomszédos országok zenerajongóit is vonzza. Idén a rendezvényt július 15. és 18. között tartják a veszprémi História kertben.
A 2026-os VeszprémFest főbb programjai a nagyszínpadon (História Kert):
- Juanes: 2026. július 15., szerda, 21:00
- Beth Hart: 2026. július 16., csütörtök, 21:00
- Kraftwerk: 2026. július 17., péntek, 21:00
- Pink Martini: 2026. július 18., szombat, 21:00
3. Örvényesvölgy Fesztivál 2026. (június 26–28.)
A zalai erdők és dombok ölelésében megrendezett fesztivál soul, blues és jazz programokat kínál, miközben a fenntarthatóság, a közösségépítés és a helyi értékek bemutatása is központi szerepet kap. A zalacsányi Örvényesvölgy Fesztivál 2026-ban ismét több nemzetközi és hazai előadót hoz el: a bejelentett fellépők között szerepel a Lighthouse Family legendás énekese, Tunde Baiyewu, valamint Kevin Davy White és Morris Madrone.
4. Manas Fesztivál 2026. (július 8–13.)
Lengyeltótiban, a Kék‑tó mellett rendezik meg ezt a különleges fesztivált, ahol psytrance és elektronikus zenei élmények várnak, valamint workshopok és transzformációs programok is szerepelnek a fesztiválon.
5. Művészetek Völgye 2026. (július 24–augusztus 2.)
Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye, 2026-ban július 24. és augusztus 2. között már 35. alkalommal varázsolja a Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend településeket a kulturális élet pezsgő központjává. A fesztivál 35. évfordulójára készülő Völgy Szimfonik 35 egyedülálló zenei projekt: a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói – Sena (Irie Maffia), Beck Zoli (30Y), Szendrői Csaba (Elefánt), Co Lee, Giorgio (Carson Coma) és Beton.Hofi – a Danubia Zenekarral közösen lépnek színpadra, saját dalaikat szimfonikus hangszerelésben adják elő. Ez a produkció a fesztivál történetének egyik legnagyobb szabású együttműködése, kizárólag a jubileum alkalmával látható.
Visszatér a Taliándörögd ikonikus Klastrom helyszíne, ahol Vecsei H. Miklós, Takács Dorina (Дeva) és Balla Gergely (Platon Karataev) vizuális előadása, a Hortus Conclusus kápráztatja el a közönséget. A produkció a zenét és a vizualitást ötvözi, nem hétköznapi környezetben, maradandó élményt kínálva.
A jubileumi programban a hazai zenei élet meghatározó alakjai mellett friss hangok is megjelennek. A 45 éves KFT először lép fel a Völgyben, a fiatal generációt pedig Dzsúdló képviseli, aki a zárónapon lép színpadra. A visszatérők között szerepel Zorán, Koncz Zsuzsa, Beton.Hofi, a 20. születésnapját ünneplő Esti Kornél, valamint az Elefánt is. Az underground hip-hop rajongóinak Co Lee koncertje garantálja a friss energiát.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ahogy eddig is, a Völgy nemcsak a zenére épít: 10 napig képzőművészet, színház, újcirkusz, irodalom és film is szerepel a programban. A Duda Éva Társulat különleges előadását hozza el, a Feledi Project pedig Kulka Jánossal a Csehov-adaptáció, a Cseresznyéskert című darabot mutatja be.
A Hagyományok Háza 25 éves jubileuma különleges programokat kínál, a FényArt és a Klastrom fényinstallációs felhívása pedig a közönség kreatív részvételét is várja.
6. Paloznaki Jazzpiknik 2026. (augusztus 6–8.)
A paloznaki zenei oázis 2026-ban sem bízza a véletlenre a fesztiválhangulat megalapozását. Amellett, hogy kedvezményes belépést biztosít a 25 éven aluliaknak, a tőlük megszokott igényességgel, a változatosságra művészien figyelve jelentették be a 14. Paloznaki Jazzpiknik első hivatalos főfellépőit:
- A teltházas 2023-as koncertje után az angol szupersztár Rick Astley közkívánatra 2026-ban is felrobbanthatja a Jazzpiknik Nagyszínpadát.
- A négyszeres Grammy-díjas Dee Dee Bridgewater jazz énekesnő neve nem ismeretlen a valódi zenei ínyenceknek. Hatalmas bravúr a Jazzpiknik szervezőitől, hogy 2026-ban a magyar közönség is hallhatja élőben.
- A Paloznaki Jazzpiknik közönsége az évek alatt megedződött arra, hogy soul, funk, swing és hip-hop stílust egy produkción belül hallgasson a színpadon. Ezt testesíti meg a francia Electro Deluxe zenekar, élén a karizmatikus showman, James Copley szereplésével.
- 2026. augusztus 7-én, az osztrák electro-swing zenekar várhatóan a Jazzpiknik egyik legzúzósabb koncertjét prezentálja majd. Mindezt a fesztiválozók legnagyobb örömére, hiszen a Deladap erre a nyárra tervezett koncertje a zord időjárási körülmények miatt elmaradt.
7. STRAND Fesztivál 2026. (augusztus 19–22.)
Zamárdiban ismét négy napon át várja a közönséget a nyári bulifesztivál, ahol nemzetközi és hazai előadók lépnek színpadra. A korai jelzések szerint olyan fellépők is szerepelhetnek, mint Azahriah, Halott Pénz, Beton.Hofi vagy Dzsúdló.
8. INOTA Fesztivál 2026. (augusztus 27–30.)
A Várpalota melletti volt Inotai Hőerőmű ad otthont az audiovizuális élményeknek, ahol a progresszív elektronikus zene, techno és trance mellett látványinstallációk is fontos szerepet kapnak.
9. Boglart Fesztivál 2026. (augusztus 26–30.)
Balatonbogláron rendezik meg ezt a nép‑ és világzenei eseményt, ahol nemzetközi és hazai formációk váltják egymást, nappal kurzusok, este pedig koncertek és hajnalig tartó tánc várja a közönséget.
10. Nemzetközi Folk Dance and Music Festival 2026. (július 24–27.)
A Balatonföldvári Nemzetközi Népzenei és Néptáncfesztivál, más néven „Nyár a Balatonnál”, 2026. július 24. és 27. között várja a látogatókat a Balaton déli partján. A fesztiválon a világ különböző országaiból érkező folklór‑együttesek lépnek fel, bemutatva táncokat és zenét, klasszikus fesztiválhangulatot teremtve.
A résztvevők nemcsak a koncerteken és táncbemutatókon vehetnek részt, hanem tárlatok, előadások és kirándulások formájában ismerkedhetnek a helyi kultúrával és a nemzetközi népzenei hagyományokkal.
Országos rekordként ismerte el a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) egy tízéves kislány, Práger Virág rendkívüli fogását.
A Balaton nem eladó, vagy mégis?! – miközben Budapesten már árulják a pazar balatoni ingatlanokat, Fonyódon utcára vonulnak a 99 lakásos lakópark ellen.
Kóstoltad már az ínycsiklandó céklás pogácsát füstölt sajttal, tökmaggal megbolondítva? Ha eddig nem találkoztál vele, itt az ideje: nem csak finom, hanem egészséges is!
Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap
Öt településen - Abasár, Nemesbük, Mezőtúr, Zomba és Monostorapáti esetében - a 100 forintot sem éri el az egy lakosra eső támogatási összeg, míg más...
szervezők délelőtt 11 órára várják a bátor fürdőzőket és az érdeklődőket a tópartra.
Ilyenkor, szilveszter táján, amikor végre elfogyott a bejgli és túl vagyunk az első havazásokon, ha szebbre fordul az idő, sokan kihasználják a téli szünetet, és...
Jéghideg víz, forró tea és egy utolsó merülés az év végén: december 31-én szilveszteri pancsolásra invitálnak Ábrahámhegyen. A program délben indul, és egészen kora estig...
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalása: Kikötők és a téli halpusztulás a Balaton déli partján.
Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon.
Új korszak kezdődhat Siófokon: modern diákszállóval és konferenciaközponttal újul meg a Debreceni Egyetem campusának szíve!
Ahogy megnyitották, úgy is zárták be: jelképes áron búcsúztak a vendégektől Mosonmagyaróváron. Hétfőn végleg bezárt a Pityókás, ezzel eltűnt az utolsó vendéglátóhely is a város...
A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Pécsen is.
Az elmúlt napok hajnali fagyai ellenére életveszélyes jég alakult ki a Tisza-tónál: a jégréteg mindössze néhány centiméter vastag, így sportolásra és közlekedésre teljesen alkalmatlan.
Top 10 ingyenes vidéki szilveszteri buli 2025-ben: tűzijáték, Péterfy Bori és Bohemian Betyars a főtereken!
Következzen pár bejgli-lemozgató szabadtéri program a vidéki Magyarország megannyi szegletéből!
Az óriási ragadozó kifogása nemcsak a horgász kitartását, hanem komoly szakmai felkészültségét is próbára tette.
Meglepnéd a barátokat szilveszterkor? Így készíts ínyenc házi magos mustárt fillérekből – recepttel!
Aki egyszer már kóstolt rendes, házilag készült mustárt, az utána bizony fanyalogni fog az íztelen bolti változatokra.
Bár a hó még nem tökéletes, a pályák már használhatók, és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak az eplényi Síarénában és Mátraszentistvánon is.
2026 januárjától emelkednek a belépőjegyek és a wellness szolgáltatások díjai a népszerű Balaton-közeli gyógyfürdőben, Igalon.