Top 10 fesztivál a Balatonnál 2026-ban: sztárfellépők és dátumok, amiket már most véss a naptáradba

Elő a naptárral! Ha különleges programokra vágysz a Balaton körül, a 2026-os évben sem fogsz csalódni! Már most látszik, hogy sűrű és izgalmas év vár ránk: több nagy fesztivál időpontját és első fellépőit már bejelentették. Hozunk is ebből egy színes válogatást!

Január van, kint szállingózik a hó, és kutya hideg van – mégis nehéz elképzelni, hogy pár hónap múlva már a szabadtéri fesztiválok szezonja veszi kezdetét. Pedig érdemes most előre tervezni: nemcsak a nyári szabadságok miatt, hanem azért is, mert az elővételes jegyek olcsóbbak, és a legjobb helyek gyorsan elfogynak. Ha szeretnéd, hogy 2026 nyara igazán emlékezetes legyen, már most érdemes beírni a naptárba a balatoni fesztiválok dátumait.

Gasztrofesztiválok, nemzetközi sztárok, összművészeti kavalkád és elektronikus tánczene – a Balaton 2026-ban is a fesztiválozók egyik legizgalmasabb célpontja lesz. A We Love Balaton összegyűjtötte a legnagyobb, többnapos eseményeket, amelyeket mindenképp érdemes előre bejelölni a naptárban – legyen szó jazzről, elektronikus zenéről, összművészeti kavalkádról vagy gasztroélményekről. Ez az összeállítás alap, de mi is körbenéztünk a neten, hogy minden fontos eseményt felsorolhassunk:

1. Taste Balaton 2026. (március 6–15.)

A tavasz első nagy balatoni rendezvénye tizenegy napon át kínál gasztro‑kulturális élményeket több mint 100 programmal. Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere, Kollár-Klemencz László koncertvacsorája csak a kezdet, az éttermek exkluzív kóstolómenükkel, workshopokkal, beszélgetésekkel és borbemutatókkal várják a látogatókat, így nemcsak ízekben, hanem kultúrában is bővelkedik a rendezvény.

2. VeszprémFest 2026. (július 15–18.)

A VeszprémFest egy sokszínű zenei fesztivál, amely nem kötelezi el magát egyetlen műfaj mellett. Évről évre az opera, a jazz, a klasszikus zene, a világzene és a pop területéről hozza a legjobb előadókat Veszprémbe, miközben a legmagasabb nemzetközi színvonalat és minőséget célozza. A fesztivál így nemcsak a város, hanem a régió, az ország és a szomszédos országok zenerajongóit is vonzza. Idén a rendezvényt július 15. és 18. között tartják a veszprémi História kertben.

A 2026-os VeszprémFest főbb programjai a nagyszínpadon (História Kert):

Juanes: 2026. július 15., szerda, 21:00

Beth Hart: 2026. július 16., csütörtök, 21:00

Kraftwerk: 2026. július 17., péntek, 21:00

Pink Martini: 2026. július 18., szombat, 21:00

3. Örvényesvölgy Fesztivál 2026. (június 26–28.)

A zalai erdők és dombok ölelésében megrendezett fesztivál soul, blues és jazz programokat kínál, miközben a fenntarthatóság, a közösségépítés és a helyi értékek bemutatása is központi szerepet kap. A zalacsányi Örvényesvölgy Fesztivál 2026-ban ismét több nemzetközi és hazai előadót hoz el: a bejelentett fellépők között szerepel a Lighthouse Family legendás énekese, Tunde Baiyewu, valamint Kevin Davy White és Morris Madrone.

4. Manas Fesztivál 2026. (július 8–13.)

Lengyeltótiban, a Kék‑tó mellett rendezik meg ezt a különleges fesztivált, ahol psytrance és elektronikus zenei élmények várnak, valamint workshopok és transzformációs programok is szerepelnek a fesztiválon.

5. Művészetek Völgye 2026. (július 24–augusztus 2.)

Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye, 2026-ban július 24. és augusztus 2. között már 35. alkalommal varázsolja a Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend településeket a kulturális élet pezsgő központjává. A fesztivál 35. évfordulójára készülő Völgy Szimfonik 35 egyedülálló zenei projekt: a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói – Sena (Irie Maffia), Beck Zoli (30Y), Szendrői Csaba (Elefánt), Co Lee, Giorgio (Carson Coma) és Beton.Hofi – a Danubia Zenekarral közösen lépnek színpadra, saját dalaikat szimfonikus hangszerelésben adják elő. Ez a produkció a fesztivál történetének egyik legnagyobb szabású együttműködése, kizárólag a jubileum alkalmával látható.

Visszatér a Taliándörögd ikonikus Klastrom helyszíne, ahol Vecsei H. Miklós, Takács Dorina (Дeva) és Balla Gergely (Platon Karataev) vizuális előadása, a Hortus Conclusus kápráztatja el a közönséget. A produkció a zenét és a vizualitást ötvözi, nem hétköznapi környezetben, maradandó élményt kínálva.

A jubileumi programban a hazai zenei élet meghatározó alakjai mellett friss hangok is megjelennek. A 45 éves KFT először lép fel a Völgyben, a fiatal generációt pedig Dzsúdló képviseli, aki a zárónapon lép színpadra. A visszatérők között szerepel Zorán, Koncz Zsuzsa, Beton.Hofi, a 20. születésnapját ünneplő Esti Kornél, valamint az Elefánt is. Az underground hip-hop rajongóinak Co Lee koncertje garantálja a friss energiát.

Ahogy eddig is, a Völgy nemcsak a zenére épít: 10 napig képzőművészet, színház, újcirkusz, irodalom és film is szerepel a programban. A Duda Éva Társulat különleges előadását hozza el, a Feledi Project pedig Kulka Jánossal a Csehov-adaptáció, a Cseresznyéskert című darabot mutatja be.

A Hagyományok Háza 25 éves jubileuma különleges programokat kínál, a FényArt és a Klastrom fényinstallációs felhívása pedig a közönség kreatív részvételét is várja.

6. Paloznaki Jazzpiknik 2026. (augusztus 6–8.)

A paloznaki zenei oázis 2026-ban sem bízza a véletlenre a fesztiválhangulat megalapozását. Amellett, hogy kedvezményes belépést biztosít a 25 éven aluliaknak, a tőlük megszokott igényességgel, a változatosságra művészien figyelve jelentették be a 14. Paloznaki Jazzpiknik első hivatalos főfellépőit:

A teltházas 2023-as koncertje után az angol szupersztár Rick Astley közkívánatra 2026-ban is felrobbanthatja a Jazzpiknik Nagyszínpadát.

közkívánatra 2026-ban is felrobbanthatja a Jazzpiknik Nagyszínpadát. A négyszeres Grammy-díjas Dee Dee Bridgewater jazz énekesnő neve nem ismeretlen a valódi zenei ínyenceknek. Hatalmas bravúr a Jazzpiknik szervezőitől, hogy 2026-ban a magyar közönség is hallhatja élőben.

jazz énekesnő neve nem ismeretlen a valódi zenei ínyenceknek. Hatalmas bravúr a Jazzpiknik szervezőitől, hogy 2026-ban a magyar közönség is hallhatja élőben. A Paloznaki Jazzpiknik közönsége az évek alatt megedződött arra, hogy soul, funk, swing és hip-hop stílust egy produkción belül hallgasson a színpadon. Ezt testesíti meg a francia Electro Deluxe zenekar, élén a karizmatikus showman, James Copley szereplésével.

zenekar, élén a karizmatikus showman, James Copley szereplésével. 2026. augusztus 7-én, az osztrák electro-swing zenekar várhatóan a Jazzpiknik egyik legzúzósabb koncertjét prezentálja majd. Mindezt a fesztiválozók legnagyobb örömére, hiszen a Deladap erre a nyárra tervezett koncertje a zord időjárási körülmények miatt elmaradt.

7. STRAND Fesztivál 2026. (augusztus 19–22.)

Zamárdiban ismét négy napon át várja a közönséget a nyári bulifesztivál, ahol nemzetközi és hazai előadók lépnek színpadra. A korai jelzések szerint olyan fellépők is szerepelhetnek, mint Azahriah, Halott Pénz, Beton.Hofi vagy Dzsúdló.

8. INOTA Fesztivál 2026. (augusztus 27–30.)

A Várpalota melletti volt Inotai Hőerőmű ad otthont az audiovizuális élményeknek, ahol a progresszív elektronikus zene, techno és trance mellett látványinstallációk is fontos szerepet kapnak.

9. Boglart Fesztivál 2026. (augusztus 26–30.)

Balatonbogláron rendezik meg ezt a nép‑ és világzenei eseményt, ahol nemzetközi és hazai formációk váltják egymást, nappal kurzusok, este pedig koncertek és hajnalig tartó tánc várja a közönséget.

10. Nemzetközi Folk Dance and Music Festival 2026. (július 24–27.)

A Balatonföldvári Nemzetközi Népzenei és Néptáncfesztivál, más néven „Nyár a Balatonnál”, 2026. július 24. és 27. között várja a látogatókat a Balaton déli partján. A fesztiválon a világ különböző országaiból érkező folklór‑együttesek lépnek fel, bemutatva táncokat és zenét, klasszikus fesztiválhangulatot teremtve.

A résztvevők nemcsak a koncerteken és táncbemutatókon vehetnek részt, hanem tárlatok, előadások és kirándulások formájában ismerkedhetnek a helyi kultúrával és a nemzetközi népzenei hagyományokkal.