Nem indított nagy rohammal a forint hétfő reggel: mutatjuk, hogy áll most az euróval, dollárral szemben

Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfő reggel hét órakor 381,87 forinton jegyezték a péntek este hat órai 381,99 forint után, a dollár jegyzése 327,63 forintra csökkent 328,29 forintról, a svájci franké pedig 407,77 forinton áll 407,80 után.

A forint az év eleje óta 7,2 százalékkal erősödött az euróval, 17,6 százalékkal a dollárral és 6,9 százalékkal a svájci frankkal szemben.