Hamarosan lejár a határidő, brutális mértékű uniós pénzt bukhat Magyarország: ezt tényleg veszni hagyjuk?

Magyarország újabb jelentős uniós forrásokat veszíthet el 2025 végén, mivel a kormány továbbra sem teljesíti az Európai Bizottság jogállamisági feltételeit. A tavalyi 400 milliárd forintos veszteség után idén is hasonló nagyságrendű támogatás úszhat el - írta meg a 24.hu.

2024 végén Magyarország véglegesen elveszített 1 milliárd eurónyi (mintegy 400 milliárd forintnyi) befagyasztott uniós támogatást, mert nem hajtotta végre a jogállamisági eljárás során előírt intézkedéseket. Ez a forrásvesztés 2025 decemberében újra bekövetkezhet.

A probléma hátterében az EU 2021-2027-es költségvetési ciklusában érvényes N+2 szabály áll. Ez előírja, hogy ha egy tagállam a kohéziós és strukturális alapokból származó kötelezettségvállalást két éven belül nem használ fel, az véglegesen elveszhet.

Magyarország számos fejlesztési programot indított a hazai költségvetés terhére olyan forrásokra alapozva, amelyek jelenleg befagyasztás alatt állnak. Ha az Európai Bizottság nem szünteti meg a jogállami feltételességi eljárást a kétéves határidőn belül, ezeket a pénzeket a magyar kormány többé nem hívhatja le.

Hazánk esetében a kohéziós pénzekre vonatkozó forrásfelfüggesztés mintegy 6,3 milliárd eurót tesz ki. Az EU további, körülbelül 14 milliárd eurót fagyasztott be a Helyreállítási Alaphoz és a horizontális feljogosító feltételekhez kapcsolódóan, de ezekre az N+2 szabály nem vonatkozik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Míg tavaly decemberben a 2022. évi allokáció felfüggesztése járt le, idén a 2023-as kötelezettségvállalások kétéves határideje fut ki. A 24.hu információi szerint 2025 végén ismét körülbelül 1 milliárd eurónyi összeget veszíthet el Magyarország.