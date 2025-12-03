2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A vibrant arrangement of various euro banknotes in denominations of 50, 100, 200, and 500 euros, showcasing the diversity of European currency. Perfect for themes related to finance, banking, economics, investment, and currency exchang
Gazdaság

Hamarosan lejár a határidő, brutális mértékű uniós pénzt bukhat Magyarország: ezt tényleg veszni hagyjuk?

Pénzcentrum
2025. december 3. 09:30

Magyarország újabb jelentős uniós forrásokat veszíthet el 2025 végén, mivel a kormány továbbra sem teljesíti az Európai Bizottság jogállamisági feltételeit. A tavalyi 400 milliárd forintos veszteség után idén is hasonló nagyságrendű támogatás úszhat el - írta meg a 24.hu.

2024 végén Magyarország véglegesen elveszített 1 milliárd eurónyi (mintegy 400 milliárd forintnyi) befagyasztott uniós támogatást, mert nem hajtotta végre a jogállamisági eljárás során előírt intézkedéseket. Ez a forrásvesztés 2025 decemberében újra bekövetkezhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A probléma hátterében az EU 2021-2027-es költségvetési ciklusában érvényes N+2 szabály áll. Ez előírja, hogy ha egy tagállam a kohéziós és strukturális alapokból származó kötelezettségvállalást két éven belül nem használ fel, az véglegesen elveszhet.

Magyarország számos fejlesztési programot indított a hazai költségvetés terhére olyan forrásokra alapozva, amelyek jelenleg befagyasztás alatt állnak. Ha az Európai Bizottság nem szünteti meg a jogállami feltételességi eljárást a kétéves határidőn belül, ezeket a pénzeket a magyar kormány többé nem hívhatja le.

Brutális mértékű uniós hitel felvételére készül a kormány: erre költenék a pénzt - de tényleg megéri?
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális mértékű uniós hitel felvételére készül a kormány: erre költenék a pénzt - de tényleg megéri?
Egyelőre nem nyilvános, hogy Magyarország pontosan milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt.

Hazánk esetében a kohéziós pénzekre vonatkozó forrásfelfüggesztés mintegy 6,3 milliárd eurót tesz ki. Az EU további, körülbelül 14 milliárd eurót fagyasztott be a Helyreállítási Alaphoz és a horizontális feljogosító feltételekhez kapcsolódóan, de ezekre az N+2 szabály nem vonatkozik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Míg tavaly decemberben a 2022. évi allokáció felfüggesztése járt le, idén a 2023-as kötelezettségvállalások kétéves határideje fut ki. A 24.hu információi szerint 2025 végén ismét körülbelül 1 milliárd eurónyi összeget veszíthet el Magyarország.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #fejlesztés #magyarország #európai unió #európai bizottság #költségvetés #gazdaság #uniós támogatás #jogállamiság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:30
09:22
09:15
09:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 2. 16:50
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 2. 15:25
Barabásék ellehetetlenítették volna az újságírást - Interjú Galambos Mártonnal a Hell-Forbes per lezárásáról
A Media1 Podcast legújabb epizódjában Galambos Mártonnal, a Forbes Magyarország vezérigazgatójával b...
Bankmonitor  |  2025. december 2. 13:08
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstruk...
Holdblog  |  2025. december 2. 07:39
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Ma...
Összkép  |  2025. november 30. 20:16
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeine...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
4 napja
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
3
6 napja
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
4
1 hete
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
5
6 napja
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitelkártya
segítségével nagyobb összegű, tartós fogyasztási cikkek vásárolhatók, hosszú futamidejű törlesztéssel alacsonyabb kamatért.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 08:40
Brutálisan erős a forint: ilyen árfolyamot évek óta nem láttunk!
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 06:34
Sokk az ünnepi asztalon: ennyit kérnek idén a bejgliért a Lidlben, Tescóban, Pennyben
Agrárszektor  |  2025. december 3. 09:26
Elstartolt az Agrárszektor Konferencia, az év legfontosabb agráreseménye: KÉPEK