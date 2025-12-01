Brutális pofon a Teslának: senki sem veszi a kocsikat Európában, kivéve egyetlen országot

A Tesla regisztrációk jelentősen visszaestek a kulcsfontosságú európai piacokon novemberben, miközben a vállalat piaci részesedése tovább csökkent, annak ellenére, hogy piacra dobták az új Model Y verziót, közölte a Reuters.

A Tesla regisztrációk - amelyek a tényleges eladások mutatói - drámaian csökkentek több európai országban az előző év azonos időszakához képest. Franciaországban 58%-kal 1593 járműre, Svédországban 59%-kal 1466 autóra, Dániában 49%-kal 534 járműre, Hollandiában 44%-kal 1627 autóra, Spanyolországban pedig 9%-kal 1523 járműre estek vissza a hivatalos adatok szerint.

Norvégia azonban kivételt képezett, ahol a regisztrációk közel háromszorosára, 6215 autóra nőttek, megdöntve az ország éves eladási rekordját már egy hónappal az év vége előtt. Norvégia, amely több mint egy évtizede a Tesla első Észak-Amerikán kívüli piaca volt, idén eddig a vállalat második legnagyobb európai piacának számít Nagy-Britannia után.

A Tesla kontinensen belüli piaci részesedése az év első tíz hónapjában 1,6%-ra csökkent a tavalyi azonos időszak 2,4%-áról. A vállalat Nasdaq-on jegyzett részvényei hétfőn a piacnyitás előtti kereskedésben 1,4%-kal estek.

Az elemzők a visszaesést a zsúfolt európai piacon növekvő versennyel, különösen az új kínai belépőkkel és a Tesla elöregedő modellkínálatával magyarázzák. Az Escalent adatelemző és tanácsadó cég tanulmánya szerint Európa öt legnagyobb autópiacán a megkérdezettek 38%-a úgy érzi, hogy a márka újdonságértéke megkopott, és a Tesla lemarad a versenytársaktól a dizájn, a minőség és az érzelmi vonzerő tekintetében.

Sok európai vásárló egyre inkább a hibrid autókat választja a teljesen elektromos modellek helyett - közölte a francia autóipari szövetség, a PFA. Eközben a kínai BYD eladásai, amely a Teslával ellentétben hibrideket és plug-in hibrideket is kínál, 268%-kal 2934 járműre nőttek Spanyolországban, és 65%-kal 570-re Hollandiában, ami rekordot jelent az országban.

Miközben Elon Musk az év nagy részében a Tesla robotikai törekvéseire és az 1 billió dolláros fizetési csomagjának részvényesi jóváhagyására összpontosított, a márka egy felfrissített Model Y bevezetésével próbálta visszanyerni a vásárlókat. Azonban november végéig csak néhány olcsóbb, Németországban 40 000 euróba (46 468 dollár) kerülő Model Y érkezett meg az európai piacokra.

A Model Y eladásai, amely 2023-ban Európa legkelendőbb modellje volt, 67%-kal csökkentek Svédországban, 62%-kal Hollandiában, 55%-kal Portugáliában és 74%-kal Dániában. Norvégiában viszont 19%-kal nőttek, elérve a 3648 autót.