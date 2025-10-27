2025. október 27. hétfő Szabina
London, 2023. november 3.Elon Musk dél-afrikai-amerikai üzletember, a Tesla Motors elektromosjármû-gyártó, a SpaceX amerikai ûrkutatási magánvállalat és az X közösségi médiaplatform tulajdonosa a Rishi Sunak brit miniszterelnökkel ta
Autó

Teljes pánikban a Tesla: ennyit fizetnének, csak hogy Musk ne lépjen le

Pénzcentrum
2025. október 27. 15:45

A Tesla igazgatótanácsának elnöke, Robyn Denholm arra kéri a részvényeseket, hogy szavazzák meg Elon Musk közel 1 billió dolláros javadalmazási csomagját a vállalat éves közgyűlése előtt, közölte a CNBC.

Denholm hétfői levelében hangsúlyozta, hogy Musk kulcsfontosságú a Tesla jövője szempontjából, különösen most, amikor a vállalat túllép a hagyományos autógyártó szerepén, és nagyobb hangsúlyt fektet az önvezető rendszerekre és az Optimus robotokra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Elon nélkül a Tesla jelentős értéket veszíthet, mivel vállalatunkat már nem feltétlenül azért értékelnék, amivé válni szeretnénk" - írta Denholm az elnök.

Kapcsolódó cikkeink:

A javasolt fizetési csomag 12 részletben juttatna részvényeket Musknak, ha a Tesla eléri a meghatározott mérföldköveket. A terv emellett növelné Musk szavazati jogát a vállalatnál, amit az elmúlt évben többször is nyilvánosan követelt.

A teljes juttatás több mint 423 millió további részvényt biztosítana Musknak, aki jelenleg is körülbelül 13%-os részesedéssel rendelkezik az elektromosautó-gyártóban.

Több csoport is nyilvánosan ellenezte a fizetési csomagot az elmúlt napokban. Az Institutional Shareholder Services proxy tanácsadó a csomag ellen szavazást javasolta, míg szakszervezetek és vállalati megfigyelők egy csoportja elindította a "Take Back Tesla" weboldalt, amely kifogásolja Musk jobboldali politikai mozgalmakhoz való közeledését és összeesküvés-elméletek terjesztését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Tesla éves közgyűlését november 6-án tartják, a részvényesek Musk fizetési csomagjáról és egyéb javaslatokról szóló szavazása november 5-én, keleti parti idő szerint 23:59-kor zárul.

A vállalat a múlt héten tette közzé harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit, amelyek elmaradtak a várakozásoktól, de 12%-os bevételnövekedést mutattak két egymást követő csökkenő időszak után.

Címlapi kép: Tolga Akmen, MTI/MTVA
#autó #elektromos autó #tesla #részvény #autógyártás #közgyűlés #elon musk #robotika

