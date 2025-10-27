Teljes pánikban a Tesla: ennyit fizetnének, csak hogy Musk ne lépjen le

A Tesla igazgatótanácsának elnöke, Robyn Denholm arra kéri a részvényeseket, hogy szavazzák meg Elon Musk közel 1 billió dolláros javadalmazási csomagját a vállalat éves közgyűlése előtt, közölte a CNBC.

Denholm hétfői levelében hangsúlyozta, hogy Musk kulcsfontosságú a Tesla jövője szempontjából, különösen most, amikor a vállalat túllép a hagyományos autógyártó szerepén, és nagyobb hangsúlyt fektet az önvezető rendszerekre és az Optimus robotokra.

"Elon nélkül a Tesla jelentős értéket veszíthet, mivel vállalatunkat már nem feltétlenül azért értékelnék, amivé válni szeretnénk" - írta Denholm az elnök.

A javasolt fizetési csomag 12 részletben juttatna részvényeket Musknak, ha a Tesla eléri a meghatározott mérföldköveket. A terv emellett növelné Musk szavazati jogát a vállalatnál, amit az elmúlt évben többször is nyilvánosan követelt.

A teljes juttatás több mint 423 millió további részvényt biztosítana Musknak, aki jelenleg is körülbelül 13%-os részesedéssel rendelkezik az elektromosautó-gyártóban.

Több csoport is nyilvánosan ellenezte a fizetési csomagot az elmúlt napokban. Az Institutional Shareholder Services proxy tanácsadó a csomag ellen szavazást javasolta, míg szakszervezetek és vállalati megfigyelők egy csoportja elindította a "Take Back Tesla" weboldalt, amely kifogásolja Musk jobboldali politikai mozgalmakhoz való közeledését és összeesküvés-elméletek terjesztését.

A Tesla éves közgyűlését november 6-án tartják, a részvényesek Musk fizetési csomagjáról és egyéb javaslatokról szóló szavazása november 5-én, keleti parti idő szerint 23:59-kor zárul.

A vállalat a múlt héten tette közzé harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit, amelyek elmaradtak a várakozásoktól, de 12%-os bevételnövekedést mutattak két egymást követő csökkenő időszak után.

Címlapi kép: Tolga Akmen, MTI/MTVA