2025. október 15. szerda Teréz
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Upland, CA USA - 2023. június 19.: Az Uplandben található TESLA Delivery Center a Tesla által tervezett és gyártott elektromos járműveket támogatja egész Dél-Kaliforniában. A Tesla egy multinacionális autóipari és energetikai vállalat,
Autó

Óriási botrány készül: eltitkolt hibákkal verte át ügyfeleit a Tesla

Pénzcentrum
2025. október 15. 21:00

A Tesla több tízezer autójában tapasztaltak súlyos felfüggesztési és kormányrendszer-meghibásodásokat, miközben a vállalat rendszeresen megtagadja a garanciális javításokat, és a tulajdonosokat hibáztatja a problémákért - derül ki megszerzett belső dokumentumokból.

Leesett kerekek, eltört kardántengelyek és egyéb súlyos műszaki hibák jellemzik számos Tesla-modell működését az Egyesült Államokban, Kínában és Európában. A Reuters feltáró riportja szerint a gyártó évek óta tudott a problémákról, mégis következetesen az ügyfeleket hibáztatja a meghibásodásokért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jain Shreyansh esete jól példázza a vállalat hozzáállását. A tulajdonos vadonatúj Tesla Y modelljének első kereke kiesett egy alacsony sebességű kanyarodás közben, miközben családjával utazott. "Ha ez autópályán történt volna, katasztrófa lehetett volna" – nyilatkozta később.

Bár kezdetben a Tesla elismerte a gyártási hibát, később megváltoztatta álláspontját, és külső behatásra hivatkozva a tulajdonost tette felelőssé. A javítások három hónapig tartottak, és Shreyansh végül 10.000 dolláros veszteséggel adta el az autót.

A megszerzett belső dokumentumok szerint a Tesla 2016 és 2022 között részletesen elemezte az átlagosnál gyakrabban meghibásodó alkatrészeket. A vállalat szerviztanácsadói konkrét utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan magyarázzák el az ügyfeleknek, hogy a sérült alkatrészek eredetileg nem voltak hibásak.

A dokumentumok olyan balesetek elemzését is tartalmazzák, amelyek 90 km/h feletti sebességnél történtek, például kerekek kiszakadása miatt. A Tesla műszaki osztálya legalább 11 balesetet vizsgált ki 2018-2021 között, amelyeket felfüggesztés-, kormánymű- vagy kerékrögzítési hibák okoztak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A beszámolók szerint ügyfelek hibáztatása és a biztonsághoz való laza hozzáállás a Tesla vállalati kultúrájának része. Hasonló megközelítés figyelhető meg az Autopilot funkcióval kapcsolatban is, amelyet a cég félrevezető módon reklámozott, miközben valójában csak adaptív sebességtartó automatikát és sávtartó asszisztenst tartalmazott.

Kínában, ahol szintén számos felfüggesztési hibával kapcsolatos baleset történt, a Tesla más megközelítést alkalmazott: garanciaidő alatt elvégezte a javításokat, sőt a garancia lejárta után is ingyenesen javította az autókat. Önkéntes visszahívásra azonban csak a Kínai Járműbiztonsági Hivatal nyomására került sor.

A Reuters adatai szerint a Tesla garanciális javítási költségei egyes években több százmillió dollárt tettek ki, ami jelentősen csökkentette a vállalat jövedelmezőségét. Sem Elon Musk, sem a Tesla alkalmazottai nem reagáltak az újságírók részletes kérdéseire - számolt be a Blikk.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#autó #baleset #biztonság #tesla #garancia #visszahívás #autóipar #usa #kína #elon musk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:55
20:04
19:34
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 15.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
2025. október 15.
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
2025. október 15.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
1 hónapja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
1 hete
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
4
3 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
3 hete
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 20:55
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 19:00
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
Agrárszektor  |  2025. október 15. 20:32
Őrület, mennyiért árulják sok helyen a karfiolt: ennyibe kerül egy darab