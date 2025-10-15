Óriási botrány készül: eltitkolt hibákkal verte át ügyfeleit a Tesla

A Tesla több tízezer autójában tapasztaltak súlyos felfüggesztési és kormányrendszer-meghibásodásokat, miközben a vállalat rendszeresen megtagadja a garanciális javításokat, és a tulajdonosokat hibáztatja a problémákért - derül ki megszerzett belső dokumentumokból.

Leesett kerekek, eltört kardántengelyek és egyéb súlyos műszaki hibák jellemzik számos Tesla-modell működését az Egyesült Államokban, Kínában és Európában. A Reuters feltáró riportja szerint a gyártó évek óta tudott a problémákról, mégis következetesen az ügyfeleket hibáztatja a meghibásodásokért.

Jain Shreyansh esete jól példázza a vállalat hozzáállását. A tulajdonos vadonatúj Tesla Y modelljének első kereke kiesett egy alacsony sebességű kanyarodás közben, miközben családjával utazott. "Ha ez autópályán történt volna, katasztrófa lehetett volna" – nyilatkozta később.

Bár kezdetben a Tesla elismerte a gyártási hibát, később megváltoztatta álláspontját, és külső behatásra hivatkozva a tulajdonost tette felelőssé. A javítások három hónapig tartottak, és Shreyansh végül 10.000 dolláros veszteséggel adta el az autót.

A megszerzett belső dokumentumok szerint a Tesla 2016 és 2022 között részletesen elemezte az átlagosnál gyakrabban meghibásodó alkatrészeket. A vállalat szerviztanácsadói konkrét utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan magyarázzák el az ügyfeleknek, hogy a sérült alkatrészek eredetileg nem voltak hibásak.

A dokumentumok olyan balesetek elemzését is tartalmazzák, amelyek 90 km/h feletti sebességnél történtek, például kerekek kiszakadása miatt. A Tesla műszaki osztálya legalább 11 balesetet vizsgált ki 2018-2021 között, amelyeket felfüggesztés-, kormánymű- vagy kerékrögzítési hibák okoztak.

A beszámolók szerint ügyfelek hibáztatása és a biztonsághoz való laza hozzáállás a Tesla vállalati kultúrájának része. Hasonló megközelítés figyelhető meg az Autopilot funkcióval kapcsolatban is, amelyet a cég félrevezető módon reklámozott, miközben valójában csak adaptív sebességtartó automatikát és sávtartó asszisztenst tartalmazott.

Kínában, ahol szintén számos felfüggesztési hibával kapcsolatos baleset történt, a Tesla más megközelítést alkalmazott: garanciaidő alatt elvégezte a javításokat, sőt a garancia lejárta után is ingyenesen javította az autókat. Önkéntes visszahívásra azonban csak a Kínai Járműbiztonsági Hivatal nyomására került sor.

A Reuters adatai szerint a Tesla garanciális javítási költségei egyes években több százmillió dollárt tettek ki, ami jelentősen csökkentette a vállalat jövedelmezőségét. Sem Elon Musk, sem a Tesla alkalmazottai nem reagáltak az újságírók részletes kérdéseire - számolt be a Blikk.