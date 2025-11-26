2025. november 26. szerda Virág
5 °C Budapest
1000 forint banknote with scissors.
Gazdaság

Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?

Pénzcentrum
2025. november 26. 11:16

Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője szerint az infláció mértéke mérséklődhet a jövő év végére, de még számos kiszámíthatatlan tényezőre kell számítani. 

Az Erste bank szakértői szerint a forint tartósan is erős maradhat. A mostani év közel nulla százalékos GDP-bővülése után 2026-ban már 2 százalék körüli növekedést várnak (idén 0,2%). A reálbérek emelkedése és a lakossági jövedelmek javulása továbbra is támogatja a fogyasztást, ami fontos szerepet játszik a gazdaság élénkülésében. Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője szerint azonban, mivel német gazdaság továbbra is stagnál, így 2026-ra sem lehetnek vérmes reményei, ez pedig alapvetően a magyar gazdaság teljesítményét is meghatározhatja.

Amennyiben beindul az élénkülés Németorszában, akkor a hazai növekedés elérheti a két százalékot

- mondta az elemző.

Hozzátette, hogy az idei évben megmaradt az elmúlt évekre jellemző cikk-cakkos mintázat a gazdasági teljesítményt illetően, ugyanis jobb majd rosszabb negyedévek követik egymást. A növekedés szerkezete nem változott érdemben, a termelő ágazatok visszahúzzák a teljesítényt, amit a szolgáltatások nagyjából ellensúlyoznak. Az ipart továbbra is visszahúzza a gyenge külső kereslet. A kereskedelmi konfliktusok csillapodása viszont valamennyire kiszámíthatóvá teheti a külső környezetet.

Infláció

Nyeste Orsolya, a bank vezető elemzője szerint az infláció átmenetileg gyorsulhat, ha kivezetik az árstopot, de a szigorú monetáris környezet miatt összességében lassuló pénzromlási ütemre lehet számítani. A hazai és külföldi kamatszintek közötti, várhatóan tovább növekvő különbség stabilizálja a forintot. Az előrejelzés szerint az euró árfolyama idén és jövő év végén is 385 forint körül alakulhat.

Az ipar helyzete továbbra is kétséges, de a kilátások lassan javulnak. A korábbi nagy beruházások még nem hoztak érdemi teljesítményt, de az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodás enyhítette a vámháború okozta bizonytalanságot. A német gazdaság élénkülése pedig újra növelheti a keresletet a magyar export iránt, ami elősegítheti a beruházások élénkülését is.

Nyeste Orsolya elmondta: az infláció várhatóan 2026-ban 3,8% lehet az idén várt 4,5% után. Jelenleg az árréstop, a viszonyla erős és stabil forintárfolyam és a termelői árak csökkenése fékezi a pénzromlás ütemét. Megjegyezte, hogy a piaci szolgáltatások továbbra is gyorsan drágulnak és a lakosság inflációs várakozása is magas szinten ragadt.

Kiemelte, hogy mivel az árrésstop kivezetésének időpontját nem tudjuk, egy jelentős előrjelzési bizonytalanságot hordoz magában. Az esetleges 2026-os kivezetés okozta egyzseri hatás miatt elképzelhető, hogy jövőre sem tud tartósan a célsávban maradni az éves infláció. Ezt 2027-re várják leginkább. 

Lesz kamatvágás?

Nyeste szerint az MNB továbbra is a stabilitás fenntartására törekszik. Véleménye szerint a magyar jegybankot aggasztják a magasabb inflációs várakozások, illetve a pénzromlás ütemének felerősödése az árréstop kivezetése után.

Az Erste elemzői szerint a kamatok csökkentésére 2026 vége felé lehet esély.

November végén a Moddy's, míg december elején a Fitch hitelminősítő fogja felülvizsgálni hazánkat. Az Erste elemzői szerint nem várható változás, bár nőttek a kockázatok egy negatív irányú lépés elé. Tavaszhoz képest romlottak az idei és a jövő évi előrejelzések, illetve az államadósság is jobban növekedett a vártnál, de választások előtt nagyobb a valószínűsége egy „kiváró álláspontnak" a minősítők részéről. 
Címlapkép: Getty Images
#mnb #jegybank #forint #kamat #infláció #gazdaság #export #németország #fogyasztás #előrejelzés #reálbérek #gdp #elemzés #kamatcsökkentés #beruházások #erste bank #monetáris politika #forintárfolyam #gazdasági növekedés #gdp növekedés #árstop #elemző #árrésstop

