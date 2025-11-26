A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján Madár István, a Portfolio vezető elemzője átfogó képet adott a magyar munkaerőpiac jelenlegi helyzetéről és kilátásairól. Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója pedig bemutatta a legfrissebb trendeket a HR‑világban. Előadásában felhívta a figyelmet, hogy a munkaerőpiac strukturális kihívásai, mint a demográfiai apadás, a munkaerőhiány és a generációs igények változása mellett új lehetőségek is megjelennek. Az AI alapjaiban formálják át a vállalati stratégiákat. Az előadás középpontjában az állt, hogyan tudnak a cégek alkalmazkodni a gyorsan változó környezethez, és miként válhat a HR a versenyképesség kulcstényezőjévé.
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencia nyitóelőadásában átfogó képet kaptunk a magyar munkaerőpiac és gazdaság jelenlegi helyzetéről. Madár István, a Portfolio vezető gazdasági elemzője rávilágított arra, hogy a 2020 előtti növekedési modell kedvező külső környezetre, uniós forrásbőségre, alacsony inflációra és kamatokra, valamint erős bizalomra épült. Ezzel szemben a 2020 utáni időszakot gyenge külső konjunktúra, átalakuló járműipar, forráshiány, munkaerőhiány és bizalomvesztés jellemzi.
A strukturális kihívások között kiemelte az európai versenyképesség gyengülését, a kereskedelmi protekcionizmust, az autóipar átalakulását, az új inflációs rezsimet és az uniós források elapadását. Ciklikus tényezők ugyanakkor rövid távon kedvezőbb képet mutatnak: élénkülő európai gazdaságpolitika, javuló autóeladások, inflációs sokk enyhülése és a forint erősödése.
A magyar gazdaság pályáját jelenleg a kifutott növekedési modell, külső fékek és ütemtévesztett gazdaságpolitika határozza meg. Bár rövid távon lehet élénkülés, a tartós 4–5 százalékos növekedés feltételei hiányoznak.
A munkaerőpiac vegyes képet mutat: a munkaképes korú népesség apad, a munkaerőhiány strukturális, ugyanakkor a betöltetlen álláshelyek száma csökken, a foglalkoztatási szándékok mérséklődnek.
A vállalatok részben munkaerő‑felhalmozással reagálnak, miközben a konjunktúra javulása csak lassú fordulatot hozhat. Új igények jelennek meg a fiatal generációk és a rugalmas munkavégzés terén, ugyanakkor még fogalmunk sincs róla, mit okoz a mesterséges intelligencia a piacon - mindez a bérezést is befolyásolják.
A bérhányad ugyan növekszik, de szintje még alacsony Európai összevetésben, és a bérnövekedés üteme messze meghaladja a termelékenység növekedését, a vállalkozások ezt a nyereségből finanszírozzák, ami inflációs és versenyképességi kockázatokat hordoz.
Megatrendek a HR-világában
A következő előadásban Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója a HR megatrendjeiről beszélt. Az első és legfontosabb a mesterséges intelligencia, amit a toborzásban és a kiválasztásban már kifejezetten régen velünk van, és a munkavállalói élményt is javítja. Ezen felül felgyorsítja a munkafolyamamtokat, növekszik általa az elköteleződés. Azt is meg tudja mondani, mekkora valószínűséggel mond fel egy munkavállaó, ami komoly költségmegtakarítás. De képzésben, a teljesítménymenedzsmentben, munkaerőtervezésben is óriási segítség.
A szervezet működését is át tudja alakítani az AI: egy felmérés szerint a munkáltatók 60%-a szerint teljes üzleti transzformáció valósul meg 2030-ig. A munkavállalói élmény és jóllét is átalakulhat: hiperperszonalizált empliyee journey és wellbeing csomag valósulhat meg a jövőben, eddig sosem látott utakat mutathat az alkalmazottaknek a munkaadó, konkrét képzéseket tudnak személyre szabottan ajánlati már. A kompetencia és készségfejlesztés is változni fog, hiszen most a munkáltatók 63%-a szerint az üzleti transzformáció legnagyobb gátja a kompetenciahiány – így erre hatékony megoldást kell találni a jövőben.
Az utolsó trend a sokszínűség és a befogadói vállalati kultúra kérdésköre az utolsó megatrend, amiről Dr. Tóth Ágnes beszélt. Ez egy visszapattanó trend, de a cégek ma már egyre kevésbé azért alkalmazzák, mert elvárás, hanem mert látják, hogy ez valóban jó hatással van a hatékonyságra.
A lokális, magyarországi kihívásokról is volt szó az előadásában, a három kulcsmutató, amivel ma foglalkozni kell, az
- a csökkenő munkanélküliség,
- a beruházási boom és
- a reálbérek növekedése.
Ezek a tényezők nagyban meghatározzák az itthoni HR világát. A Prohumán vezérigazgatója megemlítette még, mint fontos tényezőt, a mostanában sokat emlegetett bértranszparencia hatását, de említette a gazdasági visszaesés következményeire adott válaszok kihívását. A HR-nek szerinte abban is szerepe van, hogy a jelenlegi gazdasági bizonytalanság okozta munkavállalói aggodalmakat enyhítse.
Mindezekből is jól látszik, soha nem volt még HR-nek akkora szerepe a cégek versenyképességének alakulásában, mint 2025-ben.
Képek: Portfolio
