Ólomsúlyként húzza le Magyarországot is a német gazdaság krízise: így avatkoznának be a folyamatba - Döntés született

Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is, amely erősen függ legnagyobb kereskedelmi partnerétől.

A német Gazdasági Szakértői Tanács nemrég közzétett jelentése szerint az ország gazdasága az elmúlt 80 év legnehezebb időszakát éli. Ez a megállapítás Magyarország számára is jelentőséggel bír, hiszen legnagyobb kereskedelmi partnerünk gazdasági teljesítménye közvetlen hatással van hazánkra. Míg a magyar gazdaság az elmúlt három évben stagnált, a német gazdaság már öt éve egy helyben topog, és a járműgyártás – amely mindkét ország iparának jelentős szeletét adja – a Covid óta nem tudott talpra állni.

A magyar gazdasági szereplők komoly kihívással néznek szembe: a várható 10-14 százalékos minimálbér-emelések miatt vagy áremelésre kényszerülnek, vagy létszámcsökkentést kell végrehajtaniuk. A harmadik lehetőség – a gazdaság fellendülése – nagyban függ a külső kereslettől, elsősorban a német gazdaság teljesítményétől - írta a Telex.

Az energiaválság eltérően érinti a két országot. Míg Magyarországon a lakossági áramárak az EU-ban a legalacsonyabbak, a vállalatok a hatodik legmagasabb villanyszámlát fizetik az Unióban. Németország helyzete még ennél is rosszabb, ami jelentősen hozzájárul az ottani gazdaság gyengélkedéséhez.

A német döntéshozók felismerték a problémát, és tervet dolgoztak ki a vállalatok energiaköltségeinek csökkentésére. A legújabb intézkedéscsomag részeként 2026 januárjától 2028 végéig 5 eurócent/kilowattóra árat biztosítanának az energiaintenzív ipari szereplők számára a jelenlegi 15 centes piaci ár helyett. Ez gyakorlatilag a 2019-es energiaköltség-szintre való visszatérést jelentené.

A piaci várakozások azonban már most óvatosabbak: a jövő évre várt német GDP-növekedési előrejelzés 1,3 százalékról 1 százalékra csökkent, míg a 2027-re korábban prognosztizált 1,8 százalékos növekedés helyett már csak 1,5 százalékkal számolnak az elemzők.

A német kormány energiaár-reformja még több akadályon is áteshet: szükség van a német parlament teljes támogatására, valamint az Európai Bizottság jóváhagyására is a versenypiaci érzékenység miatt. Ha azonban megvalósul, az pozitív impulzust adhat a német iparnak, ami a magyar gazdaságra is kedvező hatással lehet.

A német ipar élénkülése növelhetné a rendelésállományokat, ami segíthetné a hazai kapacitások részleges felfuttatását és javíthatná az üzleti bizalmat. Ez talán elkerülhetővé tenné a nehéz választást az áremelés és az elbocsátások között, bár egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni ezt az esélyt.