Ólomsúlyként húzza le Magyarországot is a német gazdaság krízise: így avatkoznának be a folyamatba - Döntés született

Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja.
Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is, amely erősen függ legnagyobb kereskedelmi partnerétől.
A német Gazdasági Szakértői Tanács nemrég közzétett jelentése szerint az ország gazdasága az elmúlt 80 év legnehezebb időszakát éli. Ez a megállapítás Magyarország számára is jelentőséggel bír, hiszen legnagyobb kereskedelmi partnerünk gazdasági teljesítménye közvetlen hatással van hazánkra. Míg a magyar gazdaság az elmúlt három évben stagnált, a német gazdaság már öt éve egy helyben topog, és a járműgyártás – amely mindkét ország iparának jelentős szeletét adja – a Covid óta nem tudott talpra állni.
A magyar gazdasági szereplők komoly kihívással néznek szembe: a várható 10-14 százalékos minimálbér-emelések miatt vagy áremelésre kényszerülnek, vagy létszámcsökkentést kell végrehajtaniuk. A harmadik lehetőség – a gazdaság fellendülése – nagyban függ a külső kereslettől, elsősorban a német gazdaság teljesítményétől - írta a Telex.
Az energiaválság eltérően érinti a két országot. Míg Magyarországon a lakossági áramárak az EU-ban a legalacsonyabbak, a vállalatok a hatodik legmagasabb villanyszámlát fizetik az Unióban. Németország helyzete még ennél is rosszabb, ami jelentősen hozzájárul az ottani gazdaság gyengélkedéséhez.
A német döntéshozók felismerték a problémát, és tervet dolgoztak ki a vállalatok energiaköltségeinek csökkentésére. A legújabb intézkedéscsomag részeként 2026 januárjától 2028 végéig 5 eurócent/kilowattóra árat biztosítanának az energiaintenzív ipari szereplők számára a jelenlegi 15 centes piaci ár helyett. Ez gyakorlatilag a 2019-es energiaköltség-szintre való visszatérést jelentené.
A piaci várakozások azonban már most óvatosabbak: a jövő évre várt német GDP-növekedési előrejelzés 1,3 százalékról 1 százalékra csökkent, míg a 2027-re korábban prognosztizált 1,8 százalékos növekedés helyett már csak 1,5 százalékkal számolnak az elemzők.
A német kormány energiaár-reformja még több akadályon is áteshet: szükség van a német parlament teljes támogatására, valamint az Európai Bizottság jóváhagyására is a versenypiaci érzékenység miatt. Ha azonban megvalósul, az pozitív impulzust adhat a német iparnak, ami a magyar gazdaságra is kedvező hatással lehet.
A német ipar élénkülése növelhetné a rendelésállományokat, ami segíthetné a hazai kapacitások részleges felfuttatását és javíthatná az üzleti bizalmat. Ez talán elkerülhetővé tenné a nehéz választást az áremelés és az elbocsátások között, bár egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni ezt az esélyt.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
