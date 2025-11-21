2025. november 21. péntek Olivér
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Németország, Hessen, Frankfurt a Mainon, 03.02.2015, Európai Központi Bank EKB bankokkal Skyline, kilátás a Honselmann hídról
Gazdaság

Ólomsúlyként húzza le Magyarországot is a német gazdaság krízise: így avatkoznának be a folyamatba - Döntés született

Pénzcentrum
2025. november 21. 14:04

Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is, amely erősen függ legnagyobb kereskedelmi partnerétől.

A német Gazdasági Szakértői Tanács nemrég közzétett jelentése szerint az ország gazdasága az elmúlt 80 év legnehezebb időszakát éli. Ez a megállapítás Magyarország számára is jelentőséggel bír, hiszen legnagyobb kereskedelmi partnerünk gazdasági teljesítménye közvetlen hatással van hazánkra. Míg a magyar gazdaság az elmúlt három évben stagnált, a német gazdaság már öt éve egy helyben topog, és a járműgyártás – amely mindkét ország iparának jelentős szeletét adja – a Covid óta nem tudott talpra állni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar gazdasági szereplők komoly kihívással néznek szembe: a várható 10-14 százalékos minimálbér-emelések miatt vagy áremelésre kényszerülnek, vagy létszámcsökkentést kell végrehajtaniuk. A harmadik lehetőség – a gazdaság fellendülése – nagyban függ a külső kereslettől, elsősorban a német gazdaság teljesítményétől - írta a Telex.

Az energiaválság eltérően érinti a két országot. Míg Magyarországon a lakossági áramárak az EU-ban a legalacsonyabbak, a vállalatok a hatodik legmagasabb villanyszámlát fizetik az Unióban. Németország helyzete még ennél is rosszabb, ami jelentősen hozzájárul az ottani gazdaság gyengélkedéséhez.

A német döntéshozók felismerték a problémát, és tervet dolgoztak ki a vállalatok energiaköltségeinek csökkentésére. A legújabb intézkedéscsomag részeként 2026 januárjától 2028 végéig 5 eurócent/kilowattóra árat biztosítanának az energiaintenzív ipari szereplők számára a jelenlegi 15 centes piaci ár helyett. Ez gyakorlatilag a 2019-es energiaköltség-szintre való visszatérést jelentené.

A piaci várakozások azonban már most óvatosabbak: a jövő évre várt német GDP-növekedési előrejelzés 1,3 százalékról 1 százalékra csökkent, míg a 2027-re korábban prognosztizált 1,8 százalékos növekedés helyett már csak 1,5 százalékkal számolnak az elemzők.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A német kormány energiaár-reformja még több akadályon is áteshet: szükség van a német parlament teljes támogatására, valamint az Európai Bizottság jóváhagyására is a versenypiaci érzékenység miatt. Ha azonban megvalósul, az pozitív impulzust adhat a német iparnak, ami a magyar gazdaságra is kedvező hatással lehet.

A német ipar élénkülése növelhetné a rendelésállományokat, ami segíthetné a hazai kapacitások részleges felfuttatását és javíthatná az üzleti bizalmat. Ez talán elkerülhetővé tenné a nehéz választást az áremelés és az elbocsátások között, bár egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni ezt az esélyt.
Címlapkép: Getty Images
#minimálbér #magyarország #elbocsátás #áremelés #gazdaság #németország #energiaválság #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:04
13:53
13:45
13:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 20. 16:50
Földöntúli jelentés az Nvidiától - Akkor most van AI-lufi vagy nincs?  
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
MEDIA1  |  2025. november 21. 12:16
Kövér Lászlóék kitiltották Gulyás Balázst a Parlamentből
Kövér László sajtófőnöke kitiltotta Gulyás Balázst, a Gulyáságyú Média alapítóját az Országházból, m...
ChikansPlanet  |  2025. november 21. 08:35
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül,...
KonyhaKontrolling  |  2025. november 21. 07:45
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális...
Holdblog  |  2025. november 20. 10:15
Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen
Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol ni...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 21.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
2025. november 21.
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
2025. november 20.
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
NAPTÁR
Tovább
2025. november 21. péntek
Olivér
47. hét
November 21.
A televíziózás nemzetközi napja
November 21.
"Helló!" Világnap
November 21.
Halászati világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
1 hete
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
1 hete
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
5 napja
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
1 hete
Itt a meglepetés: nem csak Magyarország kapott mentességet az oroszellenes szankciók alól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 13:30
Új Michelin-díjas étterem nyílik a vidéki nagyvárosban: ettől annyira híres a Gajdó
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 13:04
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Agrárszektor  |  2025. november 21. 13:32
Egyre több magyar választja ezeket a söröket: változóban a fogyasztás?