Cigarettatartó zsebek készlete raktáron, megtekintés alatt
Gazdaság

Elképesztő, hogy akartak illegális cigit csempészni Magyarországra: ilyet még a vámosok is ritkán látnak

Pénzcentrum
2025. december 15. 11:03

Első ránézésre vastagnak tűntek a télikabátok, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy bolgár furgon csomagterében találtak – ám hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette őket merevvé, hanem a bélésbe varrt csempészcigaretta.

A járőrök az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állítottak meg egy bolgár furgont, ami egy üres trélert húzott maga mögött. A járművet egy 44 éves férfi vezette, aki Angliába tartott. Az egyenruhások a csomagtér átvizsgálásakor két táskát és egy kartondobozt találtak, tele használt férfi kabáttal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A „vastag” felsőruházatok meglehetősen merevek és kemények voltak – mintha több lenne bennük, mint egyszerű vatelin. A gyanú hamar beigazolódott: mindegyik kabát bélésébe cigarettát varrtak a vatelin és a belső anyag közé. A sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Bulgáriában adták át neki és egy „ismeretlen angliai személynek” kellett volna továbbítania, de nem tudott a kabátokba rejtett dohánytermékekről.

A pénzügyőrök összesen 580 doboz, bolgár zárjegyes cigarettát foglaltak le, több mint 1,5 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.
Címlapkép: Getty Images
