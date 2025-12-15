Nem erre számítottak a befektetők: érdekes fordulat a magyar tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 101,21 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel 109 506,37 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a kedvezőre fordult tőzsdei hangulat tartotta sokáig pozitív tartományban a tőzsdeindexet, és érkeztek kedvező kibocsátói hírek is. Szemán Zoltán szerint az Opus jelentését kedvezően fogadták a befektetők, a Richter pedig abból profitált, hogy az Egyesült Államokban 2030-ig meghosszabbították az ottani partner piaci kizárólagosságát a saját fejlesztésű Vraylar értékesítésére.

A Mol 26 forinttal, 0,88 százalékkal 2914 forintra csökkent 1,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára megállt 34 400 forinton, forgalmuk 6,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,24 százalékkal 1748 forintra esett, forgalma 269,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,13 százalékkal 9820 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9983,41 ponton zárt hétfőn, ez 60,94 pontos, 0,61 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.