MTI/Balogh Zoltán Virág Barnabás
Gazdaság

Lemondott az Magyar nemzeti bank alelnöke

Pénzcentrum
2025. november 21. 09:25

Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként, miután Virág Barnabás lemondott a megbízatásáról. Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.

Banai Péter Benő korábbi államháztartásért felelős államtitkár, jogi szakokleveles közgazdász. 1998 és 2025 között a Pénzügyminisztériumban és a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott, 2025 májusa óta a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója.

Az elmúlt évtizedekben az államháztartás területén végzett tevékenysége hozzájárult a magyar gazdaság stabil működéséhez, szakmai felkészültsége és tapasztalata a Magyar Nemzeti Bank vezetése szerint alkalmassá teszi a jegybank alelnöki tisztének betöltésére - áll az MNB péntek reggeli közleményében.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
#mnb #NGM #jegybank #gazdaság #lemondás #országgyűlés #nemzetgazdasági minisztérium #pénzügyminisztérium #magyar nemzeti bank #államháztartás #virág barnabás

