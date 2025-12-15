2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Páty, 2023. december 15.KRESZ-tábla a Páty és az M1 autópálya csomópont közötti összekötõ út az átadása napján Pátyon 2023. december 15-én.MTI/Lakatos Péter
Gazdaság

Luxuscikkek hamisítványaira bukkantak Magyarországon: nagyon megjárta, akit átvertek velük

Pénzcentrum
2025. december 15. 17:01

Nem mindennapi „köntösbe" burkolózott történetet göngyölítettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán.

A pénzügyőrök egy bolgár furgont tereltek le a sztráda Arrabona pihenőhelyére rutinellenőrzésre. A sofőr egyedül utazott, és rendkívül közreműködően viselkedett – látszólag úgy tűnt, hogy minden rendben van. A raktér átvizsgálásakor azonban három fekete zsák került elő, ami tele volt plüss köntössel. A silány csomagolású köpenyek ismert világmárkák védjegyeit (Versace, Louis Vuitton) viselték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sofőr azt mondta, hogy a köntösök nem a sajátjai, egy ismerőse kérte meg, hogy vigye Angliába. A járőrök a silány anyagminőség és az igénytelen csomagolás miatt gyanakodni kezdtek, hogy a termékek hamisak. A termékeket a védjegyek jogosulti képviselői is megvizsgálták és megerősítették, hogy azok mindegyike jogsértő hamisítvány és ezzel közel kétmillió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást. Leszögezik, hogy az ünnepek közeledtével egyre gyakrabban bukkanhatnak fel hamis termékek: a NAV célja, hogy megvédje a vásárlókat és a tisztességes vállalkozásokat a hamisítványoktól.

Ezek a termékek nemcsak silány minőségűek lehetnek, hanem olyan anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek károsak az egészségre. A vásárlók biztonsága érdekében érdemes mindig megbízható forrásból származó terméket választani. Amikor gyanúsan olcsó termékkel találkozunk, az alacsony ár mögött sokszor nemcsak jogsértés, hanem valódi veszély is rejtőzhet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA 
#ellenőrzés #NAV #hamisítás #hamis #luxus #gazdaság #bűncselekmény #hamisítvány #ruha #m1-es autópálya #vámhivatal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:32
17:16
17:01
16:52
16:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 12. 17:14
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2025. december 15. 15:41
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-meg...
MEDIA1  |  2025. december 15. 12:46
Újabb változások az ATV-nél - Nemes Anna csatlakozik a Starthoz
Az ATV Híradóból már jól ismert Nemes Anna csatlakozik az ATV Start című reggeli műsor stábjához. Má...
Holdblog  |  2025. december 15. 10:22
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
2025. december 15.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
3
5 napja
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
4
5 napja
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
5
7 napja
Hatalmas változás a bankautomatáknál: duplájára nő az ingyenes készpénzlimit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 16:04
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 15:41
379 millió forintért lehetsz Orbán Viktor szomszédja, itt a hirdetés, ezt neked is látnod kell!
Agrárszektor  |  2025. december 15. 16:32
Érkezik a havazás karácsonykor? Térképen mutatjuk, hol, mi várható