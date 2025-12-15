Luxuscikkek hamisítványaira bukkantak Magyarországon: nagyon megjárta, akit átvertek velük

Nem mindennapi „köntösbe" burkolózott történetet göngyölítettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán.

A pénzügyőrök egy bolgár furgont tereltek le a sztráda Arrabona pihenőhelyére rutinellenőrzésre. A sofőr egyedül utazott, és rendkívül közreműködően viselkedett – látszólag úgy tűnt, hogy minden rendben van. A raktér átvizsgálásakor azonban három fekete zsák került elő, ami tele volt plüss köntössel. A silány csomagolású köpenyek ismert világmárkák védjegyeit (Versace, Louis Vuitton) viselték.

A sofőr azt mondta, hogy a köntösök nem a sajátjai, egy ismerőse kérte meg, hogy vigye Angliába. A járőrök a silány anyagminőség és az igénytelen csomagolás miatt gyanakodni kezdtek, hogy a termékek hamisak. A termékeket a védjegyek jogosulti képviselői is megvizsgálták és megerősítették, hogy azok mindegyike jogsértő hamisítvány és ezzel közel kétmillió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást. Leszögezik, hogy az ünnepek közeledtével egyre gyakrabban bukkanhatnak fel hamis termékek: a NAV célja, hogy megvédje a vásárlókat és a tisztességes vállalkozásokat a hamisítványoktól.

Ezek a termékek nemcsak silány minőségűek lehetnek, hanem olyan anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek károsak az egészségre. A vásárlók biztonsága érdekében érdemes mindig megbízható forrásból származó terméket választani. Amikor gyanúsan olcsó termékkel találkozunk, az alacsony ár mögött sokszor nemcsak jogsértés, hanem valódi veszély is rejtőzhet.

címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA