2025. november 6. csütörtök Lénárd
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint háttérben.
Gazdaság

Megint csak a „majd jövőre” maradt: tényleg kilábal a bajból a magyar gazdaság 2026-ban?

Pénzcentrum
2025. november 6. 11:24

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a pénzintézet csütörtöki sajtóeseményén arról beszélt, hogy a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét számos ellentmondás jellemzi. Mint mondta, miközben a növekedés továbbra is gyenge, az infláció tartósan magas maradt. 

A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások. Ez szerinte klasszikus gazdasági ellentmondás, hiszen alacsony növekedés mellett normál esetben nem kellene magas inflációval számolni. Rámutatott, hogy a jelenlegi bővülés elsősorban a fogyasztásból fakad, miközben a beruházások immár három éve csökkennek, ami komolyan visszafogja a gazdaság teljesítményét. Ritka helyzetnek nevezte, hogy élénk fogyasztás mellett a beruházások ennyire gyengék.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértő szerint a magyar gazdaságban kettős kamatrendszer alakult ki, ami önmagában is számos ellentétet hordoz. A közelgő választások szintén befolyásolják a gazdasági döntéseket, miközben a költségvetési mozgástér rendkívül szűk. Emellett a globális környezet sem támogatja a hazai növekedést, mivel a nemzetközi gazdaság még nem lépett túl a készletezési ciklus mélypontján, így a külpiacok sem tudják érdemben húzni a magyar gazdaságot.

Virovácz szerint rövid távon nem várható érdemi javulás. Úgy fogalmazott, hogy 2025 lesz sorban a negyedik év, amikor „mindenki azt várja, hogy majd jövőre beindul a gazdaság”, ám a valóságban továbbra is visszafogott növekedés várható. Az ING Bank friss előrejelzése szerint jövőre 2,3 százalékos GDP-növekedés valószínű, ami közel áll a piaci konszenzus 2,5 százalékos várakozásához, de messze elmarad a korábban várt 3 százalék körüli ütemtől.

Kapcsolódó cikkeink:

A vezető elemző szerint az inflációs kilátások ezzel szemben felfelé mozdultak el. A különböző árstopok és önkéntes korlátozások ugyan stabilizálták az árak emelkedését, de a piac arra számít, hogy ezek kivezetése után újra gyorsulhat az infláció, ami 2026-ra 4 százalék körül alakulhat.

Kiemelte, hogy a következő években a gazdasági növekedés szerkezete fokozatosan átalakul. 2025-ben és 2026-ban továbbra is a fogyasztás lesz a fő hajtóerő, miközben a külkereskedelmi egyenleg romlása visszafogja a bővülést. A szakértő úgy véli, a tartós stagnálás nem tarthat sokáig, ezért középtávon inkább mérsékelt növekedésre lehet számítani, nem pedig újabb recesszióra.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint az egyik legfőbb akadálya a magyar gazdaság kilábalásának, hogy hiányzik az exportmotor, amely korábban húzta a növekedést. Úgy látja, legkorábban 2026–2027-ben indulhat újra az exportbővülés, ha az eurózóna gazdasága erősödik, az új ipari kapacitások termelni kezdenek, és enyhülnek a vámháborúk, valamint a geopolitikai feszültségek.

Virovácz rámutatott, hogy bár a feldolgozóipar gyenge, nem láthatók tömeges elbocsátások. Ennek oka, hogy a vállalatok tartalékolják a munkaerőt, mert abban bíznak, hogy hamarosan újra élénkül a kereslet, és nem akarnak később munkaerőhiánnyal szembesülni. Ez tartja feszesen a munkaerőpiacot, miközben a munkanélküliségi ráta 4–4,5 százalék körül stagnál, az üres álláshelyek aránya pedig 2 százalék körüli.

A szakértő szerint ez a helyzet önmagát erősíti: a vállalatok nem bocsátanak el, mert növekedésre számítanak, így a munkaerőpiac mesterségesen feszes marad. Ugyanakkor aggasztó, hogy 2022 közepe óta mintegy 125 ezer fővel csökkent (Győr lakossága) a munkaképes korú népesség, ami már egy nagyobb magyar város teljes lakosságának felel meg.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a munkaerőpiaci kínálati problémák 2022-ben erősödtek fel, ekkor indult el a tartós bérnyomás a magyar gazdaságban. A feszes munkaerőpiac miatt a szolgáltatói szektorban megugrottak a bérek, ami önálló inflációs tényezővé vált. Ehhez jöttek az energiaár-emelések és a szabályozott árak módosításai, amelyek együtt hozták létre a 10 százalék körüli inflációs környezetet.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kamatlábak befagyasztásának február végéig történő meghosszabbítása, valamint a 14 új, főként élelmiszerterméket érintő tétel felvétele miatt a bank módosította inflációs előrejelzését. Az ING most arra számít, hogy az infláció 2026 első negyedévében átlagosan 2,2 százalékra csökken, majd az év második felében ismét gyorsul, és az év végére elérheti az 5 százalékot.

A szakértő szerint a jegybank új inflációs rezsimben működik, amelyben a hangsúly a stabil árfolyamon és az inflációs cél következetes tartásán van. Az ING várakozása szerint a 3 százalékos inflációs cél csak 2028 körül érhető el, mivel a gazdaságot továbbra is rövid távú sokkok érik, amelyek megnehezítik a tartós árstabilitás elérését.

Virovácz Péter szerint legközelebb 2026 szeptemberében lehet kamatvágás a jegybank részéről, és könnyen előfordulhat 2027 végére 4,5%-ra vágják a kamatot. 

Elhangzott az is, hogy forint továbbra is a régió egyik legnépszerűbb devizája, és rendre felülmúlja közép-kelet-európai versenytársait. Bár időnként gyengébb gazdasági adatok és politikai bizonytalanságok is megjelennek, a forint stabil maradt, és új csúcsokat tesztel, ami megerősíti a piac kedvező hozzáállását a magyar valutához.

Virovácz szerint még az amerikai dollár globális erősödése sem rengette meg érdemben az euró-forint árfolyamot, miközben a környező országok devizái inkább stagnálnak vagy gyengülnek. A régióban a befektetői pozicionálás továbbra is a forint javára szól, és ez várhatóan fennmarad, amíg nem történik jelentős globális fordulat.

Az ING előrejelzése szerint 2026-ban az euró 385–395 forint között mozoghat, a legmagasabb értékeket tavasszal, a választások idején, valamint ősszel, a kamatcsökkentési ciklus várható kezdetekor érheti el.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #jegybank #kamat #beruházás #infláció #gazdaság #fogyasztás #növekedés #előrejelzés #gdp #beruházások #gdp növekedés #elemző #virovácz péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:26
12:26
12:18
12:15
12:10
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 5. 16:59
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 6. 11:44
Kolosi Péter elárulta, hány felhasználója van az RTL+ platformnak
Az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese a Budapesten zajló Big Picture konferencián beje...
Holdblog  |  2025. november 6. 10:53
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelke...
Bankmonitor  |  2025. november 4. 07:57
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzéte...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 1. 18:13
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örök...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 6.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
2025. november 5.
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó
NAPTÁR
Tovább
2025. november 6. csütörtök
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
1 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
1 hete
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
5
3 napja
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási életbiztosítás
Előtakarékosság gyermek részére, rendszeres (vagy egyszeri) befizetésekkel, biztosítási fedezettel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 11:45
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 11:31
Beköltözési korlátozások Budapesten: újabb önkormányzat vallott terveiről, ezt jobb tudni, ha itt vennél lakást
Agrárszektor  |  2025. november 6. 11:27
Itt az újabb fordulat a vámháborúban: az USA megállapodott Kínával