2026. május 24. vasárnap Eszter, Eliza
21 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
teniszütők és teniszlabda, tenisz, salak, salakos teniszpálya
Sport

Komoly izgalmak a Roland Garroson: Sinner tarolhat a férfiaknál, a nőkre kegyetlen küzdelem vár

Pénzcentrum
2026. május 24. 21:03

A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért. A két torna hangulata nem is lehetne különbözőbb - jelentette a The Guardian.

A férfi egyes legfőbb kérdése nem az, hogy ki nyeri a tornát, hanem az, akad-e bárki, aki képes megállítani Sinnert. Az olasz világelső pályafutása legjobb formájában érkezett Párizsba. A római ATP Masters 1000-es győzelmével Novak Djokovic után ő lett a történelem második férfi teniszezője, aki mind a kilenc ezres kategóriájú tornát megnyerte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelenleg sorozatban 29 megnyert meccsnél tart. Masters-szinten 34 mérkőzéses veretlenségi sorozattal és hat egymást követő trófeával büszkélkedhet. A tét óriási: Sinner a Roland Garroson a karrier-Grand Slam elérésére hajt.

A 24 éves olasz fölényét jól szemlélteti, hogy nagy riválisa, Carlos Alcaraz sérülés miatt nem tud rajthoz állni. Ő volt az, aki tavaly három meccslabdát hárítva nyerte meg az egyik legemlékezetesebb Grand Slam-döntőt Sinner ellen. A második kiemelt Alexander Zverev sorozatban kilenc meccset és tizennégy szettet veszített az olasszal szemben.

A pénteken 39. életévét betöltő Djokovic januárban ugyan legyőzte Sinnert az Australian Open elődöntőjében, de a szerb szupersztár egész évben egészségügyi gondokkal küszködött. Danyiil Medvegyev Rómában bravúros szinten játszott az olasz ellen az elődöntőben, mégsem tudott egy szettnél többet nyerni. Ahogy maga Medvegyev fogalmazott: "Sinner ellen négy-öt szetten át a lehető legjobb szinteden kell játszanod. Sokat kell futni, erősnek kell lenni, jól kell szerválni és fogadni. Mindennek a csúcson kell lennie, mert nála is minden a csúcson van."

A női mezőny egészen más képet mutat. A jelenlegi top 10 évek óta a legerősebb és legkiegyenlítettebb, a tíz legjobb játékos közül kilenc már szerzett Grand Slam- vagy WTA 1000-es trófeát. Arina Szabalenka az utóbbi évek legegyenletesebben teljesítő játékosa, aki az elmúlt tizenhárom Grand Slam-tornából tizenkétszer eljutott az elődöntőig. Ugyanakkor Párizs előtt egyik salakos felkészülési versenyén sem jutott a négy közé. Emiatt a világelső most sebezhetőbbnek tűnik a megszokottnál.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ha Szabalenka megbotlik, számos kihívója lecsaphat a lehetőségre. Jelena Ribakina a januári Australian Open megnyerésével vezeti a WTA-pontversenyt, és minden borításon veszélyes ellenfélnek számít. Iga Świątek nehéz ágra került, de új edzője, Francisco Roig kinevezése óta egyre jobb formát mutat, és immár az ötödik Roland Garros-győzelmére hajt. Coco Gauff, aki tavaly egy felejthetetlen háromszettes döntőben győzte le Szabalenkát, címvédőként éppen a megfelelő pillanatban lendült ismét csúcsformába.

Rajtuk kívül a római WTA 1000-es győzelemmel a háta mögött érkező Elina Szvitolina még soha nem volt ennyire közel ahhoz, hogy egy Grand Slam-címért harcoljon. Továbbá Jessica Pegula és Mirra Andrejeva is komoly akadályt jelenthet bárki számára. Míg a férfiaknál egyetlen kiemelkedő klasszis ellen próbál az egész mezőny összefogni, addig a női torna valódi, többfrontos csatát ígér.
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #elemzés #tenisz #sportolók #roland garros #carlos alcaraz #novak djokovic #grand slam #beharangozó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:03
20:06
19:32
19:14
19:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 23.
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
2026. május 24.
Kitálaltak a hazai szakértők: így úszhatod meg a legkomolyabb büntetéseket, ha a NAV-val van dolgod
2026. május 24.
Drámai a helyzet hazánk népszerű nyaralóhelyén: tömeges pusztulás fenyeget, kongatják a vészharangot a szakértők
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 24. vasárnap
Eszter, Eliza
21. hét
Május 24.
Pünkösd (vasárnap és hétfő)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
7 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
1 hete
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
1 hete
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
4 napja
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mágneskártya
az adatok mágnescsíkon tárolódnak, kevésbé biztonságos mint a chip kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 19:07
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 18:03
Kvíz: Ismered Afrika „legjeit”? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!
Agrárszektor  |  2026. május 24. 19:09
Fordulatot vesz az időjárás jövő héten: durva napok várnak a magyarokra