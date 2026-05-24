A Roland Garroson eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és elbúcsúztatta két...
Komoly izgalmak a Roland Garroson: Sinner tarolhat a férfiaknál, a nőkre kegyetlen küzdelem vár
A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért. A két torna hangulata nem is lehetne különbözőbb - jelentette a The Guardian.
A férfi egyes legfőbb kérdése nem az, hogy ki nyeri a tornát, hanem az, akad-e bárki, aki képes megállítani Sinnert. Az olasz világelső pályafutása legjobb formájában érkezett Párizsba. A római ATP Masters 1000-es győzelmével Novak Djokovic után ő lett a történelem második férfi teniszezője, aki mind a kilenc ezres kategóriájú tornát megnyerte.
Jelenleg sorozatban 29 megnyert meccsnél tart. Masters-szinten 34 mérkőzéses veretlenségi sorozattal és hat egymást követő trófeával büszkélkedhet. A tét óriási: Sinner a Roland Garroson a karrier-Grand Slam elérésére hajt.
A 24 éves olasz fölényét jól szemlélteti, hogy nagy riválisa, Carlos Alcaraz sérülés miatt nem tud rajthoz állni. Ő volt az, aki tavaly három meccslabdát hárítva nyerte meg az egyik legemlékezetesebb Grand Slam-döntőt Sinner ellen. A második kiemelt Alexander Zverev sorozatban kilenc meccset és tizennégy szettet veszített az olasszal szemben.
A pénteken 39. életévét betöltő Djokovic januárban ugyan legyőzte Sinnert az Australian Open elődöntőjében, de a szerb szupersztár egész évben egészségügyi gondokkal küszködött. Danyiil Medvegyev Rómában bravúros szinten játszott az olasz ellen az elődöntőben, mégsem tudott egy szettnél többet nyerni. Ahogy maga Medvegyev fogalmazott: "Sinner ellen négy-öt szetten át a lehető legjobb szinteden kell játszanod. Sokat kell futni, erősnek kell lenni, jól kell szerválni és fogadni. Mindennek a csúcson kell lennie, mert nála is minden a csúcson van."
A női mezőny egészen más képet mutat. A jelenlegi top 10 évek óta a legerősebb és legkiegyenlítettebb, a tíz legjobb játékos közül kilenc már szerzett Grand Slam- vagy WTA 1000-es trófeát. Arina Szabalenka az utóbbi évek legegyenletesebben teljesítő játékosa, aki az elmúlt tizenhárom Grand Slam-tornából tizenkétszer eljutott az elődöntőig. Ugyanakkor Párizs előtt egyik salakos felkészülési versenyén sem jutott a négy közé. Emiatt a világelső most sebezhetőbbnek tűnik a megszokottnál.
Ha Szabalenka megbotlik, számos kihívója lecsaphat a lehetőségre. Jelena Ribakina a januári Australian Open megnyerésével vezeti a WTA-pontversenyt, és minden borításon veszélyes ellenfélnek számít. Iga Świątek nehéz ágra került, de új edzője, Francisco Roig kinevezése óta egyre jobb formát mutat, és immár az ötödik Roland Garros-győzelmére hajt. Coco Gauff, aki tavaly egy felejthetetlen háromszettes döntőben győzte le Szabalenkát, címvédőként éppen a megfelelő pillanatban lendült ismét csúcsformába.
Rajtuk kívül a római WTA 1000-es győzelemmel a háta mögött érkező Elina Szvitolina még soha nem volt ennyire közel ahhoz, hogy egy Grand Slam-címért harcoljon. Továbbá Jessica Pegula és Mirra Andrejeva is komoly akadályt jelenthet bárki számára. Míg a férfiaknál egyetlen kiemelkedő klasszis ellen próbál az egész mezőny összefogni, addig a női torna valódi, többfrontos csatát ígér.
