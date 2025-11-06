Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság

2025 végéig egészen biztosan él az a lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani. A szabályozás szerint az összeg ingatlanvásárlásra, építésre, felújításra vagy lakáshitel-törlesztésre is felhasználható. Sokak számára fontos lehet, hogy a jövő évben is lehet-e alkalmazni ezt lehetőséget, ezért a Pénzcentrum kérdésére a Nemzetgazdasági Minisztérium elárulta, mit tervez a kormány a kérdésben.

Ebben az évben vezették be, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani A kormány az intézkedéssel azt akarta elérni, hogy a lakosság nagyobb része tudjon önerőt biztosítani lakásvásárláshoz, illetve könnyebben törlessze a meglévő hitelét.

Az önkéntes nyugdíjpénztárakban felhalmozott vagyon 2024-ben meghaladta az 1800 milliárd forintot, így a döntés több százezer család számára kínált azonnal felhasználható forrást. Az ÖPOSZ év eleji becslése szerint 2025-ben 150-200 milliárd forintnyi megtakarítás mozdulhat meg lakáscélra. Az erről szóló szabályozás csak december 31-ig él, tehát jelenlegi állás szerint 2026-ban már megszűnne ez a lehetőség.

Lesz-e hosszabbítás?

A Pénzcentrum arról érdeklődött az illetékes minisztériumoknál, hogy várható-e a jelenlegi határidő meghosszabbítása, vagy továbbra is csak az idei év végéig lehet felhasználni a nyugdíjmegtakarításokat a meghatározott célokra.

A Nemzetgazdasági Minisztérium válaszában azt közölte, hogy

a kérdéses ügyben egyelőre nem született döntés.

Hozzátették, hogy amennyiben a kormány a határidő módosításáról vagy az érintett szabályok változtatásáról határoz, az állampolgárokat és az érintett szolgáltatókat időben, a megszokott csatornákon keresztül tájékoztatni fogják.

A minisztérium válaszából tehát az derül ki, hogy jelenleg nincs napirenden a meghosszabbítás, de a pozitív döntés, azaz az intézkedés kitolásának lehetősége továbbra sem zárható ki.

Mire használható fel a megtakarítás?

A kifizetéseket legfeljebb 60 napon belül kellett teljesíteni. Az igényelhető összeg nem haladhatta meg a 2024. szeptember 30-án fennálló egyéni számlaegyenleget, és a tagok évente legfeljebb három kérelmet nyújthattak be. A szabályok többféle lakáscélú felhasználást engednek meg.

A megtakarításból finanszírozható a lakáscélú hitel vagy kölcsön önerője.

Lehetőség van jelzáloghitel törlesztésére, elő- vagy végtörlesztésére is.

Felhasználható magyarországi lakás vagy lakóház vásárlására, építésére, illetve telekvásárlásra.

Támogathatja továbbá a lakás vagy lakóház korszerűsítését, felújítását vagy bővítését.

Fontos feltételek és gyakorlati tudnivalók

Az ingatlannak legalább részben a te, házastársad vagy gyermeked tulajdonában kell lennie, vagy a hitelnek, illetve az adásvételnek rájuk kell vonatkoznia.

A számlák vagy igazolások benyújtása után a pénztár a kifizetést végrehajtja, attól függően, hogy elő- vagy utófinanszírozás történik.

A pénztár a tőkerészt használja fel először, és csak szükség esetén nyúl a hozamrészhez.

Az igénylést pontos dokumentumokkal kell benyújtani, mert hiánypótlás esetén az ügyintézés elhúzódhat.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor