Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság
2025 végéig egészen biztosan él az a lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani. A szabályozás szerint az összeg ingatlanvásárlásra, építésre, felújításra vagy lakáshitel-törlesztésre is felhasználható. Sokak számára fontos lehet, hogy a jövő évben is lehet-e alkalmazni ezt lehetőséget, ezért a Pénzcentrum kérdésére a Nemzetgazdasági Minisztérium elárulta, mit tervez a kormány a kérdésben.
Ebben az évben vezették be, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani A kormány az intézkedéssel azt akarta elérni, hogy a lakosság nagyobb része tudjon önerőt biztosítani lakásvásárláshoz, illetve könnyebben törlessze a meglévő hitelét.
Az önkéntes nyugdíjpénztárakban felhalmozott vagyon 2024-ben meghaladta az 1800 milliárd forintot, így a döntés több százezer család számára kínált azonnal felhasználható forrást. Az ÖPOSZ év eleji becslése szerint 2025-ben 150-200 milliárd forintnyi megtakarítás mozdulhat meg lakáscélra. Az erről szóló szabályozás csak december 31-ig él, tehát jelenlegi állás szerint 2026-ban már megszűnne ez a lehetőség.
Lesz-e hosszabbítás?
A Pénzcentrum arról érdeklődött az illetékes minisztériumoknál, hogy várható-e a jelenlegi határidő meghosszabbítása, vagy továbbra is csak az idei év végéig lehet felhasználni a nyugdíjmegtakarításokat a meghatározott célokra.
A Nemzetgazdasági Minisztérium válaszában azt közölte, hogy
a kérdéses ügyben egyelőre nem született döntés.
Hozzátették, hogy amennyiben a kormány a határidő módosításáról vagy az érintett szabályok változtatásáról határoz, az állampolgárokat és az érintett szolgáltatókat időben, a megszokott csatornákon keresztül tájékoztatni fogják.
A minisztérium válaszából tehát az derül ki, hogy jelenleg nincs napirenden a meghosszabbítás, de a pozitív döntés, azaz az intézkedés kitolásának lehetősége továbbra sem zárható ki.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mire használható fel a megtakarítás?
A kifizetéseket legfeljebb 60 napon belül kellett teljesíteni. Az igényelhető összeg nem haladhatta meg a 2024. szeptember 30-án fennálló egyéni számlaegyenleget, és a tagok évente legfeljebb három kérelmet nyújthattak be. A szabályok többféle lakáscélú felhasználást engednek meg.
- A megtakarításból finanszírozható a lakáscélú hitel vagy kölcsön önerője.
- Lehetőség van jelzáloghitel törlesztésére, elő- vagy végtörlesztésére is.
- Felhasználható magyarországi lakás vagy lakóház vásárlására, építésére, illetve telekvásárlásra.
- Támogathatja továbbá a lakás vagy lakóház korszerűsítését, felújítását vagy bővítését.
Fontos feltételek és gyakorlati tudnivalók
- Az ingatlannak legalább részben a te, házastársad vagy gyermeked tulajdonában kell lennie, vagy a hitelnek, illetve az adásvételnek rájuk kell vonatkoznia.
- A számlák vagy igazolások benyújtása után a pénztár a kifizetést végrehajtja, attól függően, hogy elő- vagy utófinanszírozás történik.
- A pénztár a tőkerészt használja fel először, és csak szükség esetén nyúl a hozamrészhez.
- Az igénylést pontos dokumentumokkal kell benyújtani, mert hiánypótlás esetén az ügyintézés elhúzódhat.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: MTI/Illyés Tibor
Mikor van Márton-nap és a libanapok 2025-ben? Mit ünneplünk Márton napján? - A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok
Cikkünkből kiderül többek között, mi a Márton-nap története, honnan ered a Márton-napi lámpás szokása és az is, hogy mikor lesznek a Márton-napi libanapok 2025-ben.
Októberben ismét a lélektani 250 ezer forintos szint alá süllyedtek Budapesten a kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
A magyar háztartások 49 százaléka valamilyen nehézséggel nézett szembe 2024-ben, ezzel pedig az EU-s átlag fölé kerültünk.
Az év első kilenc hónapjában 7490 lakás épült, ami 14 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest.
Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz
Akár 5 millió forintos hozzájárulást is fizetniük kellene azoknak, akik Törökbálintra költöznek.
Agyrém, ami a fővárosi ingatlanpiacon folyik: lassan annyiba kerül egy panel, mint egy újépítésű lakás
A felújítandó panellakásoknál most már 1,5 millió forint közelébe kúszó négyzetméterárakkal lehet találkozni.
2025 I–III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
A várakozásokkal ellentétben nem megugrott, hanem visszaesett szeptemberben a lakáshitelezés Magyarországon.
Az alternatív ingatlanpiac egy kevésbé ismert szegmens, amely gyakran bonyolultabb ügyleteket takar, cserébe viszont jelentős kedvezményt jelent.
Úgy látszik, Budapesten lecsengett az Otthon Start Program első nagy hulláma, de a vidéki városokban még mindig nagyon pörög a kereslet.
Irdatlan lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ez milliókat érint, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Egész Európában növekszik a megfizethető lakhatás hiánya, a városokban az ingatlan befektetési eszközzé válása fokozza a társadalmi egyenlőtlenséget.
Vandálok rombolták le a népszerű Manófalvát a budapesti Római-parton. A művész közölte, hogy nem állítja helyre a teljesen ingyenesen látogatható installációt.
Mikor ingyenes a tulajdoni lap lekérés 2025-ben? Mutatjuk, mik a lekérés módjai, milyen díjakra számíthatunk és milyen fontos változások léptek életbe idén az ügyintézés kapcsán.
Esővel és lehűléssel kezdődik november első hete, majd keddtől már nyugodt, csendes őszi idő várható csapadék nélkül - olvasható a friss előrejelzésben.
Megkezdődhet a rossz állapotú, elhagyatott fülkék eltávolítása Budapest utcáiról - a Közgyűlés elfogadta az erről szóló javaslatot.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
A Pénzcentrum utána járt a többi budapesti kerületnél is, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással.
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
A nyári klímaszezon után is kulcsfontosságú a berendezések karbantartása, mivel az elhanyagolt készülékek légúti betegségek forrásai lehetnek.
Budapest egyik legkülönlegesebb ingatlana keresi új gazdáját.