2025. november 6. csütörtök Lénárd
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lakások a főváros IX. kerületében, a Vágóhíd utcában az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az els�
Otthon

Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság

Nagy Béla Ádám
2025. november 6. 06:06

2025 végéig egészen biztosan él az a lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani. A szabályozás szerint az összeg ingatlanvásárlásra, építésre, felújításra vagy lakáshitel-törlesztésre is felhasználható. Sokak számára fontos lehet, hogy a jövő évben is lehet-e alkalmazni ezt lehetőséget, ezért a Pénzcentrum kérdésére a Nemzetgazdasági Minisztérium elárulta, mit tervez a kormány a kérdésben.

Ebben az évben vezették be, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani A kormány az intézkedéssel azt akarta elérni, hogy a lakosság nagyobb része tudjon önerőt biztosítani lakásvásárláshoz, illetve könnyebben törlessze a meglévő hitelét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az önkéntes nyugdíjpénztárakban felhalmozott vagyon 2024-ben meghaladta az 1800 milliárd forintot, így a döntés több százezer család számára kínált azonnal felhasználható forrást. Az ÖPOSZ év eleji becslése szerint 2025-ben 150-200 milliárd forintnyi megtakarítás mozdulhat meg lakáscélra. Az erről szóló szabályozás csak december 31-ig él, tehát jelenlegi állás szerint 2026-ban már megszűnne ez a lehetőség.

Lesz-e hosszabbítás?

A Pénzcentrum arról érdeklődött az illetékes minisztériumoknál, hogy várható-e a jelenlegi határidő meghosszabbítása, vagy továbbra is csak az idei év végéig lehet felhasználni a nyugdíjmegtakarításokat a meghatározott célokra.

A Nemzetgazdasági Minisztérium válaszában azt közölte, hogy

a kérdéses ügyben egyelőre nem született döntés.

Hozzátették, hogy amennyiben a kormány a határidő módosításáról vagy az érintett szabályok változtatásáról határoz, az állampolgárokat és az érintett szolgáltatókat időben, a megszokott csatornákon keresztül tájékoztatni fogják.

A minisztérium válaszából tehát az derül ki, hogy jelenleg nincs napirenden a meghosszabbítás, de a pozitív döntés, azaz az intézkedés kitolásának lehetősége továbbra sem zárható ki.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mire használható fel a megtakarítás?

A kifizetéseket legfeljebb 60 napon belül kellett teljesíteni. Az igényelhető összeg nem haladhatta meg a 2024. szeptember 30-án fennálló egyéni számlaegyenleget, és a tagok évente legfeljebb három kérelmet nyújthattak be. A szabályok többféle lakáscélú felhasználást engednek meg.

  • A megtakarításból finanszírozható a lakáscélú hitel vagy kölcsön önerője.
  • Lehetőség van jelzáloghitel törlesztésére, elő- vagy végtörlesztésére is.
  • Felhasználható magyarországi lakás vagy lakóház vásárlására, építésére, illetve telekvásárlásra.
  • Támogathatja továbbá a lakás vagy lakóház korszerűsítését, felújítását vagy bővítését.
Kapcsolódó cikkeink:

Fontos feltételek és gyakorlati tudnivalók

  • Az ingatlannak legalább részben a te, házastársad vagy gyermeked tulajdonában kell lennie, vagy a hitelnek, illetve az adásvételnek rájuk kell vonatkoznia.
  • A számlák vagy igazolások benyújtása után a pénztár a kifizetést végrehajtja, attól függően, hogy elő- vagy utófinanszírozás történik.
  • A pénztár a tőkerészt használja fel először, és csak szükség esetén nyúl a hozamrészhez.
  • Az igénylést pontos dokumentumokkal kell benyújtani, mert hiánypótlás esetén az ügyintézés elhúzódhat.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor
#otthon #nyugdij #lakáshitel #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #lakásfelújítás #megtakarítás #önkéntes nyugdíjpénztár #nemzetgazdasági minisztérium #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:06
05:33
04:09
22:03
21:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
2025. november 5.
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
NAPTÁR
Tovább
2025. november 6. csütörtök
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
3
3 hete
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
4
3 hete
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
5
1 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Malus
pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 05:33
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 21:30
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. november 5. 20:31
Fontos változás jön itthon: sok gazda kap mostantól felmentést