Megszólalt a lakossági megtakarításokról a jegybank elnöke: erre van szerinte most nagy szükség
A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésében is – jelentette ki Varga Mihály az OTP Bank tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi csengetésen. A jegybankelnök hangsúlyozta: a jól működő hazai értéktőzsdének jelentős szerepe van abban, hogy a megtakarítások a hazai gazdaságot erősíthessék.
Varga Mihály kiemelte: a jelenlegi világgazdasági kihívások ellenére Magyarországnak sikerült megőriznie pénzügyi stabilitását, ahogy azt többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is jól mutatja. Az árfolyamstabilitás erősödésének hatása kezd megjelenni az árakban is, ezzel támogatva az infláció csökkenését – emelte ki a jegybankelnök.
Varga Mihály rámutatott: a gazdaság megfelelő működéséhez stabilitásra, jól működő pénzügyi piacra, és tőkeerős bankrendszerre is szükség van. Mint mondta: a magyar bankrendszernek minden kétséget kizáróan az egyik erőssége, hogy egy hazai tulajdonú bank, az OTP az egyik legfontosabb motorja.
A számok is azt jelzik, hogy a hazai bankrendszer megfelelő hátteret biztosít a gazdaság működtetéséhez és finanszírozásához. A jegybankelnök ismertette: a magyar lakosság GDP-arányos pénzügyi megtakarítása, illetve jelenlegi pénzügyi vagyona is meghaladja a régiós országok szintjét. A hazai háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es évek elején mért 82%-ról mára 114%-ra emelkedett.
A jegybankelnök arra is kitért, hogy a stabilitás egyik fontos kelléke a jól működő értéktőzsde. Mint mondta: ennek kiváló példája a BUX-index, amely az elmúlt közel két évben csaknem 80 százalékos növekedést ért el és ma a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
A magyarok egyharmada rendelkezik valamilyen befektetéssel, ugyanakkor a pénzügyi tudatosság és az önálló döntéshozatal terén még van hová fejlődni.
Októberben a tőkepiacokon változékony hangulat uralkodott.
A színésznő bevallotta, nehezen tudta meghatározni saját értékét a szakmában, és gyakran inkább a munkalehetőség megszerzésére koncentrált.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozását módosító rendeleteket.
Így nullázzák le pillanatok alatt a számládat a profi banki csalók: résen kell lenni, elég hihető átverés terjed
2025 második negyedévében a hazai kártyás visszaélések száma és értéke is csökkent, miközben országos szinten az online pénzforgalomban elkövetett csalások tovább növekedtek.
Tényleg emelkedhet az ingyenes kápéfelvételi limit Magyarországon: kiakadtak a bankok, ez óriási kár a gazdaságnak
A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését.
Hihetetlen pénzeső hullott rengeteg magyarra: ezt lépték a hirtelen jött összeggel, újra kaszálhatnak
Az MNB megtakarítási jelentése szerint 2024 első félévében közel 4000 milliárd forint szabadult fel az inflációkövető állampapírokból.
A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Pezseg a kriptopiac: jönnek az új validálási szabályok, változik a kriptovaluta adózása.
7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál.
A stressz legfőbb forrásai a túlterheltség, a munkahelyi és családi konfliktusok, valamint a párkapcsolati problémák.
Súlyos, ami kiderült a magyarok megtakarításairól: ezzel kevesen számolnak 2025-ben, nagy baj lehet belőle
Egy friss európai pénzügyi felmérés szerint a magyarok rendelkeznek a leggyengébb megtakarítási szokásokkal a kontinensen.
Az MNB főközgazdásza, Banai Ádám szerint a magas megtakarítási ráta makrogazdasági szempontból is kedvező, és a háztartások egyre tudatosabban kezelik pénzügyeiket.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Az online csalások száma ugyan csökken, de a bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak — figyelmeztet Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
A Pénzcentrum megnézte, mely bankoknál találhatunk valódi 0 forintos ajánlatot, és mire érdemes figyelni a választásnál.
Csúcsosodik a magyar bankok és a Revolut háborúja: ennek sokan nem fognak örülni, keményen fizethetnek
Egyre több hazai bank vezet be különdíjat a készpénzfelvételre, ami érinti a Revolut és a Wise bankkártyáit is.
Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel.
Október 26-án esedékes 2025-ben az őszi óraátállítás, hajnali 3-kor 2 órára állítjuk vissza az órákat.