Megszólalt a lakossági megtakarításokról a jegybank elnöke: erre van szerinte most nagy szükség

A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésében is – jelentette ki Varga Mihály az OTP Bank tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi csengetésen. A jegybankelnök hangsúlyozta: a jól működő hazai értéktőzsdének jelentős szerepe van abban, hogy a megtakarítások a hazai gazdaságot erősíthessék.

Varga Mihály kiemelte: a jelenlegi világgazdasági kihívások ellenére Magyarországnak sikerült megőriznie pénzügyi stabilitását, ahogy azt többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is jól mutatja. Az árfolyamstabilitás erősödésének hatása kezd megjelenni az árakban is, ezzel támogatva az infláció csökkenését – emelte ki a jegybankelnök.

Varga Mihály rámutatott: a gazdaság megfelelő működéséhez stabilitásra, jól működő pénzügyi piacra, és tőkeerős bankrendszerre is szükség van. Mint mondta: a magyar bankrendszernek minden kétséget kizáróan az egyik erőssége, hogy egy hazai tulajdonú bank, az OTP az egyik legfontosabb motorja.

A számok is azt jelzik, hogy a hazai bankrendszer megfelelő hátteret biztosít a gazdaság működtetéséhez és finanszírozásához. A jegybankelnök ismertette: a magyar lakosság GDP-arányos pénzügyi megtakarítása, illetve jelenlegi pénzügyi vagyona is meghaladja a régiós országok szintjét. A hazai háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es évek elején mért 82%-ról mára 114%-ra emelkedett.

A jegybankelnök arra is kitért, hogy a stabilitás egyik fontos kelléke a jól működő értéktőzsde. Mint mondta: ennek kiváló példája a BUX-index, amely az elmúlt közel két évben csaknem 80 százalékos növekedést ért el és ma a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik.

címlapkép: MTI/Kovács Attila