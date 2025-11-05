2025. november 5. szerda Imre
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart a monetáris tanács kamatdöntését követően az MNB épületében 2025. március 25-én. A jegybankelnök elmondta, hogy az óvatos és türelmes megközelítés, a szigorú monet
Megtakarítás

Megszólalt a lakossági megtakarításokról a jegybank elnöke: erre van szerinte most nagy szükség

Pénzcentrum
2025. november 5. 10:30

A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésében is – jelentette ki Varga Mihály az OTP Bank tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi csengetésen. A jegybankelnök hangsúlyozta: a jól működő hazai értéktőzsdének jelentős szerepe van abban, hogy a megtakarítások a hazai gazdaságot erősíthessék.

Varga Mihály kiemelte: a jelenlegi világgazdasági kihívások ellenére Magyarországnak sikerült megőriznie pénzügyi stabilitását, ahogy azt többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is jól mutatja. Az árfolyamstabilitás erősödésének hatása kezd megjelenni az árakban is, ezzel támogatva az infláció csökkenését – emelte ki a jegybankelnök.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Varga Mihály rámutatott: a gazdaság megfelelő működéséhez stabilitásra, jól működő pénzügyi piacra, és tőkeerős bankrendszerre is szükség van. Mint mondta: a magyar bankrendszernek minden kétséget kizáróan az egyik erőssége, hogy egy hazai tulajdonú bank, az OTP az egyik legfontosabb motorja.

A számok is azt jelzik, hogy a hazai bankrendszer megfelelő hátteret biztosít a gazdaság működtetéséhez és finanszírozásához. A jegybankelnök ismertette: a magyar lakosság GDP-arányos pénzügyi megtakarítása, illetve jelenlegi pénzügyi vagyona is meghaladja a régiós országok szintjét. A hazai háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es évek elején mért 82%-ról mára 114%-ra emelkedett. 

A jegybankelnök arra is kitért, hogy a stabilitás egyik fontos kelléke a jól működő értéktőzsde. Mint mondta: ennek kiváló példája a BUX-index, amely az elmúlt közel két évben csaknem 80 százalékos növekedést ért el és ma a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

címlapkép: MTI/Kovács Attila
#mnb #jegybank #megtakarítás #otp #tőzsde #varga mihály #otp bank #megtakarítások #bux index #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:24
11:15
10:58
10:30
10:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 4. 16:50
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 4. 18:29
Magda Marinkóról készül az első magyar true crime dokusorozat - jön A KEGYETLEN - Magda Marinko rémtörténete
Magda Marinko történetét dolgozza fel az első magyar true crime dokusorozat a Paprika Studios, az RT...
Holdblog  |  2025. november 4. 09:09
Már anyám is Pythonban kódol - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPT lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy...
Bankmonitor  |  2025. november 4. 07:57
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzéte...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 1. 18:13
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örök...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 5.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
2025. november 4.
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
2025. november 4.
Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj
NAPTÁR
Tovább
2025. november 5. szerda
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt a tervezet, tényleg hozzányúlna a kormány a magyarok megtakarításaihoz: rengeteg embert érint
2
1 hónapja
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
3
3 hete
Családi pótlék utalás 2025 november: mikor jön a novemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
4
2 hónapja
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
5
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés megszűnése
jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: időszakos biztosításoknál a tartam lejártával

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 10:58
Rendkívüli zárvatartásról döntött a Lidl: ezen a napon egyetlen üzletük sem lesz nyitva, minden vásárlót érint 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 10:00
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Agrárszektor  |  2025. november 5. 10:36
Megőrülnek az emberek ezért a lengyel gyümölcsért: rengetegen keresik