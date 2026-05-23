Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után

Büntetőeljárás indult a pénteki tiszaújvárosi robbanás ügyében. A sérülteket továbbra is a debreceni égési centrumban kezelik, egyikük állapota továbbra is válságos, írja a HVG.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a hatóságok vizsgálják a pénteken történt robbanás körülményeit, amely a Mol egyik tiszaújvárosi telephelyén következett be.

A balesetben egy férfi, a Mol egyik alkalmazottja életét vesztette. A hírek szerint az áldozat egy kétgyermekes családapa volt, aki a műszakja lejárta után még a váltásra várt, amikor bekövetkezett a robbanás.

Több súlyos égési sérültet szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába, ahol az orvosok folyamatos ellátás alatt tartják őket.

A robbanás után a hatóságok büntetőeljárást indítottak, és vizsgálják, hogy pontosan mi vezetett az üzemi balesethez.

Az olefingyárak a vegyipar legveszélyesebb létesítményei közé tartoznak, ahol hasonló súlyosságú balesetek sem ritkák.

