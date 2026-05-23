A külügyminiszter arról beszélt, hogy az előző kormány korrupciója miatt Magyarország végleg elesett 2 milliárd eurónyi uniós forrástól.
Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után
Büntetőeljárás indult a pénteki tiszaújvárosi robbanás ügyében. A sérülteket továbbra is a debreceni égési centrumban kezelik, egyikük állapota továbbra is válságos, írja a HVG.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a hatóságok vizsgálják a pénteken történt robbanás körülményeit, amely a Mol egyik tiszaújvárosi telephelyén következett be.
A balesetben egy férfi, a Mol egyik alkalmazottja életét vesztette. A hírek szerint az áldozat egy kétgyermekes családapa volt, aki a műszakja lejárta után még a váltásra várt, amikor bekövetkezett a robbanás.
Több súlyos égési sérültet szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába, ahol az orvosok folyamatos ellátás alatt tartják őket.
A robbanás után a hatóságok büntetőeljárást indítottak, és vizsgálják, hogy pontosan mi vezetett az üzemi balesethez.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az olefingyárak a vegyipar legveszélyesebb létesítményei közé tartoznak, ahol hasonló súlyosságú balesetek sem ritkák.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Teljes fordulatot vett az ügy: az új kabinet már nem akarja megszüntetni Magyarország tagságát a hágai bíróságban.
Első ránézésre nem indult rosszul az év az építőiparban, de a számokat erősen torzítja egy óriásberuházás.
Már a NAV is vizsgálódik az NKA támogatásai miatt, miközben sorra függesztik fel a kulturális kifizetéseket.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 358,97 forintról 358,54 forintra csökkent.
A BUX-ot a Mol húzta le, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama.
Közleményt adott ki a MOL a tiszaújvárosi robbanás után: kiderült, mi lesz az ország üzemanyag-ellátásával
A MOL előzetes elemzése szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység reggeli újraindítása közben.
Az olajkészletekkel kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak, a Nemzetközi Energiaügynökség is figyelmeztetést adott ki.
Kimondta Orbán Anita a nagy tervet: egy éven belül visszahoznák a programot, ami eltűnt az Orbán-kormány alatt, pedig százezrek életét tette jobbá
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztériumban első lépésként átfogó átvilágítást tartanak.
A beruházások volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok szerint 0,5%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Hatalmas fordulat a tőzsdén: a bizonytalanság miatt estek az árak, de ezt a hazai részvényt most nagyon megéri zsákolni
A részvénypiac napi forgalma 27 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország csak akkor tud elmozdulni a magasabb hozzáadott értékű gazdaság felé, ha több jól képzett mérnököt és műszaki szakembert képez.
Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt több mint egy évben a Magyar Nemzeti Bank, miután ismét az alapfeladataira koncentrált.
Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról.
A 2025-ben mért 0,5 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság teljesítménye.
Hidegzuhany Brüsszelből: ketyegő bombát örökölt Magyar Péter kormánya, komoly bajban a hazai gazdaság
Az Európai Bizottság legfrissebb tavaszi előrejelzése szerint Magyarország költségvetési helyzete jelentősen romlott.
Több mint 285 milliárd forintnyi, 2026-ban esedékes állami kötelezettség maradt ki részben vagy egészben az idei központi költségvetésből.
A Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít