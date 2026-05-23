Nagy bejelentést tett Magyar Péter: jöhet a 2 százalékos növekedés

Magyar Péter az RTL-nek adott első kormányfői nagyinterjújában 2 százalékos gazdasági növekedést vár az idei évre. Az interjút szombat este mutatja be a csatorna, az előzetes alapján több gazdasági és szociális intézkedés is szóba került.

A kormányfő bejelentette, hogy már augusztusban kifizetnék a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a családoknak, míg a nyugdíjasok ősszel SZÉP-kártyán kapnának juttatást. Emellett közölte, hogy jövő csütörtökön aláírják az EU-val a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást.

Az interjúban Magyar Péter a kormányzati működésről is beszélt, és bemutatta hivatalát, amely nem a Karmelita kolostorban, hanem a parlament közelében található volt minisztériumi épületben van, de mindemellett kiderül az is, mekkora lesz a miniszterelnök fizetése.

Címlapi kép: MTI/Illyés Tibor