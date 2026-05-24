2026. május 24. vasárnap Eszter, Eliza
25 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 24.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 24.)

Pénzcentrum
2026. május 24. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. május 24.

Névnap

Eszter, Eliza

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 358.71 Ft
CHF: 393.75 Ft
GBP: 415.22 Ft
USD: 309.16 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 23.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 33, 39, 53, 74
Joker: 558248

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
5-ös találat: 1 db
4-es találat: 33 db
3-as találat: 2411 db
2-es találat: 61874 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39800 Ft
MOL: 3828 Ft
RICHTER: 12000 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.25: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északias szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 26 és 32 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.05.26: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél helyenként megélénkül. A minimum általában 10, 15, a csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A szervezet számára ez a stresszmentes időszak lehetőséget kínál a regenerációra, és a feltöltődésre. (2026.05.23)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:00
07:45
07:03
06:01
21:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 23.
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2026. május 23.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
2026. május 23.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
2026. május 23.
Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 24. vasárnap
Eszter, Eliza
21. hét
Május 24.
Pünkösd (vasárnap és hétfő)
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
2 hete
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
3
6 napja
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
4
4 napja
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
5
2 hete
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
TBSZ
A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 07:03
Tömeges visszahívást jelentett be a német autóóriás: életveszélyes alkatrész rejtőzhet a te kocsidban is
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 06:01
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
Agrárszektor  |  2026. május 24. 06:01
Fatális hiba a kertben: ezt rontják el a legtöbben a gyümölcsfák metszésekor