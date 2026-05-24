Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 24.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. május 24.

Névnap

Eszter, Eliza

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 358.71 Ft

CHF: 393.75 Ft

GBP: 415.22 Ft

USD: 309.16 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 23.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 33, 39, 53, 74

Joker: 558248

Ezen a héten 1 telitalálat volt.

5-ös találat: 1 db

4-es találat: 33 db

3-as találat: 2411 db

2-es találat: 61874 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39800 Ft

MOL: 3828 Ft

RICHTER: 12000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.25: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északias szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 26 és 32 fok között valószínű.

2026.05.26: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél helyenként megélénkül. A minimum általában 10, 15, a csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A szervezet számára ez a stresszmentes időszak lehetőséget kínál a regenerációra, és a feltöltődésre. (2026.05.23)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!