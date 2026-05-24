Vector illustration, concept of Africa , night forest, rising sun and the inscription Africa. Poster, design
Kvíz

Kvíz: Ismered Afrika „legjeit”? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!

Pénzcentrum
2026. május 24. 18:03

Afrika a legek kontinense: itt található a világ leghosszabb folyója és a legnagyobb forró sivataga, sőt, itt él a legmagasabb szárazföldi állat is. De vajon tudod-e, pontosan mik a földrész különleges rekorderei, és milyen „teljesítmény” társul hozzájuk? Töltsd ki a kvízt, és teszteld, mennyi mindent tudsz Afrika legjeiről! Afrika napja alkalmából vár 10 kérdés és 10 lehetőség a bizonyításra. 

Kvíz: Ismered Afrika "legjeit"? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről

1/10 kérdés
Melyik Afrika legnagyobb területű országa?
Dél-Afrikai Köztársaság
Egyiptom
Algéria
Nigéria
2/10 kérdés
Melyik Afrika legnépesebb országa?
Nigéria
Egyiptom
Etiópia
Kongói Demokratikus Köztársaság
3/10 kérdés
Afrikában található a világ legnagyobb forró sivataga. Melyik ez?
Góbi-sivatag
Szahara
Kalahári-sivatag
Atacama-sivatag
4/10 kérdés
Melyik Afrika legmagasabb hegye?
Atlasz-hegység
Drakensberg
Kilimandzsáró
Mount Kenya
5/10 kérdés
Melyik Afrika legnagyobb tava?
Tanganyika-tó
Csád-tó
Viktória-tó
Malawi-tó
6/10 kérdés
Melyik afrikai ország a világ negyedik legnagyobb szigete?
Madagaszkár
Zöld-foki-szigetek
Mauritius
Seychelle-szigetek
7/10 kérdés
Melyik afrikai várost tartják Afrika egyik legrégebb óta folyamatosan lakott városának, térségének?
Timbuktu, Mali
Karthágó, Tunézia
Fajjúm, Egyiptom
Alexandria, Egyiptom
8/10 kérdés
Melyik Afrika legdélebben fekvő nagyvárosa az alábbiak közül?
Durban
Fokváros
Gqeberha / Port Elizabeth
Johannesburg
9/10 kérdés
Melyik Afrika leghosszabb folyója?
Kongó
Nílus
Niger
Zambézi
10/10 kérdés
Melyik Afrika - és egyben a világ - legmagasabb szárazföldi állata?
Strucc
Afrikai elefánt
Orrszarvú
Zsiráf
Előtörlesztési díj
A legtöbb hitel esetében nem tudjuk ingyen törleszteni a fennálló tartozásunkat egy összegben a futamidő vége előtt, hacsak nem fizetünk a banknak előtörlesztési díjat. A díj mértéke szerződésenként eltérő lehet, de jogszabály maximalizálja a legtöbb hiteltípus esetében. Egy hitel kihelyezése költséges folyamat a bank számára, a hitelbírálat és a tranzakciók mind sok erőforrást emésztenek fel. A bankok ezért a hitelezési gyakorlatukban előtörlesztés esetén díjat számíthatnak fel, hiszen ilyenkor a visszafizetett összeget újból ki kell helyezniük hitelként a gazdaságba. A díjnak a mértékét törvény maximalizálja hiteltípusonként eltérő mértékben, lakáshiteleknél maximum 2 százalék. A bankok a hitelezési gyakorlatukban a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén díjat számíthatnak fel.

