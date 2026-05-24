Kvíz: Ismered Afrika „legjeit”? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!

Afrika a legek kontinense: itt található a világ leghosszabb folyója és a legnagyobb forró sivataga, sőt, itt él a legmagasabb szárazföldi állat is. De vajon tudod-e, pontosan mik a földrész különleges rekorderei, és milyen „teljesítmény” társul hozzájuk? Töltsd ki a kvízt, és teszteld, mennyi mindent tudsz Afrika legjeiről! Afrika napja alkalmából vár 10 kérdés és 10 lehetőség a bizonyításra.

Kvíz: Ismered Afrika "legjeit"? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről 1/10 kérdés Melyik Afrika legnagyobb területű országa? Dél-Afrikai Köztársaság Egyiptom Algéria Nigéria Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik Afrika legnépesebb országa? Nigéria Egyiptom Etiópia Kongói Demokratikus Köztársaság Következő kérdés 3/10 kérdés Afrikában található a világ legnagyobb forró sivataga. Melyik ez? Góbi-sivatag Szahara Kalahári-sivatag Atacama-sivatag Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik Afrika legmagasabb hegye? Atlasz-hegység Drakensberg Kilimandzsáró Mount Kenya Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik Afrika legnagyobb tava? Tanganyika-tó Csád-tó Viktória-tó Malawi-tó Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik afrikai ország a világ negyedik legnagyobb szigete? Madagaszkár Zöld-foki-szigetek Mauritius Seychelle-szigetek Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik afrikai várost tartják Afrika egyik legrégebb óta folyamatosan lakott városának, térségének? Timbuktu, Mali Karthágó, Tunézia Fajjúm, Egyiptom Alexandria, Egyiptom Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik Afrika legdélebben fekvő nagyvárosa az alábbiak közül? Durban Fokváros Gqeberha / Port Elizabeth Johannesburg Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik Afrika leghosszabb folyója? Kongó Nílus Niger Zambézi Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik Afrika - és egyben a világ - legmagasabb szárazföldi állata? Strucc Afrikai elefánt Orrszarvú Zsiráf Eredmények

Címlapkép: Getty Images

