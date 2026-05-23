Minden eltűnt közpénzt visszaszerezne az új kormány: hamarosan megindulnak a kemény eljárások

Napokon belül megindulhatnak azok az eljárások, amelyek célja az eltűnt közpénzek visszaszerzése – erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter a prágai Globsec Forumon. A miniszter szerint az előző kormány korrupciója miatt Magyarország már végleg elveszített 2 milliárd eurónyi uniós támogatást.

Az új kabinet vissza akarja állítani a jogállamiság intézményeit, az intézmények autonómiáját és a sajtószabadságot, miközben zéró toleranciát hirdet a korrupcióval szemben – erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter a prágai Globsec Forumon a 24.hu tudósítása szerint.

Azt is jelezte, hogy a kormány munkatempója alapján hamarosan elindulhatnak azok az eljárások, amelyek célja a közpénzek visszaszerzése.

„Minden ellopott közpénznek utána fogunk menni, mert azt a magyar emberektől lopták el” – fogalmazott Orbán Anita.

Címlapi kép: MTI/Purger Tamás

