Légi felvétel a Stratfordban található London Stadionról, a távolban látható az ArcelorMittal Orbit és a Canary Wharf égboltja.
Sport

Ez történt a PL-záráson: kiesett a West Ham, elköszönt Salah és Guardiola

Pénzcentrum
2026. május 24. 19:32

Az angol labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában eldőlt, hogy tizenkét év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást. A szezonzáró több korszakos alak, köztük Pep Guardiola, Mohamed Saalah és Andy Robertson búcsúját is elhozta. Az újonc Sunderland ráadásul bravúros győzelemmel jutott ki az európai kupaporondra.

Bár a West Ham egy remek második félidőnek köszönhetően megnyerte utolsó mérkőzését (3-0 a Leeds ellen), a bennmaradásért folytatott harcban rivális Tottenham is győzni tudott 1-0-ra az Everton elleni zárómeccsen. Így a kelet-londoni klub tizenkét élvonalbeli szezon után kénytelen búcsúzni a Premier League-től.

A másodosztályba zuhanás szinte biztosan a keret széthullásához vezet. A szezonzárón betaláló csapatkapitány, Jarrod Bowen iránt a hírek szerint a Liverpool és a Manchester United is érdeklődik: várhatóan Crysencio Summerville és több más meghatározó futballista is távozik a nyáron.

Liverpoolban érzelmes pillanatokat hozott a szezonzáró. A telt házas Anfield közönsége lecserélésükkor hosszas ünnepléssel búcsúztatta az utolsó meccsüket játszó Mohamed Salah-t és Andy Robertsont. Az egyiptomi támadó egy gólpasszal köszönt el a csapattól, amely végül 1-1-es döntetlent játszott a Brentforddal. Ezzel az eredménnyel a gárda biztosította az ötödik helyet, ami Bajnokok Ligája-szereplést ér a következő idényben.

Pep Guardiola ugyanakkor vereséggel köszönt el a Manchester City kispadjától. Bár a távozó katalán sztáredző csapata megszerezte a vezetést, az Aston Villa végül megfordította és megnyerte a találkozót. Hatalmas bravúrt hajtott végre ugyanakkor az élvonalba idén visszatérő Sunderland: a gárda 2-1-re legyőzte a Chelsea-t, amivel feljött a tabella hetedik helyére. Ezzel a sikerrel újoncként kiharcolták az Európa-liga-indulás jogát.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
85
2.
Manchester City
78
3.
Manchester United
71
4.
Aston Villa
65
5.
Liverpool
60
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
27
2.
Igor Thiago
(Brentford)
22
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
17
4.
Ollie Watkins
(Aston Villa)
16
5.
João Pedro
(Chelsea)
15
Teljes lista
#sport #labdarúgás #premier league #liverpool #chelsea #pep guardiola #manchester city #mohamed salah #angol bajnokság #west ham united

