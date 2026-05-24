Az elittagság megőrzése azután dőlt el végleg, hogy a zürichi csoport utolsó helyén álló britek vasárnap újabb vereséget szenvedtek.
Ez történt a PL-záráson: kiesett a West Ham, elköszönt Salah és Guardiola
Az angol labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában eldőlt, hogy tizenkét év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást. A szezonzáró több korszakos alak, köztük Pep Guardiola, Mohamed Saalah és Andy Robertson búcsúját is elhozta. Az újonc Sunderland ráadásul bravúros győzelemmel jutott ki az európai kupaporondra.
Bár a West Ham egy remek második félidőnek köszönhetően megnyerte utolsó mérkőzését (3-0 a Leeds ellen), a bennmaradásért folytatott harcban rivális Tottenham is győzni tudott 1-0-ra az Everton elleni zárómeccsen. Így a kelet-londoni klub tizenkét élvonalbeli szezon után kénytelen búcsúzni a Premier League-től.
A másodosztályba zuhanás szinte biztosan a keret széthullásához vezet. A szezonzárón betaláló csapatkapitány, Jarrod Bowen iránt a hírek szerint a Liverpool és a Manchester United is érdeklődik: várhatóan Crysencio Summerville és több más meghatározó futballista is távozik a nyáron.
Liverpoolban érzelmes pillanatokat hozott a szezonzáró. A telt házas Anfield közönsége lecserélésükkor hosszas ünnepléssel búcsúztatta az utolsó meccsüket játszó Mohamed Salah-t és Andy Robertsont. Az egyiptomi támadó egy gólpasszal köszönt el a csapattól, amely végül 1-1-es döntetlent játszott a Brentforddal. Ezzel az eredménnyel a gárda biztosította az ötödik helyet, ami Bajnokok Ligája-szereplést ér a következő idényben.
Pep Guardiola ugyanakkor vereséggel köszönt el a Manchester City kispadjától. Bár a távozó katalán sztáredző csapata megszerezte a vezetést, az Aston Villa végül megfordította és megnyerte a találkozót. Hatalmas bravúrt hajtott végre ugyanakkor az élvonalba idén visszatérő Sunderland: a gárda 2-1-re legyőzte a Chelsea-t, amivel feljött a tabella hetedik helyére. Ezzel a sikerrel újoncként kiharcolták az Európa-liga-indulás jogát.
