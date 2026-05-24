Szenvedős volt, de újra megvan: bennmaradt az elitben a magyar férfi hokiválogatott

Biztossá vált a magyar férfi jégkorong-válogatott bennmaradása a világbajnokság élvonalában. A legjobb tizenhat közötti tagság megőrzése azután dőlt el végleg, hogy a zürichi csoport utolsó helyén álló britek vasárnap újabb vereséget szenvedtek, így már matematikai esélyük sincs megelőzni a mieinket.

A siker egyik kulcsa Majoross Gergely együttesének keddi, britek elleni 5–0-s győzelme volt. A szigetországiak vasárnap a lettekkel szemben is alulmaradtak, ezért továbbra is pont nélkül állnak a tabella utolsó, kiesést jelentő helyén. Innen már semmiképpen sem mozdulhatnak el. Ezzel eldőlt, hogy ők búcsúznak az elittől, és jövőre a divízió I/A-ban folytatják.

A magyar csapat így nyugodtan, teher nélkül léphet jégre a hátralévő két zürichi mérkőzésén. A hárompontos válogatott hétfőn a címvédő amerikaiakkal, kedden pedig a lettekkel méri össze az erejét.

A sportág hazai történetében kiemelkedő eredmény a mostani. A válogatott ugyanis tavaly tudta fennállása során először kiharcolni a bennmaradást a legjobbak között, ezt a történelmi bravúrt pedig idén sikerült megismételnie.