2026. május 24. vasárnap Eszter, Eliza
21 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hoki, nhl, jégkorong
Sport

Szenvedős volt, de újra megvan: bennmaradt az elitben a magyar férfi hokiválogatott

MTI
2026. május 24. 19:14

Biztossá vált a magyar férfi jégkorong-válogatott bennmaradása a világbajnokság élvonalában. A legjobb tizenhat közötti tagság megőrzése azután dőlt el végleg, hogy a zürichi csoport utolsó helyén álló britek vasárnap újabb vereséget szenvedtek, így már matematikai esélyük sincs megelőzni a mieinket.

A siker egyik kulcsa Majoross Gergely együttesének keddi, britek elleni 5–0-s győzelme volt. A szigetországiak vasárnap a lettekkel szemben is alulmaradtak, ezért továbbra is pont nélkül állnak a tabella utolsó, kiesést jelentő helyén. Innen már semmiképpen sem mozdulhatnak el. Ezzel eldőlt, hogy ők búcsúznak az elittől, és jövőre a divízió I/A-ban folytatják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar csapat így nyugodtan, teher nélkül léphet jégre a hátralévő két zürichi mérkőzésén. A hárompontos válogatott hétfőn a címvédő amerikaiakkal, kedden pedig a lettekkel méri össze az erejét.

A sportág hazai történetében kiemelkedő eredmény a mostani. A válogatott ugyanis tavaly tudta fennállása során először kiharcolni a bennmaradást a legjobbak között, ezt a történelmi bravúrt pedig idén sikerült megismételnie.
Címlapkép: Getty Images
#eredmény #magyarország #sport #magyarok #magyar válogatott #világbajnokság #győzelem #vb #hoki #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:06
19:32
19:14
19:07
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 23.
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
2026. május 24.
Kitálaltak a hazai szakértők: így úszhatod meg a legkomolyabb büntetéseket, ha a NAV-val van dolgod
2026. május 24.
Drámai a helyzet hazánk népszerű nyaralóhelyén: tömeges pusztulás fenyeget, kongatják a vészharangot a szakértők
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 24. vasárnap
Eszter, Eliza
21. hét
Május 24.
Pünkösd (vasárnap és hétfő)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
7 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
1 hete
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
1 hete
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
4 napja
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avultatás
a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 19:07
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 18:03
Kvíz: Ismered Afrika „legjeit”? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!
Agrárszektor  |  2026. május 24. 19:09
Fordulatot vesz az időjárás jövő héten: durva napok várnak a magyarokra