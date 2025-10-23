Itt egy kisebb vagyon jár a visszaváltott üvegekért: így fedezik belőle sokan a méregdrága bevásárlást is

A betétdíjak bevezetése nemcsak a magyar üzletek működését forgatta fel, hanem teljesen új viselkedésmintákat is hozott a vásárlók körében. Miközben itthon sokan még mindig csak ismerkednek a rendszerrel, külföldön már komoly pénzek forognak az üvegek körül – Dániában például egy közepes méretű visszaváltásból akár egy teljes bevásárlást is fedezni lehet.

A betétdíjak bevezetése alapjaiban formálta át a magyar üzletek működését és a vásárlói szokásokat. Az automaták megjelenésével egy új, sajátos „gazdasági” réteg is kialakult: azoké, akik tudatosan gyűjtik, visszaváltják vagy éppen mások eldobott palackjait is összeszedik, hogy a kis címletekből nagyobb összeget kovácsoljanak.

Ahogy azt a Pénzcentrum korábbi cikkében bemutattuk, akár milliós megtakarítás is felépíthető évek alatt, ha valaki kitartóan gyűjtögeti és visszaforgatja az 50 forintos betétdíjakat. Bár elsőre apróságnak tűnik, sok kicsi valóban sokra megy.

Kevesen tudják azonban, hogy a rendszer nem egységes Európában: országonként eltérő betétdíjak vannak. Dániában például akár 156 forintot is fizetnek egy 1 literes üveg után, így egy közepes mennyiségű visszaváltásból már egy komplett bevásárlás is kijöhet.

Hogy ez a gyakorlatban hogyan néz ki, az jól látszik az alábbi Reels-videón, amely bemutatja, miként vált valós pénzügyi előnnyé a környezettudatos palackvisszaváltás:

Mint látható, a videóban szereplő személy kb. 7000 forint értékű dán koronáért vásárolt be, ami Magyarországon egy igencsak masszív zsáknyi, giga-üveghalmaz visszaváltásából jönne csak össze. Ez is jól mutatja, mekkora különbségek vannak az európai betétdíjrendszerek között – és hogy máshol már valódi, mindennapi értéke van annak, ha valaki nem hagyja veszni az üres palackokat.

Címlapfotó: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA