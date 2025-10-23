2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
23 °C Budapest
Budapest, 2023. november 28.A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. palackok visszaváltására szolgáló automatáinak sajtóbemutatója a vállalat budapesti bemutatótermében 2023. november 28-án. Az új visszaváltási rendszerrel a 40 százalék
Vásárlás

Itt egy kisebb vagyon jár a visszaváltott üvegekért: így fedezik belőle sokan a méregdrága bevásárlást is

Pénzcentrum
2025. október 23. 11:30

A betétdíjak bevezetése nemcsak a magyar üzletek működését forgatta fel, hanem teljesen új viselkedésmintákat is hozott a vásárlók körében. Miközben itthon sokan még mindig csak ismerkednek a rendszerrel, külföldön már komoly pénzek forognak az üvegek körül – Dániában például egy közepes méretű visszaváltásból akár egy teljes bevásárlást is fedezni lehet.

A betétdíjak bevezetése alapjaiban formálta át a magyar üzletek működését és a vásárlói szokásokat. Az automaták megjelenésével egy új, sajátos „gazdasági” réteg is kialakult: azoké, akik tudatosan gyűjtik, visszaváltják vagy éppen mások eldobott palackjait is összeszedik, hogy a kis címletekből nagyobb összeget kovácsoljanak.

Ahogy azt a Pénzcentrum korábbi cikkében bemutattuk, akár milliós megtakarítás is felépíthető évek alatt, ha valaki kitartóan gyűjtögeti és visszaforgatja az 50 forintos betétdíjakat. Bár elsőre apróságnak tűnik, sok kicsi valóban sokra megy.

Kevesen tudják azonban, hogy a rendszer nem egységes Európában: országonként eltérő betétdíjak vannak. Dániában például akár 156 forintot is fizetnek egy 1 literes üveg után, így egy közepes mennyiségű visszaváltásból már egy komplett bevásárlás is kijöhet.

Hogy ez a gyakorlatban hogyan néz ki, az jól látszik az alábbi Reels-videón, amely bemutatja, miként vált valós pénzügyi előnnyé a környezettudatos palackvisszaváltás:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mint látható, a videóban szereplő személy kb. 7000 forint értékű dán koronáért vásárolt be, ami Magyarországon egy igencsak masszív zsáknyi, giga-üveghalmaz visszaváltásából jönne csak össze. Ez is jól mutatja, mekkora különbségek vannak az európai betétdíjrendszerek között – és hogy máshol már valódi, mindennapi értéke van annak, ha valaki nem hagyja veszni az üres palackokat.

Címlapfotó: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#vásárlás #európa #megtakarítás #betétdíj #környezetvédelem #visszaváltás #dánia #palack #üvegvisszaváltás #üvegvisszaváltó #MOHU Mol #mohu

Erről ne maradj le!
