Leállt a gyártása a magyarok egyik kedvenc sörének: azt se tudják, mikor indul újra a folyamat

Az Asahi Group japán sör- és italgyártó óriás továbbra sem tudta újraindítani termelését a hétfői kibertámadás után, és bizonytalan, mikor állhat helyre a működés - közölte a vállalat.

A gyártó szóvivője kedden közölte, hogy a japán gyárakban még mindig szünetel a termelés, és nem tudják meghatározni, mikor indulhat újra a gyártás. A leállás a cég 30 japán üzemét érinti, amelyek sört, italokat és élelmiszereket állítanak elő, míg a nemzetközi vállalatok működését nem befolyásolja a támadás.

Az Asahi Beer, Nikka Whisky és Mitsuya Cider gyártójaként ismert csoport hétfőn jelentette be, hogy a kibertámadás miatt kénytelen volt felfüggeszteni a hazai működést, beleértve a rendelésfeldolgozást, szállítást és ügyfélszolgálati funkciókat is. A vállalat hangsúlyozta, hogy személyes adatok nem szivárogtak ki az incidens során.

Az Asahi Japán piacvezető sörgyártója, emellett olyan nemzetközi sörmárkák tulajdonosa, mint a Peroni, a Pilsner Urquell és a Grolsch.