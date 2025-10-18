2025. október 18. szombat Lukács
Display of beer bottles and cans
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben

MTI
2025. október 18. 14:33

Németországban hamarosan árat emelhet a legtöbb nagy sörfőzde az Inside italpiacra szakosodott szakmagazin elemzése szerint. A jelentés rámutatott arra, hogy Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.

A termelők az egyre többe kerülő nyersanyagok és logisztika miatt kénytelenek árat emelni, az azonban még nem világos, hogy ezt a kiskereskedők milyen mértékben hárítják majd át a fogyasztókra. Németországban csökken a sörfogyasztás, ahogy változnak az ízlések, így például az éttermekben kezd más szeszesitalok, vagy például az alkoholmentes sörök felé tolódni a kereslet.

A sörfogyasztást befolyásolja továbbá a lakosság elöregedése is, az idősebb emberek ugyanis kevesebb szeszesitalt fogyasztanak. Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója egy német lapnak augusztus végén igen borúlátóan nyilatkozott a sörágazat kilátásaival kapcsolatban. Azt mondta, hogy csődhullám vár a német sörfőzdékre az elkövetkező években, kicsikre és nagyokra egyaránt. Mint fogalmazott: "a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek".

A sörfőzde világa összeomlik: szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja

- mondta el. A vállalatvezető a németországi sörfogyasztás "földcsuszamlásszerű", 7-7,5 százalékos eséséről beszélt, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékához csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint az idei első fél évben mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami napi körülbelül 3 millió doboznak felel meg.

Áthágják a magyar kocsmák a sörtörvényt? Pofátlanság, pórul járnak a vásárlók
EZ IS ÉRDEKELHET
Áthágják a magyar kocsmák a sörtörvényt? Pofátlanság, pórul járnak a vásárlók
A kisüzemi sörök forradalma az elmúlt évtizedben robbanásszerűen fejlődött Magyarországon.

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #csőd #alkohol #drágulás #sör #németország #fogyasztás #alkoholfogyasztás #sörfogyasztás #sörfőzde #sörpiac #sörgyártás

