Pánik az Oktoberfesten: lezárták a helyszínt, nem sokon múlt a tragédia
A müncheni Oktoberfest szervezői szombaton átmenetileg lezárták a fesztivál bejáratait a túlzsúfoltság miatt, ami pánikszerű jelenetekhez vezetett a látogatók körében - jelentette a Deutsche Welle. Egy müncheni városi szóvivő szerint délután 5 óra körül mintegy 300 000 látogató tartózkodott a Theresienwiese fesztiválterületen.
A szeptember 20-tól október 5-ig tartó müncheni Oktoberfest félidejénél tömegkezelési kérdések merültek fel, miután szombaton mintegy 30 percre lezárták a fesztivál bejáratait. A német nyelvű hangosbemondó magyarázat nélkül szólította fel a látogatókat a távozásra, ami további zavart okozott. Több látogató a közösségi médiában panaszkodott, hogy csapdába estek a tömegben. "Közel voltunk a tömeges pánikhoz", írta egy nő az Instagramon, hozzátéve, hogy attól félt, "halálra tapossák". Egy másik látogató "rendkívül veszélyesnek" írta le a helyzetet, ahol az emberek sikoltoztak és sírtak.
A jelentések szerint két látogatót pánikroham miatt kellett ellátni, de sérülés nem történt. "Nem volt előre látható, hogy ilyen gyorsan megtelik minden", magyarázta Christian Scharpf rendezvényszervező. Az Oktoberfesten a sátrak két műszakban működnek: nappali és esti váltásban. A váltás általában délután 5 órakor történik. A torlódásokat az okozta, hogy túl sokan próbáltak egyszerre be- és kilépni a sátrakból.
Egy müncheni városi szóvivő szerint délután 5 óra körül mintegy 300 000 látogató tartózkodott a Theresienwiese fesztiválterületen. Ezért zárták le ideiglenesen a bejáratokat, amíg a már bent lévő látogatók megtalálták új helyüket a sátrakban. A belvárosból érkező metrók nem álltak meg a Theresienwiese állomáson a lezárás ideje alatt, és a rendőrség közösségi médián keresztül kérte: "Kérjük, kerüljék el az Oktoberfestet ebben az időszakban." A szóvivő szerint az eset szokatlan, de nem példa nélküli, korábban is előfordult már, hogy ideiglenesen le kellett zárni a területet.
Millióan látogattak ki 2025-ben
Az Oktoberfest félidejénél a szervezők közzétették az idei látogatottsági és értékesítési adatokat is. A zsúfoltság ellenére a látogatók száma valamivel alacsonyabb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A fesztivál szervezői szerint múlt vasárnapig mintegy 3,5 millió látogató kereste fel az Oktoberfestet, míg tavaly ez a szám 3,6 millió volt.
A sörfogyasztás is elmarad a tavalyi szinttől. Ez talán nem meglepő, hiszen egy korsó sör (1 liter) ára 14,50 és 15,80 euró között mozog az idei fesztiválon. Csak néhány helyen kínálják 15 euró alatt.
Másrészt jelentősen több alkoholmentes italt fogyasztottak – különösen vizet, körülbelül 10%-kal többet, mint 2024-ben. Egyes standokon még a víz is elfogyott. A szervezők szerint ez a meleg időjárásnak köszönhető, a fesztivál első hétvégéjén a hőmérséklet elérte a 30,7 Celsius-fokot, ami az Oktoberfest 1879 óta mért legmagasabb hőmérséklete.
Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat.
Az ukrán főparancsnok közlése szerint erőik bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
