Sorra akciózzák a boltok a 2025-ös karácsony sztártermékét: ádáz árháborút vív a Lidl, Tesco, Spar, Penny

Az airfryer idén karácsonykor is az egyik legkeresettebb ajándék, hiszen egészségesebb, gyorsabb és sokoldalúbb főzést ígér. A nagy áruházláncok az ünnepek előtt több modellnél is komoly árengedménnyel csábítják a vásárlókat. Megnéztük, milyen airfryereket és milyen árakon kínálnak most a hazai üzletek.

Az airfryer az elmúlt években az egyik legnépszerűbb konyhai kisgéppé vált, így nem véletlen, hogy karácsonykor is gyakran kerül fel az ajándéklisták élére. A forrólevegős sütők egyszerre kínálnak egészségesebb ételkészítési módot, gyorsaságot és kényelmet, ami különösen vonzó lehet a rohanó hétköznapokban. Egy jól megválasztott airfryer nemcsak sült krumplihoz, hanem húsokhoz, zöldségekhez, sőt akár desszertekhez is használható.

Ajándékként azért is ideális választás, mert széles ár- és méretválasztékban érhetők el, így könnyen megtalálható az egyedül élőknek, pároknak vagy családoknak megfelelő modell. Ráadásul a karácsony előtti időszakban a nagy áruházláncok rendszerint jelentős akciókkal készülnek, ami tovább növeli az airfryerek vonzerejét a praktikus és értékálló ajándékot keresők körében. Most megnéztük, mi a helyzet a hazai boltokban karácsony előtt.

A Penny üzleteiben elérhető dupla kosaras airfryer ára 29 999 Ft, és elsősorban azoknak ajánlott, akik egyszerre többféle ételt szeretnének készíteni. A két, külön vezérelhető sütőrekesz rugalmasságot ad a főzésben, így például főétel és köret párhuzamos elkészítése is lehetséges eltérő hőfokkal. A digitális kezelőfelület precíz idő- és hőmérséklet-beállítást tesz lehetővé, míg a nagy kapacitás akár családi adagokhoz is elegendő.

A Tesco katalógusában szereplő Hausmeister HM6936 dupla airfryer Clubcard kedvezménnyel 29 990 Ft-os áron kapható. Ez a kétkosaras modell szintén nagy kapacitást kínál, digitális kijelzővel és több előre beállított programmal a kényelmes használat érdekében. A magasabb teljesítmény gyors felfűtést és egyenletes sütést biztosít, miközben minimális olaj használható.

A Lidl által 19 999 Ft-ért kínált Tefal Easy Fry Essential airfryer egy kompakt, kb. 3,5 literes egykosaras modell. Ez a kisebb kapacitású készülék ideális lehet hétköznapi ételkészítésre kisebb háztartásokban, egyszerű felszereltséggel és megbízható Tefal minőséggel. A tapadásmentes kosár könnyen tisztítható, továbbá a mechanikus vezérlés egyszerű használatot biztosít.

Az Interspar akciójában a SIMPEX márkájú forró levegős sütő, vagyis airfryer kapható kedvezményes áron, mindössze 12 999 forintért. A készülék kétféle változatban érhető el: az egyik 2 literes kapacitással és 900 wattos teljesítménnyel rendelkezik, míg a másik nagyobb, 4,2 literes változat 1300 wattos teljesítményt kínál. Mindkét modell hőmérséklet-szabályozása 80 és 200 °C között mozog, és túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Az időzítő funkció az első esetben 30, a másodiknál 60 perces. A modern, digitális kijelzővel felszerelt airfryer ideális választás lehet az egészségesebb, olajmentes sütéshez, különösen az ünnepi időszakban, amikor gyors és ízletes fogásokra van szükség.