Kőkemény ítéletet hozott a hitelminősítő a magyar gazdaságról: a bóvli szélén táncolunk
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással, így az ország továbbra is egy fokozattal a befektetésre nem ajánlott kategória felett maradt. A következő felülvizsgálatra várhatóan fél év múlva kerül sor.
A hitelminősítő nem tett közzé részletes elemzést a döntésről, csupán jelezte a besorolás és a kilátás változatlanságát. Legutóbb áprilisban publikáltak átfogó értékelést, amikor a kilátást negatívra módosították. Akkor 2025-re 1,5%-os, 2026-ra pedig 2,5%-os GDP-növekedést prognosztizáltak, valamint a költségvetési hiányt idén a GDP 4,5%-ára, 2026-ban 4%-ára becsülték.
Az elemzői konszenzus szerint az idei deficitcél reálisnak tűnik, míg a jövő évi előrejelzések a választások miatt magasabb hiányt valószínűsítenek. A kormány hivatalosan idén 4-4,5%-os, 2026-ban pedig 3,7%-os deficitcélt határozott meg - tudósított a Portfolio.
A következő időszak további fontos értékeléseket tartogat: november 28-án a Moody's, december 5-én pedig a Fitch Ratings vizsgálja felül Magyarország besorolását. Mindkét hitelminősítőnél jelenleg egy fokozattal jobb a magyar államadósság minősítése, mint az S&P-nél, a Fitch esetében ráadásul stabil kilátással. Szakértői vélemények szerint ezeknél a hitelminősítőknél sem valószínű a bóvli kategóriába történő visszasorolás.
Bár a magyar költségvetés helyzete továbbra is kihívásokkal teli, ez nem egyedülálló az európai országok között. A GDP-arányos államadósság várhatóan kismértékben emelkedik idén, de ez önmagában nem indokolja a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolást.
Az S&P következő felülvizsgálata várhatóan fél év múlva esedékes, ami egybeesik a parlamenti választások időszakával. Elemzők szerint ekkor sem valószínű a leminősítés, hacsak nem romlik jelentősen a gazdasági környezet vagy nem következik be külső sokk. A hitelminősítő vélhetően megvárja a választások eredményét, és 2026 őszén dönt a következő lépésről.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált a döntésre: "Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják." A tárca kiemelte, hogy az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően sikeresek voltak, az Államadósság Kezelő Központ három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása, valamint az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett. Ennek érdekében négy alapelvet követnek: a hiánynak évről évre csökkennie kell, az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia, el kell kerülni a túlzottdeficit-eljárást, és az elsődleges egyenlegnek nullaközeli szinten kell maradnia.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják.
Zátonyra futott a MOL áhított üzlete: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad!"
A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani.
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, külön kitérve az évek óta halogatott Paks II. projektre is.
A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.
2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
