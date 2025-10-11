Kőkemény ítéletet hozott a hitelminősítő a magyar gazdaságról: a bóvli szélén táncolunk

A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással, így az ország továbbra is egy fokozattal a befektetésre nem ajánlott kategória felett maradt. A következő felülvizsgálatra várhatóan fél év múlva kerül sor.

A hitelminősítő nem tett közzé részletes elemzést a döntésről, csupán jelezte a besorolás és a kilátás változatlanságát. Legutóbb áprilisban publikáltak átfogó értékelést, amikor a kilátást negatívra módosították. Akkor 2025-re 1,5%-os, 2026-ra pedig 2,5%-os GDP-növekedést prognosztizáltak, valamint a költségvetési hiányt idén a GDP 4,5%-ára, 2026-ban 4%-ára becsülték.

Az elemzői konszenzus szerint az idei deficitcél reálisnak tűnik, míg a jövő évi előrejelzések a választások miatt magasabb hiányt valószínűsítenek. A kormány hivatalosan idén 4-4,5%-os, 2026-ban pedig 3,7%-os deficitcélt határozott meg - tudósított a Portfolio.

A következő időszak további fontos értékeléseket tartogat: november 28-án a Moody's, december 5-én pedig a Fitch Ratings vizsgálja felül Magyarország besorolását. Mindkét hitelminősítőnél jelenleg egy fokozattal jobb a magyar államadósság minősítése, mint az S&P-nél, a Fitch esetében ráadásul stabil kilátással. Szakértői vélemények szerint ezeknél a hitelminősítőknél sem valószínű a bóvli kategóriába történő visszasorolás.

Bár a magyar költségvetés helyzete továbbra is kihívásokkal teli, ez nem egyedülálló az európai országok között. A GDP-arányos államadósság várhatóan kismértékben emelkedik idén, de ez önmagában nem indokolja a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolást.

Az S&P következő felülvizsgálata várhatóan fél év múlva esedékes, ami egybeesik a parlamenti választások időszakával. Elemzők szerint ekkor sem valószínű a leminősítés, hacsak nem romlik jelentősen a gazdasági környezet vagy nem következik be külső sokk. A hitelminősítő vélhetően megvárja a választások eredményét, és 2026 őszén dönt a következő lépésről.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált a döntésre: "Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják." A tárca kiemelte, hogy az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően sikeresek voltak, az Államadósság Kezelő Központ három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása, valamint az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett. Ennek érdekében négy alapelvet követnek: a hiánynak évről évre csökkennie kell, az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia, el kell kerülni a túlzottdeficit-eljárást, és az elsődleges egyenlegnek nullaközeli szinten kell maradnia.