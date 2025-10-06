2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A
Elismerte Orbán Viktor, inog a minimálbér-emelés: komoly tárgyalások várnak a kormányra?
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért, miközben a KATA-rendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések.
Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni a KATA-t, hogy lehessen szabadabban számlázni - mondta Orbán Viktor az Economx-nak adott interjújában. A kormányfő szerint ő ebben a kérdésben óvatos, a magyar "agyas", akkor is, amikor adót kell csalni, ezért annyi visszaélés jött létre a dolgoból, hogy muszáj volt tenni valamit.
A "repülőrajt" kapcsán arról beszélt: az megtörtént, csak nem január elsejével, "eltalálta" az évszámot, csak a hónapot nem, a júniussal megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták megindítani januárban.
Emlékeztetett, a vállalkozások számára is elérhető fix 3 százalékos kamatú hitel esetében a 150 millió forintos plafont leszámítva semmilyen megkötést nem tartalmaz. Ennek kapcsán elmondta, a 2025-ös és 2026-os költségvetés megteremti a kormány mozgásterét annak, hogy egymás után jelentsék be a különböző kedvezményes hiteleket és adókedvezményeket. A kormányfő újabb adócsökkentéseket is kilátásba helyezett, itt még több körös tárgyalás vár a szereplőkre, azaz a munkáltatókra, a munkavállalókra és a kormányra, ezért konkrétumokat nem osztott meg. De annyit elárult, kulcskérdés, hogy mennyi lesz jövőre a minimálbér.
Arra a kérdésre, hogy ezek szerint csak akkor lesz kétszámjegyű a minimálbér-emelés, ha csökken a szocho, Orbán azt mondta, "durván hangzik, de nagyjából így áll a helyzet".
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy ha rajta múlik, soha nem lesz magyar euró, "az én terítékemen biztos nem lesz". Kifejtette, a kormánynak nincsen árfolyamcélja, és nem kellene "agyalni" különféle kamattámogatott hiteleken, ha az MNB csökkentené a jegybanki alapkamatot.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a Magyarországra érkező import dió mennyisége, elsősorban Romániából és Ukrajnából.
A Magyar Nemzeti Bank „Kuvasz” megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki ma, az Állatok Világnapján.
150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások.
miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.
Magyarország történelmi lépést tett az orosz gázfüggés csökkentésére: hosszú távú szerződések nyugati cégekkel és új potenciális partner.
Hiába javulnak a számok, a magyarok továbbra sem érzik biztonságban pénzügyeiket. Nézd meg, kik lettek derűlátóbbak!
Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.
A K&H október 3-ától több mint egy napon át szünetelteti internetbanki és mobilbanki szolgáltatásait, a kártyás fizetések is érintettek.
Az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl adóbírsággal is számolhatnak.
Az elemző szerint a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.
Plenković jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb tárgyalnának.
Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után, a dollár jegyzése pedig 332,86 forintról 332,45 forintra változott.
A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.
A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
Halmi Bence közösségimédia-tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait.
