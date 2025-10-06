2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Budapest, 2025. október 4.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolos
Gazdaság

Elismerte Orbán Viktor, inog a minimálbér-emelés: komoly tárgyalások várnak a kormányra?

Pénzcentrum
2025. október 6. 08:50

Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért, miközben a KATA-rendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések.

Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni a KATA-t, hogy lehessen szabadabban számlázni - mondta Orbán Viktor az Economx-nak adott interjújában. A kormányfő szerint ő ebben a kérdésben óvatos, a magyar "agyas", akkor is, amikor adót kell csalni, ezért annyi visszaélés jött létre a dolgoból, hogy muszáj volt tenni valamit.

A "repülőrajt" kapcsán arról beszélt: az megtörtént, csak nem január elsejével, "eltalálta" az évszámot, csak a hónapot nem, a júniussal megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták megindítani januárban.

Emlékeztetett, a vállalkozások számára is elérhető fix 3 százalékos kamatú hitel esetében a 150 millió forintos plafont leszámítva semmilyen megkötést nem tartalmaz. Ennek kapcsán elmondta, a 2025-ös és 2026-os költségvetés megteremti a kormány mozgásterét annak, hogy egymás után jelentsék be a különböző kedvezményes hiteleket és adókedvezményeket. A kormányfő újabb adócsökkentéseket is kilátásba helyezett, itt még több körös tárgyalás vár a szereplőkre, azaz a munkáltatókra, a munkavállalókra és a kormányra, ezért konkrétumokat nem osztott meg. De annyit elárult, kulcskérdés, hogy mennyi lesz jövőre a minimálbér.

Arra a kérdésre, hogy ezek szerint csak akkor lesz kétszámjegyű a minimálbér-emelés, ha csökken a szocho, Orbán azt mondta, "durván hangzik, de nagyjából így áll a helyzet".

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy ha rajta múlik, soha nem lesz magyar euró, "az én terítékemen biztos nem lesz". Kifejtette, a kormánynak nincsen árfolyamcélja, és nem kellene "agyalni" különféle kamattámogatott hiteleken, ha az MNB csökkentené a jegybanki alapkamatot. 

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
#kormány #adókedvezmény #kata #minimálbér #adó #béremelés #munkavállaló #költségvetés #gazdaság #munkáltató #adócsökkentés #orbán viktor #szocho #minimálbér emelés

