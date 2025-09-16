Szeptemberben kell kérni a hallgatói jogviszony igazolását, hogy a kisebb testvérek után magasabb családi pótlék járjon.
Elúszhat rengeteg magyar dolgozó béremelése: a munkahelyek szerint kevés lesz a pénz a fizetésekre
A kormány és a munkaadói érdekképviseletek 2025–27-re szóló béremegállapodása a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés miatt veszélybe kerülhet. A cégek kisebb emelést adhatnak, a szakszervezetek viszont ragaszkodnának az eredeti tervekhez, írj a HVG az mfor alapján.
Tavaly novemberben a kormány és a munkaadói és munkavállalói szervezetek rendkívül ambiciózus bérmegállapodást kötöttek 2025–27-re. Ennek értelmében 2025-ben a garantált bérminimum 7%-kal, a minimálbér pedig 9%-kal nőtt, és 2026-ban 13%-kal, 2027-ben pedig 14%-kal emelnék a minimálbért. A megállapodás a kormány előrejelzéseire és 3% feletti gazdasági növekedésre épült.
A jelenlegi prognózis szerint azonban a növekedés mindössze 1% lesz, ami jelentősen elmarad a várttól, és keresztülhúzhatja a béremelési terveket. Nagy Márton korábban úgy nyilatkozott, hogy 2026-ban legalább 10%-os emelés is lehetséges, míg Gulyás Gergely szerint a kormány célja, hogy a megállapodásban szereplő értékeken ne kelljen változtatni.
A VOSZ főtitkára, Perlusz László ennél élesebben fogalmazott: szerinte „elkerülhetetlen a megállapodás újratárgyalása”, mivel az elmaradó megrendelések, a gyenge árbevétel és a magas költségek nehezítik a béremelés kigazdálkodását. A cégek fő szempontja a munkahelyek megőrzése lesz.
A szakszervezetek ugyanakkor ragaszkodnak az eredeti tervekhöz, mert ez hosszabb távon javíthatja a kötelező legkisebb munkabér helyzetét – mondta Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke.
Az eurót kedd reggel hét órakor 389,69 forinton jegyezték a hétfő délutáni 389,33 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt hétfőn.
A forint tavaly július óta nem látott erősségre tört az euróval szemben.
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.
A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre.
A Terrorelhárítási Központ feladatköre kibővül: a jövőben külföldi titkos információkat is gyűjthet, és határon túli akciókat hajthat végre.
2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont az euró bevezetésére.
A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt.
A forint csütörtökön kora estére tovább erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Magyar Bankszövetség több tagja az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.
Több mint 10 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy szabolcsi férfitól.
A rendszerváltás óta a legnépszerűbb otthonteremtési támogatás az Otthon Start, csak az első héten már több mint ötezer igénylést nyújtottak be - mondta Gulyás Gergely.
Megsemmisíti a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot az Európai Bíróság.
Fókuszban a fenntarthatóság – beszámoló a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciáról.
Az Európai Unió Bírósága hamarosan döntést hoz Ausztria keresetében, amely a paksi atomerőmű bővítésének európai bizottsági engedélyezését támadja.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.