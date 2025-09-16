Elúszhat rengeteg magyar dolgozó béremelése: a munkahelyek szerint kevés lesz a pénz a fizetésekre

A kormány és a munkaadói érdekképviseletek 2025–27-re szóló béremegállapodása a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés miatt veszélybe kerülhet. A cégek kisebb emelést adhatnak, a szakszervezetek viszont ragaszkodnának az eredeti tervekhez, írj a HVG az mfor alapján.

Tavaly novemberben a kormány és a munkaadói és munkavállalói szervezetek rendkívül ambiciózus bérmegállapodást kötöttek 2025–27-re. Ennek értelmében 2025-ben a garantált bérminimum 7%-kal, a minimálbér pedig 9%-kal nőtt, és 2026-ban 13%-kal, 2027-ben pedig 14%-kal emelnék a minimálbért. A megállapodás a kormány előrejelzéseire és 3% feletti gazdasági növekedésre épült.

A jelenlegi prognózis szerint azonban a növekedés mindössze 1% lesz, ami jelentősen elmarad a várttól, és keresztülhúzhatja a béremelési terveket. Nagy Márton korábban úgy nyilatkozott, hogy 2026-ban legalább 10%-os emelés is lehetséges, míg Gulyás Gergely szerint a kormány célja, hogy a megállapodásban szereplő értékeken ne kelljen változtatni.

A VOSZ főtitkára, Perlusz László ennél élesebben fogalmazott: szerinte „elkerülhetetlen a megállapodás újratárgyalása”, mivel az elmaradó megrendelések, a gyenge árbevétel és a magas költségek nehezítik a béremelés kigazdálkodását. A cégek fő szempontja a munkahelyek megőrzése lesz.

A szakszervezetek ugyanakkor ragaszkodnak az eredeti tervekhöz, mert ez hosszabb távon javíthatja a kötelező legkisebb munkabér helyzetét – mondta Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke.