Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor: itt az új hitel, ők igényelhetik
150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások - ezt jelentette be a miniszterelnök.
Beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésének munkája - ezt jelentette be ma délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. A kormányfő elmondta, hogy a kormány négy gazdaságvédelmi- és fejlesztési pilléreinek egyike a vállalkozások segítése.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a vállalkozásoknak egy újfajta hitelrendszert vezetnek be: fix 3 százalékos hitelt igényelhetnek a vállalkozások.
A felső határ 150 millió forint, a kamatozás pedig fix lesz. A hitelt hétfőtől, október hatodikával vezetik be. A hitelt a Széchenyi-kártya rendszerén keresztül "bonyolítják le"
- közölte a miniszterelnök.
Nagy Elek, az MKIK elnöke azt mondta, hogy a vállalkozásoknak kiszámítható környezetre van szüksége, és a kormánnyal kötött megállapodás ezt segíti elő. Emlékeztetett arra, hogy a kamara folyamatos kapcsolatban van a különböző minisztériumokkal. Ezek között említette azt az intézkedést, ami egy AI alapú jogszabálykeresésre ad lehetőséget a cégeknek. Olcsó energiát célzó programokon és innovációs programokon dolgoznak együtt az érintett tárcákkal - ismertette.
Ez az új folyószámlahitel nem kevés pénzt hagy a vállalkozók zsebében. A 4,5%-ról 3%-ra csökken a kamat, amivel megtakarítást érnek el a cégek. Ez kézzel fogható eredmény
- húzta alá Nagy Elek.
Hiába javulnak a számok, a magyarok továbbra sem érzik biztonságban pénzügyeiket. Nézd meg, kik lettek derűlátóbbak!
Az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl adóbírsággal is számolhatnak.
Az elemző szerint a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.
Plenković jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb tárgyalnának.
Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után, a dollár jegyzése pedig 332,86 forintról 332,45 forintra változott.
A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.
A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
Halmi Bence közösségimédia-tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait.
Elon Musk történelmet írt: ő lett az első ember, akinek vagyona meghaladta az 500 milliárd dollárt
Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványozására súlyosították két kábítószerrel üzletelő férfi büntetését, így mindkettőjük fegyházideje másfél évvel nőtt.
Hiába csökkent az infláció, a magyar pénztárcákon még mindig érezni a drágulást. Mi húzza felfelé az árakat? Most kiderül!
Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően.
2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat.
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
