Koppenhága, 2025. október 2.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án.
Gazdaság

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor: itt az új hitel, ők igényelhetik

PR
2025. október 4. 10:55

150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások - ezt jelentette be a miniszterelnök.

Beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésének munkája - ezt jelentette be ma délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. A kormányfő elmondta, hogy a kormány négy gazdaságvédelmi- és fejlesztési pilléreinek egyike a vállalkozások segítése.

Orbán Viktor bejelentette, hogy a vállalkozásoknak egy újfajta hitelrendszert vezetnek be: fix 3 százalékos hitelt igényelhetnek a vállalkozások.

A felső határ 150 millió forint, a kamatozás pedig fix lesz. A hitelt hétfőtől, október hatodikával vezetik be. A hitelt a Széchenyi-kártya rendszerén keresztül "bonyolítják le"

- közölte a miniszterelnök.

Nagy Elek, az MKIK elnöke azt mondta, hogy a vállalkozásoknak kiszámítható környezetre van szüksége, és a kormánnyal kötött megállapodás ezt segíti elő. Emlékeztetett arra, hogy a kamara folyamatos kapcsolatban van a különböző minisztériumokkal. Ezek között említette azt az intézkedést, ami egy AI alapú jogszabálykeresésre ad lehetőséget a cégeknek. Olcsó energiát célzó programokon és innovációs programokon dolgoznak együtt az érintett tárcákkal - ismertette.

Ez az új folyószámlahitel nem kevés pénzt hagy a vállalkozók zsebében. A 4,5%-ról 3%-ra csökken a kamat, amivel megtakarítást érnek el a cégek. Ez kézzel fogható eredmény

- húzta alá Nagy Elek.

cíkkünk frissül...

címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
#kamara #gazdaság #bejelentés #miniszterelnök #orbán viktor #magyar kereskedelmi és iparkamara

