Minimálbér 2026: súlyos bejelentést tett Nagy Márton, esélytelen az eddig készpénznek vett emelés?
A januártól esedékes minimálbér-emelés körüli vita egyre élesebb – írja a Portfolio.hu. A hároméves bérmegállapodás alapján idén 9 százalékkal nőttek a minimálbérek, jövő januártól pedig eredetileg 13 százalékos, 2027-től pedig 14 százalékos emelés lett volna tervezve. A makrogazdasági feltételek azonban változtak, így a felek már most vitáznak a pontos mértéken.
Nagy Márton pénzügyminiszter szerint a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos emelést kérhetnek, míg a munkáltatók 9-10 százalékot tartanának reálisnak. A kormány azonban közvetítő szerepet vállalhat az álláspontok közelítésében, a költségvetési hatás azonban a konkrét javaslatoktól függ.
A miniszter kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben a szociális hozzájárulási adó 28-ról 13 százalékra csökkent. A munkáltatók további 12 százalékra történő csökkentést kérnek, ami évente 200 milliárd forintot venne ki a költségvetésből. Bár a büdzsé szempontjából fájdalmas lépés, egy kétszámjegyű minimálbéremelés esetén nem biztos, hogy elkerülhető.
A múlt heti VKF-ülésen a felek felmérték egymás álláspontját, ám a munkáltatók és a munkavállalók elképzelései jelentősen eltérnek egymástól. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke szerint a korábbi bérmegállapodás már nem tartható, mivel a gazdasági növekedés, amelyhez az emeléseket tervezték, elmaradt.
Ezzel szemben Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke úgy véli: a béremelés célja nem a munkavállalók életszínvonalának javítása, hanem megtartásuk, és ha az átlagbérek 9-10 százalékkal nőnek, ez a mértékű minimálbéremelés is kifizethető.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.
Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.
A 2025. 39. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.
Nem jött be a félmilliárd eurós trükk, befagyasztja a magyar forrásokat Brüsszel: így akart volna EU-pénzt szerezni a kormány
Az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását engedélyezte Magyarország számára, azonban a források kifizetését azonnal blokkolta is.
Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció: messze nincs még kint a gödörből a magyar gazdaság
A Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését 0,6%-ra, miközben 4,6%-os inflációt prognosztizál.
Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
