Évszázados szabály dőlt meg: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen

Az elmúlt másfél évszázadban az emberi test átlaghőmérséklete fokozatosan csökkent, így a hagyományosan normálisnak tartott 37 Celsius-fokos érték mára elavultnak számít. A legújabb adatok szerint az átlag napjainkban inkább 36,4 fok körül alakul, aminek hátterében a higiénia és az orvostudomány fejlődése, a krónikus fertőzések visszaszorulása, valamint a fűtött és klimatizált lakókörnyezet áll, jelentette a BBC.

A 37 Celsius-fokos referenciaértéket Carl Wunderlich német orvos határozta meg az 1860-as években a betegek testhőmérsékletének tömeges mérése alapján. Ezt az évszázados etalont cáfolták meg azok a kutatások, amelyek több mint 150 évnyi egészségügyi adatot elemezve kimutatták, hogy a mai felnőttek átlaghőmérséklete jóval alacsonyabb, és megközelítőleg 36,4 Celsius-fokot ér el.

A tendencia ráadásul globális, így nem csupán a fejlett világra jellemző. Antropológusok az Amazonas vidékén élő őslakosoknál is megfigyelték, hogy a modernizáció és a társadalmi-gazdasági változások hatására az ezredforduló óta náluk is jelentősen visszaesett ez az érték.

A változás legfőbb oka az emberiség általános egészségi állapotának javulása. A 19. században a szervezetnek még folyamatosan küzdenie kellett a különböző kezeletlen fertőzésekkel és betegségekkel. Mivel az immunrendszer állandó védekezése sok energiát emésztett fel, ez fokozott hőtermeléssel is járt. A védőoltások és a megfelelő higiénia elterjedésével azonban a krónikus gyulladások előfordulása drasztikusan csökkent.

Ugyancsak meghatározó tényező a modern élettér, hiszen a fejlett fűtési és hűtési rendszerek jóvoltából az emberek ideális hőmérsékletű környezetben élnek. Mivel a szervezetnek nem kell extra energiát mozgósítania a hőháztartás egyensúlyának fenntartására, eleve kevesebb hőt termel.

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Bár felmerült a gyanú, hogy a múltbéli magasabb értékeket pusztán a korabeli mérőeszközök pontatlansága okozta, az átfogó elemzések ezt egyértelműen kizárták. Az adatok bizonyítják, hogy azonos kalibrálású műszerekkel mérve is folyamatosan csökkent a testhőmérséklet az egymást követő generációknál.

Az orvostudomány mára alkalmazkodott a megváltozott biológiai valósághoz, így a meghatározó orvosi kézikönyvek és klinikai adatbázisok már felülvizsgálták a régi szabványt. A szakemberek napjainkban azt hangsúlyozzák, hogy a normál testhőmérséklet egyénenként, életkortól és napszaktól függően is természetes módon ingadozik. Felnőttek esetében valódi egészségügyi problémára jellemzően csak a 35 fok alatti kihűlés vagy a 40 Celsius-fokot meghaladó láz utal.