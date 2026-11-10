2026. november 10. kedd Réka
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Beteg, kimerült fiatalember fekszik az ágyban, takaróba burkolózva. Lázas, fejfájós fiatalember kezével a homlokát tartja, lázmérővel méri a hőmérsékletet, otthon kezelik. Téli megfázás, influenza és koronavírus fogalma.
Egészség

Évszázados szabály dőlt meg: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen

Pénzcentrum
2026. november 10. 16:31 2 perc

Az elmúlt másfél évszázadban az emberi test átlaghőmérséklete fokozatosan csökkent, így a hagyományosan normálisnak tartott 37 Celsius-fokos érték mára elavultnak számít. A legújabb adatok szerint az átlag napjainkban inkább 36,4 fok körül alakul, aminek hátterében a higiénia és az orvostudomány fejlődése, a krónikus fertőzések visszaszorulása, valamint a fűtött és klimatizált lakókörnyezet áll, jelentette a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 37 Celsius-fokos referenciaértéket Carl Wunderlich német orvos határozta meg az 1860-as években a betegek testhőmérsékletének tömeges mérése alapján. Ezt az évszázados etalont cáfolták meg azok a kutatások, amelyek több mint 150 évnyi egészségügyi adatot elemezve kimutatták, hogy a mai felnőttek átlaghőmérséklete jóval alacsonyabb, és megközelítőleg 36,4 Celsius-fokot ér el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tendencia ráadásul globális, így nem csupán a fejlett világra jellemző. Antropológusok az Amazonas vidékén élő őslakosoknál is megfigyelték, hogy a modernizáció és a társadalmi-gazdasági változások hatására az ezredforduló óta náluk is jelentősen visszaesett ez az érték.

Kapcsolódó cikkeink:

A változás legfőbb oka az emberiség általános egészségi állapotának javulása. A 19. században a szervezetnek még folyamatosan küzdenie kellett a különböző kezeletlen fertőzésekkel és betegségekkel. Mivel az immunrendszer állandó védekezése sok energiát emésztett fel, ez fokozott hőtermeléssel is járt. A védőoltások és a megfelelő higiénia elterjedésével azonban a krónikus gyulladások előfordulása drasztikusan csökkent.

Ugyancsak meghatározó tényező a modern élettér, hiszen a fejlett fűtési és hűtési rendszerek jóvoltából az emberek ideális hőmérsékletű környezetben élnek. Mivel a szervezetnek nem kell extra energiát mozgósítania a hőháztartás egyensúlyának fenntartására, eleve kevesebb hőt termel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár felmerült a gyanú, hogy a múltbéli magasabb értékeket pusztán a korabeli mérőeszközök pontatlansága okozta, az átfogó elemzések ezt egyértelműen kizárták. Az adatok bizonyítják, hogy azonos kalibrálású műszerekkel mérve is folyamatosan csökkent a testhőmérséklet az egymást követő generációknál.

Az orvostudomány mára alkalmazkodott a megváltozott biológiai valósághoz, így a meghatározó orvosi kézikönyvek és klinikai adatbázisok már felülvizsgálták a régi szabványt. A szakemberek napjainkban azt hangsúlyozzák, hogy a normál testhőmérséklet egyénenként, életkortól és napszaktól függően is természetes módon ingadozik. Felnőttek esetében valódi egészségügyi problémára jellemzően csak a 35 fok alatti kihűlés vagy a 40 Celsius-fokot meghaladó láz utal.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #fertőzés #egészségügy #hőmérséklet #kutatás #betegség #orvostudomány #kutatók
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:59
17:43
17:29
17:15
17:06
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 10.
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
2026. november 10.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
2026. november 10.
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
4 napja
Ebben a 6 magyar városban emelkedik a covidosok száma: hamarosan jöhet a nagyobb megbetegedési hullám
3
4 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
4
3 hete
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
5
4 hete
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 17:59
Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 17:29
Ezen a Pest megyei településen él Peter Srámek: 3 milliós fellépési díjából márványfürdős, jacuzzis, medencés villát épített
Agrárszektor  |  2026. november 10. 17:34
Külföldi zöldségekkel vannak itt tele a boltok: csak úgy ömlenek be