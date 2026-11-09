Új fajtáját azonosították a rettegett népbetegségnek: Magyarországon is rengetegen szenvednek benne – sokaknak fel se tűnik a dolog

A tartós lehangoltság, az energiahiány és az alvási problémák mögött eltérő folyamatok húzódhatnak meg, ami a kezelés eredményességét is befolyásolhatja. Egy több mint 11 ezer ember adatait feldolgozó ausztrál kutatás a depresszió olyan lehetséges altípusát írta le, amely szorosan összefügg a szervezet belső órájának zavaraival - írja a Guardian. Az érintetteknél korábban kezdődött és súlyosabb tünetekkel járt a betegség, miközben a gyakran alkalmazott antidepresszánsokról kedvezőtlenebb tapasztalatokat jeleztek. Az eredmények személyre szabottabb kezelésekhez vezethetnek, de az új besorolás megerősítéséhez további vizsgálatok szükségesek.

Egy, a British Journal of Psychiatry folyóiratban megjelent tanulmányban 11 380, jellemzően súlyos, visszatérő vagy tartós depresszióval élő ember klinikai és genetikai adatait elemezték. A résztvevők 23 százalékát, összesen 2604 embert soroltak az úgynevezett cirkadián depresszióval jellemezhető csoportba. Ez az arány a vizsgált betegcsoportra vonatkozik, a teljes népességre vagy valamennyi depressziós betegre nem vetíthető ki automatikusan.

A cirkadián ritmus a szervezet nagyjából 24 órás belső időzítése, amely az alvás és az ébrenlét váltakozását is szabályozza. A napi ritmus felborulása és a hangulatzavarok közötti kapcsolat régóta ismert. A kutatók most azt vizsgálták, hogy meghatározható-e ezen belül egy olyan betegcsoport, amely a tüneteiben, genetikai hátterében és a gyógyszerekre adott válaszában is elkülönül.

Hat jellegzetesség alapján különítették el a csoportot

Emiliana Tonini, a kutatás első szerzője és a Sydney-i Egyetem kutatója szerint azokat sorolták a cirkadián csoportba, akiknél az alábbi hat jellemzőből legalább három jelen volt:

a panaszok évszakokhoz igazodó változása;

későbbre tolódó alvási időzítés;

hosszabb alvás a depressziós időszakokban;

esti aktivitásra való hajlam, vagyis az úgynevezett éjjeli bagoly típus;

erős fáradtság ébredéskor;

jelentős eltérés a munkanapok és a szabadnapok alvási időrendje között.

Az utóbbi jelenséget társadalmi jetlagnek nevezik. Ilyenkor valaki a munkája vagy más kötöttségei miatt hét közben egészen más időpontokban fekszik és kel, mint amikor szabadon alakíthatja a napirendjét. Ehhez repülőre sem kell szállnia: az eltérés a hétköznapi kötelezettségek és a saját alvási preferenciái között alakul ki.

A felsorolt tulajdonságok azonban önmagukban nem jelentenek depressziódiagnózist. A kutatók már eleve depresszióval élő emberek között alkalmazták ezt a besorolást, és azt nézték meg, milyen további különbségek társulnak hozzá.

Az eredmények szerint az így elkülönített csoportban fiatalabb életkorban jelentkezett a betegség, több depressziós epizódról számoltak be, és összetettebb volt a kórlefolyás. Gyakoribbak voltak az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok és viselkedések, valamint a hipomániára és pszichotikus tünetekre emlékeztető élmények is.

A genetikai háttérben is találtak eltéréseket

A kutatás jelentőségét a szerzők szerint az adja, hogy a tünetek mellett genetikai összefüggéseket is azonosítottak. A cirkadián csoportban magasabb volt többek között a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, azaz az ADHD, valamint több hangulati és szorongásos zavar genetikai kockázati pontszáma.

Emellett anyagcsere- és gyulladásos folyamatokkal kapcsolatos genetikai hajlamokkal is találtak kapcsolatot. Fontos különbség, hogy ezek genetikai összefüggések: nem azt jelentik, hogy minden érintettnél ténylegesen kimutattak anyagcsere-betegséget vagy gyulladást. A szerzők szerint mindez amellett szól, hogy a megfigyelt tünetegyüttes mögött sajátos biológiai folyamatok állhatnak.

Tonini értelmezésében ezért a cirkadián depresszió több lehet annál, mint hogy valaki depressziós, és közben rosszul alszik. A kutatók abban bíznak, hogy a jellemzők korai felismerése segíthet a megfelelő kezelés kiválasztásában, különösen azoknál a fiataloknál, akik először kérnek segítséget mentális problémáik miatt.

A napirendnek is nagyobb szerep juthat a kezelésben

A résztvevők beszámolói alapján a cirkadián csoport tagjainál kevésbé voltak hatásosak az elsőként gyakran választott antidepresszánsok két nagy csoportjába tartozó készítmények. Ezek az SSRI-k, vagyis a szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók, valamint az SNRI-k, amelyek a szerotonin és a noradrenalin visszavételét gátolják. Az érintettek több mellékhatást is jeleztek.

Ian Hickie pszichiáter, a kutatás egyik vezetője szerint ez indokolhatja, hogy a belső órát célzó kezelések korábban és hangsúlyosabban kerüljenek előtérbe. Ilyen lehet a reggeli fényhatás, a nappali aktivitás, a következetes alvási és ébredési idő, valamint a rendszeres étkezés. A lehetséges eszközök között a fényterápiát és a melatonint is említették.

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A vizsgálat ugyanakkor nem olyan kezelési kísérlet volt, amelyben ezeket a módszereket közvetlenül összehasonlították volna az antidepresszánsokkal. Az eredmények alapján további kutatásokkal kell tisztázni, hogy az így meghatározott betegcsoportnak pontosan milyen terápiák segítenek a legtöbbet. A gyógyszerek hatásosságát ráadásul a résztvevők visszaemlékezése alapján értékelték, ami befolyásolhatja a következtetéseket.

Ígéretes eredmények, de maradtak nyitott kérdések

A kutatásban nem részt vevő Jayashri Kulkarni pszichiáter jól kivitelezettnek nevezte a vizsgálatot. Különösen azt tartotta értékesnek, hogy a kutatóknak sikerült genetikai jellemzőkkel összekapcsolniuk a depresszió egy lehetséges altípusát, ami később a kezelések megválasztását is segítheti.

Egy hiányosságra azonban felhívta a figyelmet: a vizsgálat nem vette figyelembe a menopauza hormonális hatásait, holott ezek az alvászavarok szempontjából is lényegesek lehetnek. Ezt szerinte érdemes lenne további elemzésekben megvizsgálni.

A tanulmánynak további korlátai is vannak: a résztvevők genetikai származásbecslés alapján európai felmenőkkel rendelkeztek, ezért más népességcsoportokban is ellenőrizni kell az eredményeket. Az elemzés összefüggéseket mutatott ki, az ok-okozati viszonyokat nem tisztázta. A cirkadián depresszió egyelőre további megerősítésre váró kutatási besorolás, amelynek későbbi klinikai hasznosságát is vizsgálni kell.

Mit mutatnak a magyarországi depresszióadatok?

A KSH 2019-es Európai lakossági egészségfelmérésre épülő elemzése szerint a 15 éves és idősebb népesség mintegy egyötödénél jelentkeztek legalább enyhe depressziós tünetek. A mérsékelten súlyos vagy súlyos tünetekkel jellemezhető állapot aránya 1,5 százalék volt. Ezek kérdőíves eredmények, tehát nem az orvos által diagnosztizált depressziós betegek számát mutatják.

A felmérésben a válaszadók az előző két hét tapasztalatairól számoltak be. A leggyakoribb problémák közé a fáradtság, az energiahiány és az alvási nehézségek tartoztak: mindkét tünetcsoport a lakosság valamivel több mint tizedénél a vizsgált időszak legalább felében jelen volt.

Miközben 2014 és 2019 között összességében csökkent a depressziós tünetek előfordulása, a 15–34 éveseknél a legalább enyhe tünetekkel élők aránya 41 százalékkal emelkedett. Ez relatív növekedés, nem 41 százalékpontos változás. Az adatok a járvány előtti helyzetet írják le, így a jelenlegi magyarországi gyakoriság nem olvasható ki belőlük.

A hazai felmérés a cirkadián altípust nem vizsgálta, annak magyarországi elterjedtségére ezért ezekből a számokból nem lehet következtetni. Az alvási panaszok gyakorisága ugyanakkor jelzi, hogy a mentális állapot felmérésekor a napi ritmus és az éjszakai pihenés kérdései is figyelmet érdemelnek.