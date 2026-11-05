Rágcsálókra és súlyos hiányosságokra bukkantak a Semmelweis Egyetemet kiszolgáló konyhában: azonnal felfüggesztették a működését

Rágcsálók jelenléte és súlyos higiéniai hiányosságok miatt a kormányhivatal átmenetileg bezáratta a Semmelweis Egyetem étkeztetését végző Gasztvitál cégcsoport Balassa utcai konyhájának több részlegét. A részleges lezárás ellenére a klinikai étkeztetés zavartalan, megbetegedés nem történt.

Az élelmiszer-biztonsági felügyelők még október 12-én tartottak helyszíni ellenőrzést, amelynek során jelentős rágcsálószennyezettségre és általános higiéniai problémákra derült fény. A feltárt hiányosságok miatt a hatóság azonnal felfüggesztette a gluténmentes konyha, az à la carte ételosztó helyiség, valamint a krémeket készítő részleg működését - közölte a Telex.

A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint a részleges korlátozás nem okozott fennakadást a betegek ellátásában és élelmezésében. A kormányhivatal és az egyetem egyaránt megerősítette, hogy a higiéniai problémákkal összefüggésben semmilyen fertőzésről vagy megbetegedésről nem érkezett bejelentés az elmúlt hetekben.

A hatósági tiltás mindaddig érvényben marad, amíg az üzemeltető cégcsoport hitelt érdemlően nem igazolja a hiányosságok maradéktalan felszámolását. A kormányhivatal eljárást indított az üzemeltetővel szemben.