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Rágcsálókra és súlyos hiányosságokra bukkantak a Semmelweis Egyetemet kiszolgáló konyhában: azonnal felfüggesztették a működését
Rágcsálók jelenléte és súlyos higiéniai hiányosságok miatt a kormányhivatal átmenetileg bezáratta a Semmelweis Egyetem étkeztetését végző Gasztvitál cégcsoport Balassa utcai konyhájának több részlegét. A részleges lezárás ellenére a klinikai étkeztetés zavartalan, megbetegedés nem történt.
Az élelmiszer-biztonsági felügyelők még október 12-én tartottak helyszíni ellenőrzést, amelynek során jelentős rágcsálószennyezettségre és általános higiéniai problémákra derült fény. A feltárt hiányosságok miatt a hatóság azonnal felfüggesztette a gluténmentes konyha, az à la carte ételosztó helyiség, valamint a krémeket készítő részleg működését - közölte a Telex.
A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint a részleges korlátozás nem okozott fennakadást a betegek ellátásában és élelmezésében. A kormányhivatal és az egyetem egyaránt megerősítette, hogy a higiéniai problémákkal összefüggésben semmilyen fertőzésről vagy megbetegedésről nem érkezett bejelentés az elmúlt hetekben.
A hatósági tiltás mindaddig érvényben marad, amíg az üzemeltető cégcsoport hitelt érdemlően nem igazolja a hiányosságok maradéktalan felszámolását. A kormányhivatal eljárást indított az üzemeltetővel szemben.
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