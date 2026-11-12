További részleteket közölt az Egészségügyi Minisztérium: így lehet majd kiváltani vény nélkül az esemény utáni tablettát

Ma délután Magyar Péter miniszterelnök videóban jelentette be, hogy módosul a szívhangrendelet, vény nélkül kiválthatóvá válik a sürgősségi fogamzásgátló tabletta, valamint új intézkedéscsomag indul a menstruációs szegénység felszámolására. Az Egészségügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében osztott meg további részleteket az egészségügyet érintő intézkedésekről.

A bejegyzés szerint széles körű szakmai és társadalmi párbeszédet követően elfogadott változtatások értelmében átalakul a terhességmegszakítást megelőző eljárásrend. A tárca rámutatott, hogy a korábbi szabályozás szakmailag és etikailag is megkérdőjelezhető volt, ráadásul a krízishelyzetben lévő nők traumatizálása mellett sem érte el a célját, mivel az abortuszok száma még emelkedett is. "A jövőben egyetlen nőnek sem kell akarata ellenére meghallgatnia a szívhangot, vagy megnéznie a magzati életfunkciókat. Hogy szeretné-e megismerni őket, arról mindenki maga dönt" – hangsúlyozta a minisztérium.

Az új előírások szerint az orvos csupán egyetlen alkalommal, tárgyilagosan tájékoztatja a pácienst a lehetőségről. Amennyiben a várandós nő nem kéri a magzati életfunkciók bemutatását, döntését nem kell megindokolnia, és külön lemondó nyilatkozatot sem kell aláírnia. Az ellátása, valamint a Családvédelmi Szolgálat eljárása hátrányok nélkül, zavartalanul folytatódik, a terhességmegszakítás törvényi feltételei és határidői pedig változatlanok maradnak.

Vény nélkül kapható lesz az esemény utáni tabletta

Jelentős változás, hogy a 14. életévüket betöltött személyek előzetes orvosi vizsgálat és vény nélkül, közvetlenül a gyógyszertárakban is hozzájuthatnak majd az esemény utáni tablettához, míg a 14 év alattiak számára a készítmény továbbra is vényköteles marad. Mivel a sürgősségi fogamzásgátló hatásossága a védekezés nélküli együttlét utáni idő előrehaladtával csökken, a vénymentesség a gyorsabb hozzáférést szolgálja.

A gyógyszert személyesen kell kiváltani, a kiadás előtt pedig a gyógyszerész egy rövid kérdőív alapján négyszemközti konzultációt folytat a biztonságos alkalmazás feltételeiről. Ennek során tisztázzák az együttlét óta eltelt időt, az egyéb szedett gyógyszereket, valamint az orvosi vizsgálat esetleges szükségességét. Ha a beszélgetés során kényszer vagy szexuális erőszak gyanúja merül fel, a szakember a megfelelő segítséghez irányítja az érintettet. A miniszter egyúttal hangsúlyozta, hogy a tüszőrepedést (ovulációt) késleltető vagy megakadályozó készítmény a terhesség megelőzésére szolgál, tehát nem minősül abortusztablettának.

A várandós nők fokozott támogatása mellett a szaktárca a menstruációs szegénység ellen is fellép. Annak érdekében, hogy a rászoruló nőknek és lányoknak ne kelljen választaniuk az alapvető higiéniai termékek és más nélkülözhetetlen kiadások között, a kormány célzott intézkedéscsomagot indít a hozzáférés biztosítására. "Célunk, hogy minél kevesebb legyen a nem kívánt terhesség és az abortusz, és minden nő biztonságban, méltósággal kapja meg a szükséges ellátást" – zárta bejegyzését az egészségügyi miniszter.