A parlamenti álláspont szerint az uniós válságkezelésnek nemcsak a már bekövetkezett katasztrófák elhárítására kell koncentrálnia.
További részleteket közölt az Egészségügyi Minisztérium: így lehet majd kiváltani vény nélkül az esemény utáni tablettát
Ma délután Magyar Péter miniszterelnök videóban jelentette be, hogy módosul a szívhangrendelet, vény nélkül kiválthatóvá válik a sürgősségi fogamzásgátló tabletta, valamint új intézkedéscsomag indul a menstruációs szegénység felszámolására. Az Egészségügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében osztott meg további részleteket az egészségügyet érintő intézkedésekről.
A bejegyzés szerint széles körű szakmai és társadalmi párbeszédet követően elfogadott változtatások értelmében átalakul a terhességmegszakítást megelőző eljárásrend. A tárca rámutatott, hogy a korábbi szabályozás szakmailag és etikailag is megkérdőjelezhető volt, ráadásul a krízishelyzetben lévő nők traumatizálása mellett sem érte el a célját, mivel az abortuszok száma még emelkedett is. "A jövőben egyetlen nőnek sem kell akarata ellenére meghallgatnia a szívhangot, vagy megnéznie a magzati életfunkciókat. Hogy szeretné-e megismerni őket, arról mindenki maga dönt" – hangsúlyozta a minisztérium.
Az új előírások szerint az orvos csupán egyetlen alkalommal, tárgyilagosan tájékoztatja a pácienst a lehetőségről. Amennyiben a várandós nő nem kéri a magzati életfunkciók bemutatását, döntését nem kell megindokolnia, és külön lemondó nyilatkozatot sem kell aláírnia. Az ellátása, valamint a Családvédelmi Szolgálat eljárása hátrányok nélkül, zavartalanul folytatódik, a terhességmegszakítás törvényi feltételei és határidői pedig változatlanok maradnak.
Vény nélkül kapható lesz az esemény utáni tabletta
Jelentős változás, hogy a 14. életévüket betöltött személyek előzetes orvosi vizsgálat és vény nélkül, közvetlenül a gyógyszertárakban is hozzájuthatnak majd az esemény utáni tablettához, míg a 14 év alattiak számára a készítmény továbbra is vényköteles marad. Mivel a sürgősségi fogamzásgátló hatásossága a védekezés nélküli együttlét utáni idő előrehaladtával csökken, a vénymentesség a gyorsabb hozzáférést szolgálja.
A gyógyszert személyesen kell kiváltani, a kiadás előtt pedig a gyógyszerész egy rövid kérdőív alapján négyszemközti konzultációt folytat a biztonságos alkalmazás feltételeiről. Ennek során tisztázzák az együttlét óta eltelt időt, az egyéb szedett gyógyszereket, valamint az orvosi vizsgálat esetleges szükségességét. Ha a beszélgetés során kényszer vagy szexuális erőszak gyanúja merül fel, a szakember a megfelelő segítséghez irányítja az érintettet. A miniszter egyúttal hangsúlyozta, hogy a tüszőrepedést (ovulációt) késleltető vagy megakadályozó készítmény a terhesség megelőzésére szolgál, tehát nem minősül abortusztablettának.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A várandós nők fokozott támogatása mellett a szaktárca a menstruációs szegénység ellen is fellép. Annak érdekében, hogy a rászoruló nőknek és lányoknak ne kelljen választaniuk az alapvető higiéniai termékek és más nélkülözhetetlen kiadások között, a kormány célzott intézkedéscsomagot indít a hozzáférés biztosítására. "Célunk, hogy minél kevesebb legyen a nem kívánt terhesség és az abortusz, és minden nő biztonságban, méltósággal kapja meg a szükséges ellátást" – zárta bejegyzését az egészségügyi miniszter.
Itt vannak a részletek: így változik a szívhangrendelet, ezt kell tudni a vény nélküli esemény utáni tablettáról
Módosítja a kormány az úgynevezett szívhangrendeletet, de nem törli el teljesen a 2022-ben bevezetett szabályozást.
Nyilvánosságra kerültek az egészségügyi reformtervek: kiderült, hogyan alakították volna át a magyar kórházakat
Hat, összesen mintegy 1650 oldalas dokumentumot tett közzé az Egészségügyi Minisztérium a magyar egészségügy átalakításáról.
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) új biztonsági figyelmeztetés feltüntetésére kötelezi a GLP-1-típusú készítmények gyártóit.
Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
Közfinanszírozottá tenné a csecsemők RSV elleni megelőző kezelését az Egészségügyi Minisztérium a következő években.
Több mint 150 év után át kell értékelni a normális testhőmérsékletet: a 37 fok már nem számít általános etalonnak.
A férfiak rövidebb várható élettartama mögött nemcsak biológiai különbségek, hanem társadalmi elvárások, káros szokások is hozzájárulnak.
Új fajtáját azonosították a rettegett népbetegségnek: Magyarországon is rengetegen szenvednek benne – sokaknak fel se tűnik a dolog
Magyarországon a 15 éves és idősebb népesség mintegy egyötödénél jelentkeznek legalább enyhe depressziós tünetek
Most közölte az egészségügyi miniszter, fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: teljesen átalakul az egészségbiztosítás
Dr. Hegedűs Zsolt tisztázta az egészségügyi szakdolgozói béremeléshez kapcsolódó besorolási szabályokat, valamint ismertette a NEAK tervezett átalakításának főbb irányait.
Ebben a 6 magyar városban emelkedik a covidosok száma: hamarosan jöhet a nagyobb megbetegedési hullám
Országos szinten továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, hat magyar városban azonban emelkedést mértek a szakemberek a 44. héten.
Komoly szigorítás jöhet a szilveszteri tűzijátékoknál: az orvosok szerint nem lehet tovább halogatni a lépést
Bár a tűzijátékok az ünnepek elmaradhatatlan kellékei, évente emberek ezreinek okoznak súlyos sérüléseket.
Már elérhető az influenza elleni védőoltás a háziorvosoknál: ezeknek a magyaroknak ingyen jár a vakcina
Országszerte elérhető már a háziorvosoknál a 2026/2027-es influenzaszezonra készült védőoltás.
Veszélyes kozmetikumok terjednek Magyarországon: sokan észre sem veszik, mivel kenik valójában a bőrüket
Az uniós veszélyes termékriasztások 36 százaléka kozmetikumokat érintett 2025-ben, Magyarországon ennél sokkal magasabb volt az arány.
Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is
Korábbi ébredés, rendszeres edzés, tudatosabb étkezés és több olvasás: ezekhez hasonló vállalásokkal vágnak neki az év utolsó hónapjainak a winter arc követői.
Közelít a demográfiai katasztrófa Magyarországon: egyre csak öregszik a lakosság, ebből rövidesen nagy baj lehet
Az Eurostat 2026-os demográfiai jelentése drámai képet fest az Európai Unió és Magyarország elöregedéséről, valamint a népességfogyásról.
Rágcsálókra és súlyos hiányosságokra bukkantak a Semmelweis Egyetemet kiszolgáló konyhában: azonnal felfüggesztették a működését
Rágcsálók jelenléte és súlyos higiéniai hiányosságok miatt a kormányhivatal átmenetileg bezáratta a Semmelweis Egyetem étkeztetését végző konyhát.
Nagyon komoly változás előtt állhat a magyar patikák világa: mi lesz így ezekkel a szuperfontos gyógyszerekkel?
Az Egyesült Államok új gyógyszerár-szabályozása, valamint a kínai gyógyszerfejlesztési ambíciók komoly láncreakciót indíthatnak el a világban.
Durva jogi visszavágás: elképesztő összeget követelnek az Egyesült Államoktól a koronavírus-vádak miatt
Több mint 53 milliárd dolláros kártérítési pert indítottak Kínában az amerikai Missouri állam, valamint annak jelenlegi és korábbi főügyészei ellen.
Magyarország a hatodik helyen szerepel az orvoslátogatások gyakoriságát vizsgáló, negyven országot összehasonlító rangsorban.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.