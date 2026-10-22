Hivatalos, új forintérmét vezetnek be Magyarországon október 23-án: ezüstből készül - így néz ki, ennyit ér

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára október 23-án 20 ezer forintos ezüst emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. Az emlékérméből mindössze 5000 darabot vernek, és a hátlapján Nagy László egyik versének sora olvasható.

Az MNB 2026-os emlékérme-kibocsátási programja tizenegyedik eleme az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készült érme, a tervezett kibocsátás napja 2026. október 23. A kibocsátásról szóló jegybanki rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben. Az érmét Szanyi Péter tervezte.

Ezek az érme műszaki adatai

Az MNB kibocsátási programja szerint a 20 ezer forintos névértékű emlékérme 925 ezrelékes finomságú ezüstből készül, vagyis 31,46 grammos súlyából nagyjából 29,1 gramm a tiszta ezüst. Az érme átmérője 38,61 milliméter, a széle recézett. Legfeljebb 5000 darab verhető belőle, mindegyik Proof, azaz tükörveret minőségben.

Az MNB 2026-os emlékérme-kibocsátási programjának tizenegyedik eleme, az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készült érme műszaki adatai.

Mitől különleges ez az érme?

Csak ezüstből készül. Az idei program legtöbb eleméből – Papp Lászlótól a mohácsi csatán át Krasznahorkai Lászlóig – egy drágább ezüst és egy olcsóbb, színesfém változat is készül. Az 1956-os érméből viszont az MNB programja kizárólag ezüst verzióval számol, névértékű színesfém „testvére” nincs.

Az idei program legtöbb eleméből – Papp Lászlótól a mohácsi csatán át Krasznahorkai Lászlóig – egy drágább ezüst és egy olcsóbb, színesfém változat is készül. Az 1956-os érméből viszont az MNB programja kizárólag ezüst verzióval számol, névértékű színesfém „testvére” nincs. Egyedi a címlete. Az idei program ezüstérméi 10, 25, 30 és 40 ezer forintos névértékűek, a 20 ezer forintos címlet csak ennél az érménél szerepel.

Az idei program ezüstérméi 10, 25, 30 és 40 ezer forintos névértékűek, a 20 ezer forintos címlet csak ennél az érménél szerepel. Kevés készül belőle. Az 5000 darabos maximális mennyiség a programban szokásos ezüstveret-méret, de a teljes kínálatot így is ennyi érme adja, színesfém alternatíva nélkül.

Az 5000 darabos maximális mennyiség a programban szokásos ezüstveret-méret, de a teljes kínálatot így is ennyi érme adja, színesfém alternatíva nélkül. Nem névértéken lehet megvenni. A gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. a 2025 márciusa óta tartó erőteljes ezüstár-emelkedés miatt a 2026-tól kibocsátott ezüst emlékérméket már piaci alapú áron értékesíti, nem a rajtuk szereplő névértéken. Az aktuális árról és az előjegyzési szabályokról a penzvero.hu ad tájékoztatást. Fontos tudni, hogy az ár a mindenkori ezüstpiaci árfolyamhoz igazodik.

Mi látható az érmén?

Az érme előlapján utcaköveken fekvő, darabokra tört ötágú csillag látható, a jobb oldali csillagágak között az 1956-os évszámmal. A hátlapon szaggatott szélű zászló szerepel – a lyukas zászló a forradalom egyik legismertebb jelképe –, a bal felső sarokban a 70-es számmal. A hátlap jobb alsó sarkába egy öt sorba tördelt versrészlet került:

Békéért esdő zászlók lobognak

És, hogy honnan származik az idézet? A sor Nagy László Gyöngyszoknya című verséből való, amely 1953-ban, vagyis három évvel a forradalom előtt született. A Kossuth-díjas költő (1925–1978) a 20. századi magyar líra egyik meghatározó alakja.

Nemcsak a gyűjtői érme drága: az ötforintos fémtartalma is lekörözte a névértéket

Ha már pénzérmék: a forgalmi érmék világában épp fordított folyamat zajlik, mint a gyűjtői ezüstnél. Ahogy arról nemrég a Pénzcentrum is beszámolt, egy Instagram-videó készítője kiszámolta, hogy egy 10 kilogrammos ötforintos-csomag névértéke 11 905 forint. A benne lévő nagyjából 7,5 kilogramm réz azonban a világpiaci árak alapján akár 35 ezer forintot is érhet, vagyis közel háromszor annyit.

A számítás persze szemléltető jellegű. A fémhulladék-átvevők az érméket ilyen formában valószínűleg nem vennék át, a tényleges átvételi ár is jelentősen eltérhet, a házi beolvasztás pedig semmiképp nem követendő ötlet. A videó készítője szerint a 10 forintosnál is meghaladhatja a gyártási költség a névértéket. Hogy pontosan mennyibe kerül az érmék előállítása, azt az MNB üzleti titokként kezeli.

A kérdés így is visszatérő: ötforintosért ma szinte semmit nem lehet venni, az érmék jellemzően fiókokban, pénztárcákban, autókban hevernek. A forintsorozat 1990-es megújításakor alkalmazott D-metric módszer a címleteket az egynapi átlagos munkabérhez igazítja, és az IMF is helyesnek tartja. E módszer alapján az ötforintos már a határán van annak, hogy érdemes-e forgalomban tartani. Az MNB ugyanakkor többször jelezte, hogy nem tervezi a forintsorozat módosítását.

Képek: Az MNB 2026-os emlékérme-kibocsátási programja