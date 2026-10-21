Zászlófelvonás, ünnepi beszéd, koncertek, családi programok és látványos fényfestés is várja az érdeklődőket Budapesten.
Így változik a boltok nyitvatartása: erre készülhetnek az Aldi, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco vásárlói
Háromnapos hosszú hétvége jön október 23-án, ám a pihenés előtt nem árt előre gondoskodni a bevásárlásról. Pénteken a legnagyobb élelmiszerláncok üzletei jellemzően zárva tartanak, a hétvége további napjain viszont már visszatér a megszokott nyitvatartási rend. Szerencsére az ünnepnapon is nyitva lesz néhány kisebb üzlet és benzinkúti bolt, ahol még beszerezhetjük a legszükségesebbeket. Mutatjuk, hogyan alakul a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén.
Az október 23-i munkaszüneti nap idén péntekre esik, melynek nagy előnye, hogy így egy háromnapos hosszú hétvége vár ránk. Ugyanakkor nemcsak az esetleges programokkal kapcsolatban érdemes előre gondolkozni, hanem a bevásárlást illetően is, hiszen mint ilyenkor mindig, a nagyobb élelmiszerláncok üzletei az ünnepnapon zárva tartanak, viszont csütörtökön még a megszokott nyitvatartás szerint intézhetjük a vásárlásainkat.
Aldi
Az Aldi boltjai október 23-án nem nyitnak ki, ezért a nagybevásárlást érdemes még csütörtökön elintézni. A hétvége további napjain a megszokott nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.
Auchan
Az Auchan hagyományos áruházai október 23-án zárva lesznek. Szombaton és vasárnap viszont már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.
CBA, Príma, Coop és Reál
Ezeknél az üzletláncoknál nincs minden boltra érvényes, egységes nyitvatartás, mivel a helyi üzemeltetésű egységek rendje eltérhet. A legtöbb üzlet pénteken zárva tart, de előfordulhatnak kivételek, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a kiválasztott bolt nyitvatartását.
Lidl
A Lidl üzletei október 22-én, csütörtökön még a megszokott nyitvatartás szerint működnek, pénteken azonban zárva tartanak. Szombaton és vasárnap ismét a szokásos hétvégi rend szerint vásárolhatunk az üzletekben.
PENNY
A PENNY üzletei pénteken zárva lesznek, ezért érdemes előre gondoskodni a szükséges élelmiszerekről. Csütörtökön még a megszokott rend szerint vásárolhatunk, a hétvégén pedig visszatér a normál nyitvatartás.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
SPAR és INTERSPAR
A hagyományos SPAR szupermarketek és az INTERSPAR hipermarketek október 23-án zárva tartanak, de szombaton és vasárnap újra kinyitnak. Egyes speciális üzletek, például bizonyos benzinkúti egységek azonban kivételt jelenthetnek, és nyitva lehetnek az ünnepnapon is – ezt szintén érdemes ellnőrizni indulás előtt.
Tesco
A Tesco hipermarketjei és hagyományos üzletei pénteken zárva lesznek, de szombaton és vasárnap már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint lehet vásárolni.
Hol lehet vásárolni október 23-án?
A nagy üzletláncok zárva tartása ellenére egyes benzinkutakon működő boltok, köztük bizonyos SPAR Express és DESPAR üzletek is nyitva lehetnek. Emellett néhány kisebb SPAR Market és SPAR partner, családi élelmiszerbolt, éjjel-nappali üzlet vagy pékség is fogadhat vásárlókat, de a nyitvatartás minden esetben az adott üzlettől függ.
A legbiztosabb megoldás tehát az, ha a nagybevásárlást még csütörtökre időzítjük, és nem hagyjuk az utolsó pillanatra a hűtő feltöltését. Aki ezt elmulasztja, annak pénteken elsősorban a kivételként nyitva tartó kisebb üzletekkel és benzinkúti boltokkal érdemes számolnia. Szombaton és vasárnap viszont már ismét a megszokott hétvégi rend szerint vásárolhatunk a nagyobb üzletláncoknál is.
Minden évben megfogadjuk, hogy idén nem költekezünk túl karácsonykor, mégis előfordul, hogy december 23-án kapkodva vásároljuk a túlárazott ajándékokat.
A Vintedre is begyűrűztek a francia zavargások: így lépnek fel a lopott árukkal kereskedőkkel szemben
Eltávolította a felületéről a franciaországi zavargások során kifosztott üzletekből származó árukra vonatkozó hirdetéseket a Vinted.
A Dining Guide Top100 Étteremkalauza 2026-ban is rangsorolta Magyarország legjobb pizzériáit:
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
Nem minden áruházi parkolóban lehet korlátlan ideig ingyen várakozni, és még ugyanazon boltlánc üzleteinél is eltérhetnek a feltételek.
A hatósági csalamádé-ellenőrzések során több hiányosságra is fény derült, elsősorban az összetevők arányában, a jelölés és az allergénkezelés területén.
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a 2027-es költségvetésben belengetett különadó-emelés kevésbé fáj, mert az árréesstopot kivezetik.
Költségvetés 2027: nem teljesen elégedettek a magyar boltok, ezt várják az árrésstop kivezetésén felül
Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli az árrésstop kivezetését, mert a döntéssel a magyar vásárlók és a hazai élelmiszer-gazdaság is jól jár.
Súlyos fulladásveszély miatt visszahívtak egy Temun árult bébi játszószőnyeget és labdamedencét.
Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért
Az európai üvegvisszaváltó rendszerek jelentősen eltérnek egymástól: a magyar megoldással szemben sok helyen a csomagolás mérete és anyaga is meghatározza a visszakapott pénzt.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
Egy elromlott mosógép, telefon vagy háztartási gép javítása ma sokszor majdnem annyiba kerül, mint egy új készülék, ezért a fogyasztók gyakran inkább a cserét választják.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
Amikor egy régóta használt tárgy elromlik, a tulajdonosnak érdemes mérlegelnie, hogy megéri-e még pénzt költenie rá.
Fontos hírt kaptak a Telekom-ügyfelei: változik a számlák befizetése, ezeknek az ügyfeleknek csak pár napjuk maradt
Október 31-én véget ér a Magyar Telekom és a Díjnet együttműködése, innentől tehát a Díjneten nem lehet számlákat befizetni.
Óriási akciót robbantott a Pepco október közepén: ennek rengeteg családanya örülni fog, ezeket keresi most mindenki
Női télikabátokkal, bokacsizmákkal és meleg kiegészítőkkel, valamint a gyerekeknek Mancs őrjáratos darabokkal készül október 15-től a Pepco.
Romló terméskilátások, emelkedő világpiaci árak és korábbi jelzik, hogy egyre feszültebbé válik a cukorpiac.
Helyreigazító közlemény az „Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette” címmel megjelent cükkünk kapcsán.
3 Parkside barkácsgép, ami nélkül nem érdemes nekimenni az őszi kerti munkáknak: most hétvégén indul az akció
Két akkumulátoros vágóeszköz és egy elektromos lombszívó is bekerült a Lidl szombaton induló ajánlatai közé.
Csúnyán lehúzta Rácz Jenő mekis luxushamburgerét a magyar gasztroinfluenszer: “Ezt a hamburgert soha ne vegyétek meg”
Nem győzte meg Erdődi Pétert a McDonald’s Rácz Jenő nevével kínált új hamburgere.
Gasztronómiai szakújságírók nemrég összevetették a McDonald’s és a Burger King húspogácsáját. Arra jutottak, hogy...
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.