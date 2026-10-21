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Vásárlás

Így változik a boltok nyitvatartása: erre készülhetnek az Aldi, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco vásárlói

Pénzcentrum
2026. október 21. 16:44

Háromnapos hosszú hétvége jön október 23-án, ám a pihenés előtt nem árt előre gondoskodni a bevásárlásról. Pénteken a legnagyobb élelmiszerláncok üzletei jellemzően zárva tartanak, a hétvége további napjain viszont már visszatér a megszokott nyitvatartási rend. Szerencsére az ünnepnapon is nyitva lesz néhány kisebb üzlet és benzinkúti bolt, ahol még beszerezhetjük a legszükségesebbeket. Mutatjuk, hogyan alakul a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén.

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Az október 23-i munkaszüneti nap idén péntekre esik, melynek nagy előnye, hogy így egy háromnapos hosszú hétvége vár ránk. Ugyanakkor nemcsak az esetleges programokkal kapcsolatban érdemes előre gondolkozni, hanem a bevásárlást illetően is, hiszen mint ilyenkor mindig, a nagyobb élelmiszerláncok üzletei az ünnepnapon zárva tartanak, viszont csütörtökön még a megszokott nyitvatartás szerint intézhetjük a vásárlásainkat.

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Aldi

Az Aldi boltjai október 23-án nem nyitnak ki, ezért a nagybevásárlást érdemes még csütörtökön elintézni. A hétvége további napjain a megszokott nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.

Auchan

Az Auchan hagyományos áruházai október 23-án zárva lesznek. Szombaton és vasárnap viszont már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.

CBA, Príma, Coop és Reál

Ezeknél az üzletláncoknál nincs minden boltra érvényes, egységes nyitvatartás, mivel a helyi üzemeltetésű egységek rendje eltérhet. A legtöbb üzlet pénteken zárva tart, de előfordulhatnak kivételek, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a kiválasztott bolt nyitvatartását.

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Lidl

A Lidl üzletei október 22-én, csütörtökön még a megszokott nyitvatartás szerint működnek, pénteken azonban zárva tartanak. Szombaton és vasárnap ismét a szokásos hétvégi rend szerint vásárolhatunk az üzletekben.

PENNY

A PENNY üzletei pénteken zárva lesznek, ezért érdemes előre gondoskodni a szükséges élelmiszerekről. Csütörtökön még a megszokott rend szerint vásárolhatunk, a hétvégén pedig visszatér a normál nyitvatartás.

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SPAR és INTERSPAR

A hagyományos SPAR szupermarketek és az INTERSPAR hipermarketek október 23-án zárva tartanak, de szombaton és vasárnap újra kinyitnak. Egyes speciális üzletek, például bizonyos benzinkúti egységek azonban kivételt jelenthetnek, és nyitva lehetnek az ünnepnapon is – ezt szintén érdemes ellnőrizni indulás előtt.

Tesco

A Tesco hipermarketjei és hagyományos üzletei pénteken zárva lesznek, de szombaton és vasárnap már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint lehet vásárolni.

Hol lehet vásárolni október 23-án?

A nagy üzletláncok zárva tartása ellenére egyes benzinkutakon működő boltok, köztük bizonyos SPAR Express és DESPAR üzletek is nyitva lehetnek. Emellett néhány kisebb SPAR Market és SPAR partner, családi élelmiszerbolt, éjjel-nappali üzlet vagy pékség is fogadhat vásárlókat, de a nyitvatartás minden esetben az adott üzlettől függ.

A legbiztosabb megoldás tehát az, ha a nagybevásárlást még csütörtökre időzítjük, és nem hagyjuk az utolsó pillanatra a hűtő feltöltését. Aki ezt elmulasztja, annak pénteken elsősorban a kivételként nyitva tartó kisebb üzletekkel és benzinkúti boltokkal érdemes számolnia. Szombaton és vasárnap viszont már ismét a megszokott hétvégi rend szerint vásárolhatunk a nagyobb üzletláncoknál is.
Címlapkép: Getty Images
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