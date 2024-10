Sokkoló, mennyibe kerül egy óra a pszichológusnál: milliók mehetnek rá egy évben, megéri egyáltalán?

Az elmúlt években egyre többen fordulnak pszichológushoz, hogy mentális egészségüket megőrizzék, ám a magánrendelők árai az egekbe szöktek. Hogyan választhatjuk ki a legjobb ár-érték arányú szolgáltatást, és milyen lehetőségeink vannak a közegészségügyben? Cikkünkben a pszichológiai szolgáltatások piacát térképezzük fel, és segítünk megtalálni a legjobb megoldást, azoknak, akik ilyen irányú segítségre szorulnak.

Az elmúlt időszakban jelentős változás történt a mentális egészség társadalmi megítélésében. Egyre több ember ismeri fel, hogy lelki egészségük megőrzése ugyanolyan fontos, mint a fizikai állapotuk gondozása. A pszichológusokkal szembeni elutasítottság egyre csökken, és sokak számára már természetessé vált, hogy szakemberhez forduljanak lelki problémáik megoldása érdekében. A pandémia, a fokozott stressz és a mindennapi élet kihívásai is hozzájárultak ahhoz, hogy a pszichológiai támogatás iránti igény növekedjen.

Azonban, ahogy a kereslet nőtt, úgy emelkedtek a magán pszichológusok által kínált szolgáltatások árai is. Manapság egy pszichológiai konzultáció vagy terápia akár több tízezer forintba is kerülhet, ami sokak számára megnehezíti, hogy rendszeres támogatáshoz jussanak. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy ár-érték arányban a lehető legjobb szolgáltatást válasszuk, és tisztában legyünk azzal, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre mind a magánrendelőkben, mind pedig a közegészségügy keretein belül.

A Pénzcentrum ebben a cikkben annak jár utána, hogy milyen szolgáltatásokat és mennyiért lehet igénybe venni a magán pszichológusi rendelőkben, valamint azt is megvizsgáljuk, milyen lehetőségeket kínál a közegészségügy azok számára, akik anyagilag kevésbé engedhetik meg maguknak a magánszektort. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk az olvasóknak a legmegfelelőbb szolgáltatás kiválasztásában, hogy a mentális egészségük ne legyen a pénzügyi lehetőségek függvénye.

Pánikbetegség, szorongás, önbizalomhiány: egyre több fiatal kezelné ezeket a problémákat

Mielőtt rátérnénk a statisztikákra, a cikkben röviden bemutatjuk a jelelegi terápiás trendeket, amely kiterjed például az emberek pszichoterápia iránt tanusított viszonyára. Kérdéseinkkel megkerestük a Pszichomegálló Tanácsadó és Terápiás Központot is, akiktől megtudtuk, hogy

Magyarországon az elmúltl években minimálisan, de nőtt a mentálhigiénés ellátás elfogadottsága, de csupán a fiatal- és középkorúak körében, az idősebb generáció továbbra is elutasítónak számít: szégyennek vagy feleslegesnek tartják a pszichológushoz járást. A kereslet viszont összességében nőtt

– mondta el Fialáné Szabó Judit, az intézmény egyik munkatársa.

A szakember szerint a leginkább jellemző problémák, amikkel felkeresik a magánrendelőket jelenleg, az a pánikbetegség, a közlekedési fóbia, a depresszió, a generalizált szorongás, az önbizalomhiány, az önértékelési problémák, (emögött gyakran gyerekkori szóbeli, fizikai bántalmazás vagy leértékelés áll, amelyet családtagok vagy kortársak követnek el, "bullying" jelensége) és a kiégés.

A pszichológus további problémákat is felsorolt. Mint elmondta: gyakoriak a párkapcsolati gondok is: szóbeli és fizikai bántalmazás, nem megfelelő konfliktuskezelés, érzelmi elhanyagolás, fokozott kontroll, féltékenység, (a tradicionális férfi-női szerepek még mindig erősen hatnak) – hangsúlyozta a szakember.

Gyakran előfordul, hogy a nők a munkahely mellett magukra maradnak a gyerekek és a háztartásbeli teendők ellátásával, ami gyakran szintén szorongáshoz vezet, különösen, ha nincs megfelelően kezelve a másik fél által ez a szerep

– tette hozzá.

Ugyanakkor a nemi eloszlás terén nem érzékel különbségeket a szakember. "A klinikai panaszokban körülbelül egyforma arányban lehetnek érintettek nők és férfiak egyaránt. A férfiak részéröl viszont gyakoribb a kontroll a másik személy felett, az érzelmi elhanyagolás, féltékenység, dühkezelési probléma. A kiégés mindkét nemet érinti” – mondta el.

Ilyen árakra számíthatunk Budapesten és a főbb megyeszékhelyeken

Azt manapság talán senkinek nem kell magyarázni, hogy a magánpszichológus praxisok árai egyre borsosabbak, és sokak számára már tényleg megfizethetetlenek. De vajon mitől ilyen drága ez a szolgáltatás?

A képzés idejének és költségének finanszírozásán túl gyakran elsiklik az ember amellett, hogy az önismeret és a szupervízió a pszichológusok és pszichoterapeuták munkája alatt folytatódik. Tehát valójában a terápiás 50-60 percnél sokkal több időt invesztál bele a szakember egyetlen páciens problémájába.

Emellett többnyire a szolgáltatás része a rendelkezésre állás is. Ha valaki a pszichológusát egy váratlan időpontban felhívja, az valószínűleg fel fogja venni a telefont és segíteni fog. Emellett az időpontok szűkössége erős árfelhajtó erővel jár. Napi három-négy, este érkező kliensből csak kellően magas árak mellett tud fenntartható lenni egy praxis.

A táblázatból jól látszik, hogy az egyéni terápiás árak számos vidéki településen 20 000 forintba, vagy még annál is többe kerülnek, ami azért már Budapesten is a drágább árkategóriába tartozik. És bár igyekeztünk néhány városban, például Miskolcon és Pécsen olcsóbb rendelőket kiválasztani, egyébként ezekben a városokban is gyakori ez az árfekvés. Ez talán azt jelentheti, hogy a képzett mentálhigiénés szakemberek esetében a munkaerő leginkább a főváros felé tolódik, ami vidéken sok rendelő esetében monopol helyzetet idézhet elő.

Emiatt sokan talán joggal tartják az ilyen rendelőket megfizethetetlennek, főleg, hogy a legtöbb rendelő havi 1-2 alkalomra nem is vállal pácienseket: a legtöbb helyen bele se kezdenek a munkába, ha valaki nem köteleződik el havonta legalább 3-4 alkalomra, ami azért már egy kisebb vagyon, főleg ha egy évig, vagy még annál is tovább tart a terápia.

Ha kicsit eljátszunk a gondolattal, hogy valaki elköteleződik egy terápia iránt, és egy éven keresztük minden héten ellátogat a pszichológushoz (ami azért nem feltétlenül egy elrugaszkodott szám, ha valaki komoly változást szeretne elérni), akkor akár évente 960 000 forintot is kifizethet egy szakembernek, anélkül, hogy előre biztosan tudná: az ülések végül jelentős javulást eredményeznek majd.

Ilyen lehetőségek állnak rendelkezésre a közegészségügyben

Sokan talán nem is tudják, de Magyarországon a társadalombiztosítás (TB) keretein belül is lehetőség van pszichológiai ellátás igénybevételére. A közegészségügyi intézmények széles spektrumon kínálnak ilyen szolgáltatásokat, így a mentálhigiénés segítség elérhetővé válik a lakosság számára.

A PsziPont oldalán egyébként térképen, illetve táblázatba foglalva is mutatják, mely helyeken elérhető ilyen közszolgáltatás:

És bár sokan attól tartanak, hogy az állami intézményeknél alacsonyabb színvonalú szolgáltatást kapnak, valójában a közegészségügyi intézmények is magasan képzett pszichológusokkal és mentálhigiénés szakemberekkel dolgoznak, így egy kis szerencsével, az állami rendszer keretein belül is találhatunk magas szintű ellátást.

Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy ezek nem pszichológusi praxisok, hanem pszichiátriai szakrendelők. És mint az általunk megkérdezett szakember egy kérdésünkre elmondta: egyébként a legtöbb helyen, akárcsak a hagyományos egészségügyi problémák esetén, hosszú várólista után lehet csak bejutni a Pszichiátriai Szakrendelőkbe.

Ez nyilván nem minden településen van így, ezért érdemes hangsúlyozni: a szerencsén is múlik, ki milyen minőségű és milyen távú ellátásban tud részesülni a magánegészségügyben.

Ugyanakkor sokan amiatt ódzkodnak a pszichológiai segítségtől, mert visszatartó erőként hat rájuk az, ha fizetniük kell azért, hogy támogatást és empátiát kapjanak valakitől, és ez sokszor egy bizalmi helyzet kialakulásában is gátló tényező lehet. Számukra fontos tudni, hogy a pszichológiai ellátásnak nem feltétlenül kell költséges luxusnak lennie, hanem egy elérhető, TB-támogatott lehetőség is lehet.