Rengeteg magyarnak jár ez a nyugdíjas utalvány: hamarosan hozza a postás, így lehet sokat spórolni vele

Megkezdődött az Ellátottak utazási utalványainak postai kézbesítése - közölte a Magyar Államkincstár (MÁK). 2026. március közepéig több mint háromszázezer 65 év alatti nyugdíjas kapja meg az úgynevezett Ellátottak utazási utalványát, amely korlátlan számú díjmentes utazásra jogosít a helyközi közlekedésben, illetve 90%-os kedvezménnyel teszi lehetővé vármegye- és országbérlet vásárlását. Ez a "nyugdíjas utalvány" azoknak jár, akik nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, és április 1-jéig még nem töltik be a 65. életévüket. Cikkünkben a jogosultak körére részletesen kitérünk, illetve arra, mi a teendő, ha a jogosult nem kapta meg az utalványt, elköltözött, elvesztette azt, és sok más tudnivalóra.

Az Ellátottak utazási utalványa egy évig érvényes. A tavalyi utazásra jogosító nyugdíjas utalvány érvényessége 2026. március 31-éig tart, ezért fontos, hogy mindenkihez március közepéig megérkezzen a nyugdíjas utazási utalvány. Az utalványokat tavaly is több mint 300 ezren kapták meg, ez a szám nem sokat változott. Ellátottak utazási utalványaira tipikusan a nők40 kedvezménnyel nyugdíjazottak, özvegyi nyugdíjban, illetve egyéb nyugdíjszerű ellátásokban részesülők jogosultak, akik még nem töltötték be a 65. életévüket.

Mire szolgál az utazási nyugdíjas utalvány?

Az Ellátottak utazási utalványa azoknak jár, akik még a 65. életévük betöltése előtt vonulnak nyugdíjba, vagy válna jogosulttá nyugdíjszerű ellátásra. A közforgalmú személyszállításban a 65 év feletti személyek életkoruk alapján teljes utazási kedvezménnyel vehetnek részt, azaz díjmentesen, személyi okmányuk bemutatásával, számukra már nem szükséges a kedvezményes utazási utalvány. Azonban a 65 év alatti, nyugdíjban és más meghatározott ellátásban részesülők is jogosultak éves utazási utalvány alapján egy meghatározott mértékű utazási kedvezményre.

Korábban évi tizenhat alkalommal 50%-os és két alkalommal 90%-os mértékű kedvezménnyel válthattak menetjegyet vasúton, HÉV-en, elővárosi és helyközi autóbuszon, kompon és réven történő utazáshoz a korhatárt be nem töltött nyugdíjasok. 2024-től azonban még nagyobb a kedvezmény: a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra jogosít az utazási utalvány. Ez az utazási nyugdíjas utalvány minden évben postán érkezik, egy évig érvényes.

Az Államkincstár honlapján elérhető tájékoztatás részletesen leírja, ki jogosult ilyen nyugdíjas utalvány használatára, meddig érvényes az utalvány, mire jogosít pontosan, és hogy mit kell tenni, ha pótolni kell az utalványt. Mutatjuk, mik az Ellátottak utazási utalványa kapcsán legfontosabb tudnivalók.

Ki jogosult az Ellátottak utazási utalványára?

Az Ellátottak utazási utalványára jogosult a 65. életévét be nem töltött

öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy (a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély; egyházi jogi személytől kapott nyugdíj vagy munkaképtelenségi járadék; EGT-állam jogszabályai vagy egyezmény alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj),

özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülő személy,

rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota legfeljebb 30 %-os,

rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülő személy,

külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

gyám és a gyámolt személy, a gondnok és a gondnokolt személy,

gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

A jogosító ellátás folyósításának szüneteltetése esetén is jár az utazási utalvány.

Az utazási nyugdíjas utalvány érvényessége, adattartalma

Az Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az utazási utalványt március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be.

Az utazási utalvány tartalmazza a folyósítási törzsszámot, a jogosult nevét és lakcímét. Amennyiben a jogosult gyámság, gondnokság alatt áll, vagy nevelőszülőnél került elhelyezésre, akkor az utazási utalvány a gyám, a gondnok, illetve a nevelőszülő részére kerül kiküldésre. Az utalványon feltüntetésre kerül a gyám, gondnok vagy nevelőszülő neve, és e tisztségeknek megfelelően „GY”/„GO”/”NS” rövidítés.

Milyen kedvezmények vehetők igénybe az Ellátottak utazási utalványával?

Az Ellátottak utazási utalványa a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra jogosít. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az arra jogosultak részére – a 2024. március 1-je előtt hatályos jogszabály alapján – intézkedik minden évben március 31-ig érvényes utazási utalványok kiállításáról és kiküldéséről. Ez az okmány a rajta feltüntetett érvényességi időn belül alkalmas arra, hogy igazolja a jogosultságot.

Van-e lehetőség pótlásra, cserére?

Az utalvány pótlása, cseréje a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól díjmentesen kérhető.

Az Ellátottak utazási utalványa cseréjét, pótlását, illetve az utazási utalvánnyal kapcsolatos bármilyen bejelentését elektronikusan itt lehet megtenni: magyarorszag.hu. Postai úton a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Budapest, 1820) címén, vagy személyesen lehet ügyet intézni. A pótlást ezen az űrlapon lehet kérvényezni.

Bejelentési kötelezettség

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül köteles bejelenteni a külföldről nyugellátásban részesülő, hazatelepült magyar állampolgár, ha a külföldi nyugellátásra jogosultsága megszűnik, vagy ha a nyugellátása folyósítása szünetel, továbbá ha részére – magyarországi szolgálati idő alapján – egyezményes nyugellátást állapítanak meg, valamint azt a tényt is, ha a magyarországi tartózkodási helye megszűnik.

A gyám, gondnok, nevelőszülő köteles bejelenteni, ha e tisztsége megszűnik, illetve ha az Ellátottak utazási utalványán feltüntetett személynek már nem gyámja, gondnoka, nevelőszülője - írja honlapján a MÁK.