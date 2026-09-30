Alattomos vírus terjesztenek a magyar szúnyogok: az idegrendszert is megtámadhatja, már többen kórházban vannak

Ötre emelkedett a nyugat-nílusi láz miatt kórházi ápolásra szoruló betegek száma Magyarországon, miután Csongrád-Csanád vármegyében egy 82 éves férfinál is azonosították a fertőzést. A szúnyogok által terjesztett, emberről emberre nem átadható vírus az esetek túlnyomó többségében teljesen tünetmentes marad - számolt be a divany.hu.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szeptember végi jelentése szerint az eddig nyilvántartott, belföldön megfertőződött betegek mindegyikénél idegrendszeri tünetek tették indokolttá a kórházi kezelést. Az öt érintett közül négyen hatvan év feletti férfiak, a regisztrált esetek átlagéletkora pedig 71 év.

A kizárólag szúnyogcsípéssel terjedő vírus lappangási ideje 2–14 nap. Mivel a fertőzöttek mintegy 80 százaléka egyáltalán nem tapasztal tüneteket, sokan úgy esnek át a betegségen, hogy nem is tudnak róla. Amikor mégis jelentkeznek panaszok, azok többnyire influenzaszerűek, mint például a láz, a fejfájás, az általános rossz közérzet, a hányinger és a hangulatingadozás. Ez az enyhébb lefolyású forma szövődmények és célzott orvosi kezelés nélkül is egy-két hét alatt magától meggyógyul.

Ritkább, súlyosabb esetekben a fertőzés az idegrendszert is megtámadhatja, ami agyi működési zavarhoz, agyvelő- vagy agyhártyagyulladáshoz vezethet. A magas arányú tünetmentesség miatt ugyanakkor a kórházban kezelt esetek száma nem tükrözi pontosan a vírus tényleges hazai elterjedtségét.