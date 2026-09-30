2026. szeptember 30. szerda Jeromos
14 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szúnyogok az emberi bőrről szívják a vért, majd azt közelről befecskendezik.
Egészség

Alattomos vírus terjesztenek a magyar szúnyogok: az idegrendszert is megtámadhatja, már többen kórházban vannak

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 19:38

Ötre emelkedett a nyugat-nílusi láz miatt kórházi ápolásra szoruló betegek száma Magyarországon, miután Csongrád-Csanád vármegyében egy 82 éves férfinál is azonosították a fertőzést. A szúnyogok által terjesztett, emberről emberre nem átadható vírus az esetek túlnyomó többségében teljesen tünetmentes marad - számolt be a divany.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szeptember végi jelentése szerint az eddig nyilvántartott, belföldön megfertőződött betegek mindegyikénél idegrendszeri tünetek tették indokolttá a kórházi kezelést. Az öt érintett közül négyen hatvan év feletti férfiak, a regisztrált esetek átlagéletkora pedig 71 év.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kizárólag szúnyogcsípéssel terjedő vírus lappangási ideje 2–14 nap. Mivel a fertőzöttek mintegy 80 százaléka egyáltalán nem tapasztal tüneteket, sokan úgy esnek át a betegségen, hogy nem is tudnak róla. Amikor mégis jelentkeznek panaszok, azok többnyire influenzaszerűek, mint például a láz, a fejfájás, az általános rossz közérzet, a hányinger és a hangulatingadozás. Ez az enyhébb lefolyású forma szövődmények és célzott orvosi kezelés nélkül is egy-két hét alatt magától meggyógyul.

Ritkább, súlyosabb esetekben a fertőzés az idegrendszert is megtámadhatja, ami agyi működési zavarhoz, agyvelő- vagy agyhártyagyulladáshoz vezethet. A magas arányú tünetmentesség miatt ugyanakkor a kórházban kezelt esetek száma nem tükrözi pontosan a vírus tényleges hazai elterjedtségét.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #fertőzés #vírus #betegség #csongrád #idősek #betegek #tünetek #szúnyogok #nngyk
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:00
21:02
20:59
20:47
20:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 30.
Kiderült a nagyvárosok jövője: elképesztő gazdagság és felemelkedés vár erre a metropoliszra
2026. szeptember 30.
Megvan a dátum, mikor válunk le az orosz gázról: mennyibe fog kerülni a magyaroknak az új rezsi-rendszer?
2026. szeptember 30.
Hatalmas a szükség ezekre a magyar dolgozókra: jön a béremelés, kapkodnak a jelentkezőkért
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 30. szerda
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
1 hónapja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
4
1 hónapja
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
5
2 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 20:59
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 20:01
Megjött a lakáspiaci korrekció: megdöbbentő változást hozott az Otthon Start egy év után
Agrárszektor  |  2026. szeptember 30. 20:32
Dráma a boltokban? Padlóra küldte a hőség a legendás csokimárkát