Láthatatlan gyilkos terjed Európában: már több mint ezer embert terített le a veszélyes kór

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A nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma idén már meghaladta az ezret Európa-szerte az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) pénteken közzétett adatai szerint.
Szeptember 3-áig 1086 esetet regisztráltak 15 európai országban - közölte az ECDC. A megbetegedések száma az elmúlt hetekben jelentősen nőtt. Augusztus elején több mint 240 esetet jelentettek hét európai országból.
A legtöbb, 516 esetet Olaszországban regisztrálták, ezt követte Görögország 284, Spanyolország pedig 88 esettel. A fertőzés 144 területet érintett Európában, de a járványügyi központ felhívta rá a figyelmet, hogy a számok nem adnak teljes képet a vírus terjedéséről.
A nyugat-nílusi vírust fertőzött szúnyogok terjesztik. A német Robert Koch Intézet (RKI) szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik lázzal járó, influenzaszerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá.
A nyugat-nílusi láz általában szövődmények nélkül gyógyul, a súlyosan megbetegedettek körében azonban viszonylag gyakoriak a hosszú távú következmények.
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