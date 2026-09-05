2026. szeptember 5. szombat Viktor, Lőrinc
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Láthatatlan gyilkos terjed Európában: már több mint ezer embert terített le a veszélyes kór
Egészség

Láthatatlan gyilkos terjed Európában: már több mint ezer embert terített le a veszélyes kór

MTI
2026. szeptember 5. 10:31

A nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma idén már meghaladta az ezret Európa-szerte az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) pénteken közzétett adatai szerint.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szeptember 3-áig 1086 esetet regisztráltak 15 európai országban - közölte az ECDC. A megbetegedések száma az elmúlt hetekben jelentősen nőtt. Augusztus elején több mint 240 esetet jelentettek hét európai országból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legtöbb, 516 esetet Olaszországban regisztrálták, ezt követte Görögország 284, Spanyolország pedig 88 esettel. A fertőzés 144 területet érintett Európában, de a járványügyi központ felhívta rá a figyelmet, hogy a számok nem adnak teljes képet a vírus terjedéséről.

A nyugat-nílusi vírust fertőzött szúnyogok terjesztik. A német Robert Koch Intézet (RKI) szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik lázzal járó, influenzaszerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá.

A nyugat-nílusi láz általában szövődmények nélkül gyógyul, a súlyosan megbetegedettek körében azonban viszonylag gyakoriak a hosszú távú következmények.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #európa #járvány #fertőzés #vírus #betegség #olaszország #görögország #spanyolország #szúnyogok #láz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
10:55
10:31
10:01
09:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 5.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
2026. szeptember 4.
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
2026. szeptember 4.
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
2026. szeptember 4.
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
2026. szeptember 4.
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 5. szombat
Viktor, Lőrinc
36. hét
Szeptember 5.
Jótékonysági világnap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
2 hete
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
4
3 hete
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
5
4 hete
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előfizetéses kártya
kártyahasználati díjak előre egy összegben kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 5. 08:55
Felfoghatatlan vagyon a tét a következő Eurojackponton: elképesztő milliárdokért indulhat a roham
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 5. 06:02
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
Agrárszektor  |  2026. szeptember 5. 11:03
Ijesztő, ami a Tiszánál zajlik: súlyos a helyzet, szigorítás jön