2026. szeptember 22. kedd Móric
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szúnyogok az emberi bőrről szívják a vért, majd azt közelről befecskendezik.
Egészség

Kíméletlen invázió tarolja le Európát: már a magyarok kedvenc nyaralóhelyein is támadnak a veszélyes vérszívók

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 09:33

Kilenc év alatt 55 százalékkal nőtt az ázsiai tigrisszúnyog által érintett európai területek száma, így 2026-ra már 31 országban telepedett meg a dengue-vírust, a chikungunya-vírust és a Zika-vírust is terjesztő vérszívó. Bár az általános fertőzésveszély a kontinensen továbbra sem magas, a megbetegedések megjelenése miatt a hatóságok a megelőzés és a folyamatos nyomon követés fontosságára figyelmeztetnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régiójában jelentősen felgyorsult az Aedes albopictus terjeszkedése, hiszen míg 2017-ben még csak 20 országban volt jelen, idén már 31 államban regisztrálták a megtelepedését. A szúnyog puszta jelenléte ugyan nem jelenti automatikusan a trópusi betegségek terjedését, de megteremti a kockázatot, ha a kórokozó bekerül az adott térségbe, és a környezeti feltételek is kedveznek a szaporodásnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint 2010 óta már több európai országban – köztük Horvátországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában – is regisztráltak helyi fertőződésű dengue-lázas eseteket. Emiatt az érintett területeken élőknek és az oda utazóknak egyaránt érdemes megismerniük a súlyosabb fertőzések tüneteit, és alapvető óvintézkedéseket tenniük a csípések elkerülése érdekében. - jelentette az Infostart.

A védekezést nehezíti, hogy az ázsiai tigrisszúnyog a korábban Európában megszokott fajoknál gyorsabban fejlődik, napközben is aktív, és kiválóan szaporodik a ház körüli, kisebb állóvizekben. A csípések kockázata a leghatékonyabban ezen tenyészőhelyek felszámolásával, a szabad bőrfelületek ruházattal való takarásával, valamint a szúnyogriasztó szerek előírásszerű használatával csökkenthető.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #európa #fertőzés #szúnyog #védekezés #who #megelőzés #betegségek #szúnyoginvázió #fertőzésveszély #szúnyogok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:14
11:01
10:33
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 22.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
2026. szeptember 21.
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
2026. szeptember 21.
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 22. kedd
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
4 hete
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
6 napja
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
4
4 hete
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
5
1 hónapja
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 10:03
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 09:06
Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása
Agrárszektor  |  2026. szeptember 22. 10:29
Igazi csoda egy magyar telken: szuperparadicsommal hódít a somogyi család