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Kíméletlen invázió tarolja le Európát: már a magyarok kedvenc nyaralóhelyein is támadnak a veszélyes vérszívók
Kilenc év alatt 55 százalékkal nőtt az ázsiai tigrisszúnyog által érintett európai területek száma, így 2026-ra már 31 országban telepedett meg a dengue-vírust, a chikungunya-vírust és a Zika-vírust is terjesztő vérszívó. Bár az általános fertőzésveszély a kontinensen továbbra sem magas, a megbetegedések megjelenése miatt a hatóságok a megelőzés és a folyamatos nyomon követés fontosságára figyelmeztetnek.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régiójában jelentősen felgyorsult az Aedes albopictus terjeszkedése, hiszen míg 2017-ben még csak 20 országban volt jelen, idén már 31 államban regisztrálták a megtelepedését. A szúnyog puszta jelenléte ugyan nem jelenti automatikusan a trópusi betegségek terjedését, de megteremti a kockázatot, ha a kórokozó bekerül az adott térségbe, és a környezeti feltételek is kedveznek a szaporodásnak.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint 2010 óta már több európai országban – köztük Horvátországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában – is regisztráltak helyi fertőződésű dengue-lázas eseteket. Emiatt az érintett területeken élőknek és az oda utazóknak egyaránt érdemes megismerniük a súlyosabb fertőzések tüneteit, és alapvető óvintézkedéseket tenniük a csípések elkerülése érdekében. - jelentette az Infostart.
A védekezést nehezíti, hogy az ázsiai tigrisszúnyog a korábban Európában megszokott fajoknál gyorsabban fejlődik, napközben is aktív, és kiválóan szaporodik a ház körüli, kisebb állóvizekben. A csípések kockázata a leghatékonyabban ezen tenyészőhelyek felszámolásával, a szabad bőrfelületek ruházattal való takarásával, valamint a szúnyogriasztó szerek előírásszerű használatával csökkenthető.
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