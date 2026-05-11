2026. május 11. hétfő Ferenc
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Életmódkép egy kézzel, amely egy CBD-olajjal töltött cseppentőt tart, és egy csésze forró teába cseppenti, amely egy csészealjon ül, egy asztalra helyezve, amelyet Cannabis levelek vesznek körül egy napsütötte belső térben. Az olajjal
Egészség

Vényköteles gyógyszert rejtettek a népszerű étrend-kiegészítőkbe: keményen lecsapott a magyar hatóság

Pénzcentrum
2026. május 11. 10:00

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve egész évben ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát. Míg a 2025-ös évben a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők, valamint a megtévesztő influenszer-marketing miatt kellett fellépnie több alkalommal a hatóságnak, addig 2026-ban az új, egyre népszerűbb termékkörök is vizsgálat alá kerülnek. Így az NKFH többek között ellenőrzi a CBD-tartalmú készítményeket, valamint a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítőket is.

Az étrend-kiegészítők piaca az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre szélesebb azon termékek köre, amelyek a fogyasztók számára mind a hagyományos, mind az online kereskedelemben elérhetőek. Ezzel párhuzamosan vált indokoltabbá az egységes szemléletű fogyasztóvédelmi és élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági vizsgálatok lefolytatása a megnövekedett élelmiszer-biztonsági kockázatokra és az esetleges fogyasztói megtévesztésekre tekintettel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vizsgálatai egész évben folyamatosak, miközben az NKFH összehangolja a fogyasztóvédelmi és az élelmiszerlánc-felügyeleti szempontokat és a hatósági intézkedéseket is. Az ellenőrzések célja nem csupán a jogsértő termékek kiszűrése, hanem a piaci folyamatok és a piaci szereplők tevékenységével kapcsolatos átláthatóság erősítése is.

Az NKFH tavalyi, étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseinek egyik legaggasztóbb tapasztalata a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők köre volt. Az ellenőrzött minták között több olyan terméket azonosítottak, amelyeket természetes vágyfokozóként hirdettek, valójában azonban csak vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat tartalmaztak. Ezek a gyógyszerhatóanyagok a szív- és érrendszer működésére hatnak, és kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazhatók biztonságosan. Ellenőrizetlen jelenlétük különösen veszélyes, főleg akkor, ha a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy valójában gyógyszert szednek.

A hatóság az érintett termékeket azonnal kivonta a forgalomból, elrendelte a fogyasztóktól történő visszahívásukat és megtiltotta a további forgalmazásukat, valamint jelentős összegű bírság kiszabására is sor került.

Szintén aktívan lépett fel az NKFH az egyes influenszerek által reklámozott és forgalmazott, azonnali fogyást ígérő készítményekkel kapcsolatban. A gyors, látványos fogyást ígérő állítások könnyen hitelesnek tűnhetnek akkor is, ha azok mögött valójában nincs igazolt szakmai vagy klinikai bizonyíték. Az NKFH nemcsak a termékek forgalomból való kivonásáról, a raktárkészlet lefoglalásáról és bírság kiszabásáról intézkedett ezen esetekben, hanem a jogsértő online tartalmak eltávolítását is kezdeményezte.

Az idei év hatósági ellenőrzési fókuszában többek között a kannabidiolt tartalmazó, úgynevezett CBD-olajok állnak. A CBD-tartalmú készítmények piaca az elmúlt években jelentősen bővült, elsősorban az online értékesítés és a természetes nyugtató, stresszcsökkentő, valamint sok esetben betegségmegelőző, tünetenyhítő és gyógyhatásokat hangsúlyozó kommunikáció eredményeként. Az előzetes hatósági ellenőrzések azonban azt mutatják, hogy a termékek jelentős része nem felel meg az élelmiszerként vagy étrend-kiegészítőként történő forgalmazás feltételeinek. Több terméket illóolajként, kozmetikumként pozícionálnak, ugyanakkor a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban szereplő felhasználási feltételek az élelmiszercélú felhasználásra utalnak.

A kannabidiolt (CBD) tartalmazó élelmiszerek az uniós szabályozás alapján általában új élelmiszernek minősülnek, ezért kizárólag akkor hozhatók jogszerűen forgalomba, ha rendelkeznek az Európai Unió által jóváhagyott engedéllyel. A jelenleg kapható termékekre vonatkozó jóváhagyás ugyanakkor nem történt meg.  

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ugyancsak kiemelt NKFH-vizsgálati terület a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítők köre, amelynek keresletét jellemzően a szezonális kereslet – például nyári időszak, „alakformálási” kampány – erősíti. Az előzetes ellenőrzési tapasztalatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ebben a szegmensben rendkívül gyakoriak a nem engedélyezett és tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló állítások, a hírességek vagy influenszerek arcképével támogatott marketing, egyes esetekben teljes televíziós riport meghamisítása és online felületeken történő terjesztése, valamint olyan terméknevek, amelyek már önmagukban egészségre vonatkozó állítást hordoznak.

 

Az egzotikus, jellemzően harmadik országból származó, növényi alapú összetevők sok esetben nem rendelkeznek fogyasztási hagyománnyal az Európai Unió területén, amely rejtett élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.

 

Az NKFH tevékenységének középpontjában minden esetben a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme áll. Az étrend-kiegészítők piaca kiemelt ellenőrzési terület, amely folyamatosan változik, és új típusú kihívásokat hoz – legyen szó online értékesítési modellekről, új termékkategóriákról vagy eltérő tagállami gyakorlatokból eredő szabályozási bizonytalanságokról. Az NKFH ezekhez a változásokhoz folyamatosan alkalmazkodik, és a társhatóságokkal együttműködve törekszik arra, hogy a fogyasztókhoz kizárólag biztonságos, jogszerű és ellenőrzött termékek kerüljenek.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #élelmiszer #bírság #online #fogyasztóvédelem #online kereskedelem #online vásárlás #influenszer #hatósági ellenőrzés #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:13
11:05
11:00
10:53
10:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 11.
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
2026. május 11.
Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista
2026. május 10.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 11. hétfő
Ferenc
20. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
2 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
3
2 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
4
2 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
5
1 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 11:00
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 10:40
Vitézy Dávid: indul a vasútépítés új korszaka, rengeteg pénz érkezhet erre Brüsszelből
Agrárszektor  |  2026. május 11. 10:24
Kimondta az új agrárminiszter: komoly változásokra készülhetnek a gazdák
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm