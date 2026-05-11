Az Országgyűlés újonnan felállt Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottsága hétfő reggel meghallgatta Bóna Szabolcsot, a Tisza Párt agrárminiszter-jelöltjét.
Vényköteles gyógyszert rejtettek a népszerű étrend-kiegészítőkbe: keményen lecsapott a magyar hatóság
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve egész évben ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát. Míg a 2025-ös évben a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők, valamint a megtévesztő influenszer-marketing miatt kellett fellépnie több alkalommal a hatóságnak, addig 2026-ban az új, egyre népszerűbb termékkörök is vizsgálat alá kerülnek. Így az NKFH többek között ellenőrzi a CBD-tartalmú készítményeket, valamint a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítőket is.
Az étrend-kiegészítők piaca az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre szélesebb azon termékek köre, amelyek a fogyasztók számára mind a hagyományos, mind az online kereskedelemben elérhetőek. Ezzel párhuzamosan vált indokoltabbá az egységes szemléletű fogyasztóvédelmi és élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági vizsgálatok lefolytatása a megnövekedett élelmiszer-biztonsági kockázatokra és az esetleges fogyasztói megtévesztésekre tekintettel.
Ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vizsgálatai egész évben folyamatosak, miközben az NKFH összehangolja a fogyasztóvédelmi és az élelmiszerlánc-felügyeleti szempontokat és a hatósági intézkedéseket is. Az ellenőrzések célja nem csupán a jogsértő termékek kiszűrése, hanem a piaci folyamatok és a piaci szereplők tevékenységével kapcsolatos átláthatóság erősítése is.
Az NKFH tavalyi, étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseinek egyik legaggasztóbb tapasztalata a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők köre volt. Az ellenőrzött minták között több olyan terméket azonosítottak, amelyeket természetes vágyfokozóként hirdettek, valójában azonban csak vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat tartalmaztak. Ezek a gyógyszerhatóanyagok a szív- és érrendszer működésére hatnak, és kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazhatók biztonságosan. Ellenőrizetlen jelenlétük különösen veszélyes, főleg akkor, ha a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy valójában gyógyszert szednek.
A hatóság az érintett termékeket azonnal kivonta a forgalomból, elrendelte a fogyasztóktól történő visszahívásukat és megtiltotta a további forgalmazásukat, valamint jelentős összegű bírság kiszabására is sor került.
Szintén aktívan lépett fel az NKFH az egyes influenszerek által reklámozott és forgalmazott, azonnali fogyást ígérő készítményekkel kapcsolatban. A gyors, látványos fogyást ígérő állítások könnyen hitelesnek tűnhetnek akkor is, ha azok mögött valójában nincs igazolt szakmai vagy klinikai bizonyíték. Az NKFH nemcsak a termékek forgalomból való kivonásáról, a raktárkészlet lefoglalásáról és bírság kiszabásáról intézkedett ezen esetekben, hanem a jogsértő online tartalmak eltávolítását is kezdeményezte.
Az idei év hatósági ellenőrzési fókuszában többek között a kannabidiolt tartalmazó, úgynevezett CBD-olajok állnak. A CBD-tartalmú készítmények piaca az elmúlt években jelentősen bővült, elsősorban az online értékesítés és a természetes nyugtató, stresszcsökkentő, valamint sok esetben betegségmegelőző, tünetenyhítő és gyógyhatásokat hangsúlyozó kommunikáció eredményeként. Az előzetes hatósági ellenőrzések azonban azt mutatják, hogy a termékek jelentős része nem felel meg az élelmiszerként vagy étrend-kiegészítőként történő forgalmazás feltételeinek. Több terméket illóolajként, kozmetikumként pozícionálnak, ugyanakkor a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban szereplő felhasználási feltételek az élelmiszercélú felhasználásra utalnak.
A kannabidiolt (CBD) tartalmazó élelmiszerek az uniós szabályozás alapján általában új élelmiszernek minősülnek, ezért kizárólag akkor hozhatók jogszerűen forgalomba, ha rendelkeznek az Európai Unió által jóváhagyott engedéllyel. A jelenleg kapható termékekre vonatkozó jóváhagyás ugyanakkor nem történt meg.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ugyancsak kiemelt NKFH-vizsgálati terület a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítők köre, amelynek keresletét jellemzően a szezonális kereslet – például nyári időszak, „alakformálási” kampány – erősíti. Az előzetes ellenőrzési tapasztalatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ebben a szegmensben rendkívül gyakoriak a nem engedélyezett és tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló állítások, a hírességek vagy influenszerek arcképével támogatott marketing, egyes esetekben teljes televíziós riport meghamisítása és online felületeken történő terjesztése, valamint olyan terméknevek, amelyek már önmagukban egészségre vonatkozó állítást hordoznak.
Az egzotikus, jellemzően harmadik országból származó, növényi alapú összetevők sok esetben nem rendelkeznek fogyasztási hagyománnyal az Európai Unió területén, amely rejtett élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.
Az NKFH tevékenységének középpontjában minden esetben a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme áll. Az étrend-kiegészítők piaca kiemelt ellenőrzési terület, amely folyamatosan változik, és új típusú kihívásokat hoz – legyen szó online értékesítési modellekről, új termékkategóriákról vagy eltérő tagállami gyakorlatokból eredő szabályozási bizonytalanságokról. Az NKFH ezekhez a változásokhoz folyamatosan alkalmazkodik, és a társhatóságokkal együttműködve törekszik arra, hogy a fogyasztókhoz kizárólag biztonságos, jogszerű és ellenőrzött termékek kerüljenek.
"Ez nem Covid" - hangsúlyozza a WHO, a szoros kontaktus itt szó szerint azt jelenti, hogy szinte orrtól orrig kell lenni egymással.
Áll a bál a magyar egészségügyben: óriási lemondást jelentettek be - mi lesz így a kórházak finanszírozásával?
Lemondott Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója; munkaviszonya június végén szűnik meg.
Emberről emberre is terjedhet? Ritka halálos vírus szedi áldozatait egy óceánjárón, a WHO is cselekvésre kényszerült
Az elhunyt férfi özvegye kereskedelmi járattal Dél-Afrikába repült, ahol kórházba kerülése után összeesett és meghalt.
Kitiltottak tucatnyi ételt a magyar iskolai menzákról: minden szülőnek tudnia kell, mi változott a gyereke tányérján
Tavaly február óta új előírások szerint étkezik a mintegy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános, illetve középiskolás gyermek.
Ha ilyet tapasztalsz a mosdóban, azonnal fordulj orvoshoz: évente ezernyi magyar életét követeli ez a betegség
Május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja felhívni a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganattípusra.
Az újvilági változatok akár súlyos légzőszervi tünetekkel is járhatnak.
Az új német csodaszer komoly betegségtől mentheti meg az embereket: tavaly még senki sem hitt benne, most elképesztő fordulat történt
A Bayer kísérleti véralvadásgátlója, az aszundexián egy nagyszabású, III. fázisú klinikai vizsgálatban csökkentette az ismétlődő iszkémiás stroke-ok kockázatát és súlyosságát.
Gyilkos vírus szedi áldozatait egy turistákkal teli hajón: senki nem engedi kikötni őket, az óceánon vesztegelnek
A Kanári-szigetek elnöke határozottan szembeszállt a spanyol kormány döntésével, amely engedélyezné a hantavírus-fertőzéssel érintett hajó kikötését a turistaparadicsomnál.
Eddig három áldozata van a halálhajónak: brutális vírust fedeztek fel rajtuk, itt az új világjárvány?
Hantavírus-fertőzést igazoltak egy Atlanti-óceánon tartózkodó expedíciós hajón: a fertőzés következtében hárman életüket vesztették.
Nyolcmillió baktériumot is szétkenhetsz a padlón egyetlen takarítással: tízből nyolc háztartásban mindennapos ez a súlyos hiba
A takarítóeszköz az igazi fertőzésforrás.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
A daganatos betegségek sajnos nagyon régóta örökzöld témát jelentenek az orvoslásban. Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom elöregedése, friss adatok szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8 százaléka töltötte be a jelenlegi nyugdíjkorhatárt.
Egy több mint 1600 beteg bevonásával készült vizsgálat azt kutatta, hogy segít-e a megnövelt folyadékbevitel a vesekövek kiújulásának megakadályozásában.
Pozitív mellékhatást találtak a sokak által kedvelt fogyókúrás "csodaszernél": azok duplán jól járhatnak, akikre ez a dolog igaz
Korábbi kutatások már jelezték, hogy ezek a szerek más függőségek, például az online szerencsejáték-, a kannabisz- vagy az opioidhasználat esetében is hatásosak lehetnek.
Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is megszólalt a kérdésben, és megerősítette az egészségügyi miniszterjelölt szavait.
A Semmelweis Rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak, akik saját munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ezeket az egészségügyi reformokat haladéktalanul bevezeti a Tisza-kormány
A szabad orvosválasztást a jelenlegi kormány 2021-ben, a hálapénz kivezetésével párhuzamosan szüntette meg.
Egyetlen város lóg ki a sorból: Szegeden emelkedést mértek, máshol stagnál a koronavírus örökítőanyag.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n