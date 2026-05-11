Vényköteles gyógyszert rejtettek a népszerű étrend-kiegészítőkbe: keményen lecsapott a magyar hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve egész évben ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát. Míg a 2025-ös évben a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők, valamint a megtévesztő influenszer-marketing miatt kellett fellépnie több alkalommal a hatóságnak, addig 2026-ban az új, egyre népszerűbb termékkörök is vizsgálat alá kerülnek. Így az NKFH többek között ellenőrzi a CBD-tartalmú készítményeket, valamint a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítőket is.

Az étrend-kiegészítők piaca az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre szélesebb azon termékek köre, amelyek a fogyasztók számára mind a hagyományos, mind az online kereskedelemben elérhetőek. Ezzel párhuzamosan vált indokoltabbá az egységes szemléletű fogyasztóvédelmi és élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági vizsgálatok lefolytatása a megnövekedett élelmiszer-biztonsági kockázatokra és az esetleges fogyasztói megtévesztésekre tekintettel.

Ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vizsgálatai egész évben folyamatosak, miközben az NKFH összehangolja a fogyasztóvédelmi és az élelmiszerlánc-felügyeleti szempontokat és a hatósági intézkedéseket is. Az ellenőrzések célja nem csupán a jogsértő termékek kiszűrése, hanem a piaci folyamatok és a piaci szereplők tevékenységével kapcsolatos átláthatóság erősítése is.

Az NKFH tavalyi, étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseinek egyik legaggasztóbb tapasztalata a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők köre volt. Az ellenőrzött minták között több olyan terméket azonosítottak, amelyeket természetes vágyfokozóként hirdettek, valójában azonban csak vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat tartalmaztak. Ezek a gyógyszerhatóanyagok a szív- és érrendszer működésére hatnak, és kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazhatók biztonságosan. Ellenőrizetlen jelenlétük különösen veszélyes, főleg akkor, ha a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy valójában gyógyszert szednek.

A hatóság az érintett termékeket azonnal kivonta a forgalomból, elrendelte a fogyasztóktól történő visszahívásukat és megtiltotta a további forgalmazásukat, valamint jelentős összegű bírság kiszabására is sor került.

Szintén aktívan lépett fel az NKFH az egyes influenszerek által reklámozott és forgalmazott, azonnali fogyást ígérő készítményekkel kapcsolatban. A gyors, látványos fogyást ígérő állítások könnyen hitelesnek tűnhetnek akkor is, ha azok mögött valójában nincs igazolt szakmai vagy klinikai bizonyíték. Az NKFH nemcsak a termékek forgalomból való kivonásáról, a raktárkészlet lefoglalásáról és bírság kiszabásáról intézkedett ezen esetekben, hanem a jogsértő online tartalmak eltávolítását is kezdeményezte.

Az idei év hatósági ellenőrzési fókuszában többek között a kannabidiolt tartalmazó, úgynevezett CBD-olajok állnak. A CBD-tartalmú készítmények piaca az elmúlt években jelentősen bővült, elsősorban az online értékesítés és a természetes nyugtató, stresszcsökkentő, valamint sok esetben betegségmegelőző, tünetenyhítő és gyógyhatásokat hangsúlyozó kommunikáció eredményeként. Az előzetes hatósági ellenőrzések azonban azt mutatják, hogy a termékek jelentős része nem felel meg az élelmiszerként vagy étrend-kiegészítőként történő forgalmazás feltételeinek. Több terméket illóolajként, kozmetikumként pozícionálnak, ugyanakkor a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban szereplő felhasználási feltételek az élelmiszercélú felhasználásra utalnak.

A kannabidiolt (CBD) tartalmazó élelmiszerek az uniós szabályozás alapján általában új élelmiszernek minősülnek, ezért kizárólag akkor hozhatók jogszerűen forgalomba, ha rendelkeznek az Európai Unió által jóváhagyott engedéllyel. A jelenleg kapható termékekre vonatkozó jóváhagyás ugyanakkor nem történt meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ugyancsak kiemelt NKFH-vizsgálati terület a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítők köre, amelynek keresletét jellemzően a szezonális kereslet – például nyári időszak, „alakformálási” kampány – erősíti. Az előzetes ellenőrzési tapasztalatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ebben a szegmensben rendkívül gyakoriak a nem engedélyezett és tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló állítások, a hírességek vagy influenszerek arcképével támogatott marketing, egyes esetekben teljes televíziós riport meghamisítása és online felületeken történő terjesztése, valamint olyan terméknevek, amelyek már önmagukban egészségre vonatkozó állítást hordoznak.

Az egzotikus, jellemzően harmadik országból származó, növényi alapú összetevők sok esetben nem rendelkeznek fogyasztási hagyománnyal az Európai Unió területén, amely rejtett élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.

Az NKFH tevékenységének középpontjában minden esetben a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme áll. Az étrend-kiegészítők piaca kiemelt ellenőrzési terület, amely folyamatosan változik, és új típusú kihívásokat hoz – legyen szó online értékesítési modellekről, új termékkategóriákról vagy eltérő tagállami gyakorlatokból eredő szabályozási bizonytalanságokról. Az NKFH ezekhez a változásokhoz folyamatosan alkalmazkodik, és a társhatóságokkal együttműködve törekszik arra, hogy a fogyasztókhoz kizárólag biztonságos, jogszerű és ellenőrzött termékek kerüljenek.